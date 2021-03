El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, dijo conocer cómo se combate la corrupción por su trayectoria como parlamentario. Aseguró que el país debe elegir a un líder “honesto” para que, con el ejemplo, no se produzcan “coimas en el Ejecutivo”.

“La corrupción se combate como yo lo hice en el Congreso, de esa manera, en luchas solitarias contra mafiosos. Combatiendo contra cobardes que utilizando el número que tenían en el Congreso tomaban venganza y blindaban corruptos y mafiosos”, sostuvo en su participación en el Debate El Comercio.

“De esa manera, se combate a la corrupción, con hechos concretos, no con palabras, no con personas que están procesadas y ahora están candidateando a la Presidencia de la República”, agregó.

Lescano aseveró que ha “demostrado que se puede luchar contra la corrupción” y destacó que de llegar al Gobierno utilizará “los pocos recursos que tenemos” para invertirlos bien.

“He demostrado en la práctica, 19 años, soy abogado y profesor universitario, he entrado a la política como tal y he salido como tal. No soy un tipo que tiene más propiedades, que me he vuelto millonario o que tenga empresas. He demostrado que se puede luchar contra la corrupción”, manifestó.

“Sabemos ponernos bien los pantalones para luchar contra estos corruptos, miserables, que han saqueado el Estado durante más de 40 años. Por eso, en este momento tenemos 6 expresidentes investigados por corrupción, gobernadores encarcelados, alcaldes procesados, que simplemente están utilizando el poder”, remarcó.

