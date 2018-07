El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) negó que haya infringido el principio de neutralidad, en el marco de las Elecciones 2018, luego de que se difundiera un video en el que invita a los ciudadanos del distrito de Tacabamba, en Cajamarca, a votar por el candidato de su partido Auner Vásquez Cabrera.

“Yo niego que haya incurrido en una infracción a la ley de neutralidad electoral. Niego tajantemente. Hay mucha jurisprudencia sobre el particular”, señaló a El Comercio.

El último viernes, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro emitió una resolución en la que afirma que el congresista cometió “una clara infracción contra la neutralidad” en el periodo electoral por haber motivado a la población a votar por determinado candidato.

El informe recuerda que la Ley Orgánica de Elecciones garantiza la neutralidad del proceso al normar que los funcionarios públicos están prohibidos de “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato”. Cabe apuntar que el artículo 31 de la Constitución Política del Perú también contempla el principio de neutralidad.

Sobre ello, Yonhy Lescano sostuvo que no hizo uso de su cargo como congresista, sino como militante de Acción Popular. Por ello, indicó que se le estaría queriendo negar la “libertad de expresión”.

“Yo no estoy haciendo gestiones a favor de este candidato, no estoy ofreciendo obras a favor. Yo no he difundido el video y así lo hubiera hecho, no estoy actuando como congresista, sino haciendo acciones como militante del partido”, aseveró.

Asimismo, el JEE Lima Centro también dispuso remitir el informe al Ministerio Público, la contraloría y el Congreso de la República.

La legisladora Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, manifestó aún no conocer detalles de la resolución del ente electoral.

“Sé que existe una prohibición de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, pero tendría que ver cómo se ha dado el tema [...] La Comisión de Ética puede iniciar una indagación de oficio, pero necesito ver y saber un poco más al respecto”, expresó.

Por su parte, la congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular), quien también conforma dicho grupo de trabajo, señaló que, de iniciarse un proceso en la Comisión de Ética, tendrán que dejarse de lado sus constantes enfrentamientos con Yonhy Lescano.

“Se evaluará, se verá si verdaderamente ha infringido y lo que corresponda se tendrá que respaldar. Aquí sin ánimos de hacer ninguna crítica ni nada por el estilo. Hay que separar las confrontaciones que tenemos con el congresista Lescano”, acotó.

Finalmente, el acciopopulista señaló que hará respetar sus acciones y dijo no tener temor del desenlace que vaya a tener este informe.

“Lo primero que yo voy a hacer es hacer valer mis acciones. Si quieren verlo en la Comisión de Ética, fiscalía o la contraloría, que lo vean. Yo no tengo miedo, no soy un congresista ladrón ni corrupto”, enfatizó.



El video fue difundido en Facebook por el usuario Vidal Vilcamango.

Vale precisar que desde la convocatoria a elecciones, realizada el 10 de enero pasado, se encuentra en vigencia la prohibición de la difusión de cualquier tipo de publicidad estatal a nivel nacional. El JNE ha llamado a respetar la legislación vigente sobre propaganda electoral y neutralidad.