El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, se refirió a las declaraciones que hizo el congresista de su partido, Manuel Merino, al criticarlo y señalar que debía “pedir disculpas” por no haber respaldado la vacancia contra el exmandatario Martín Vizcarra.

“[¿Qué le respondería a Manuel Merino?] No me merece ningún comentario. Simplemente le pediría a los militantes del partido y el pueblo del Perú que saque sus propias conclusiones”, señaló en declaraciones a ‘Agenda Política’.

Lescano se ratificó en su decisión de haber rechazado la vacancia de Martín Vizcarra en el 2020, al señalar que fue el acuerdo partidario de Acción Popular, en respeto a su tradición de no llegar al gobierno por una vía diferente a las elecciones.

Yonhy Lescano aseguró que Acción Popular no debió llegar al Gobierno por la vacancia. (Canal N)

“Yo hice lo correcto, cumplí y acaté lo que el partido acordó en su comité político, que fue no apoyar ninguna vacancia [...] Los parlamentarios no cumplieron el deber del acuerdo del partido y ellos estaban en una infracción. Yo estaba reclamando que los acuerdos partidarios se puedan acatar estrictamente para no romper la tradición política de Acción Popular, que es no introducirse al Gobierno mediante estos mecanismos, sino mediante las ánforas, el voto popular”, agregó.

En declaraciones desde Tumbes, el congresista Manuel Merino, quien asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Martín Vizcarra y quien renunció al cargo luego de 6 días en medio de protestas en su contra, señaló que Lescano había cometido un “error” al creer que era positivo respaldar a Martín Vizcarra.

“Yo creo que la equivocación está en que se creía que se sumaba apoyando al señor Vizcarra. Seguramente conversó con el señor Mesías Guevara y pensó que era positiva la sumatoria de tener una posición de esa naturaleza [...] Yo creo que él tiene que decirle la verdad al país y pedirle disculpas si es que mintió en su posición legal como abogado que es y como candidato que es”, señaló en diálogo con RPP Noticias.

Yonhy Lescano indicó que Martín Vizcarra demostró que no cumplió con sus funciones como presidente de la República, pero que estos hechos fueron posteriores a su vacancia.

“Haberse vacunado antes que los médicos, las personas en peligro, es una traición al pueblo pero es un hecho posterior que nada tuvo que ver con la vacancia que se motivara por otros hechos que generaron los problemas que se presentaron: marchas y lamentablemente jóvenes fallecidos”, concluyó.

