El excandidato presidencial por Acción Popular Yonhy Lescano señaló este domingo que la bancada de su agrupación política se reunirá en los próximos días con el primer ministro, Guido Bellido, en el marco del voto de confianza.

“Ayer hemos tenido un comité político con los voceros y la presidenta del Congreso para iniciar el asunto y ahí se nos ha informado de parte del vocero, el congresista Carlos Zeballos, congresista de Acción Popular, representante de Puno, que se les ha invitado. Nosotros nunca nos hemos negado a un diálogo”, sostuvo en RPP Noticias.

Lescano señala que bancada de Acción Popular se reunirá con Guido Bellido en los próximos días

Lescano consideró que es “fundamental” establecer el diálogo con el Ejecutivo para resolver los problemas que afronta el país y llegar a consensos.

“Creo que es fundamental el diálogo para poder resolver los problemas, superar los impases, esa es la democracia, dialogar, ver cómo se resuelven los asuntos y creo que al inicio de un gobierno hay que ser lo suficientemente dialogante y buscar consensos para comenzar con el pie derecho y llevar adelante al Perú, apoyar al gobierno porque eso va a conllevar a superar los problemas que tiene el país”, indicó.

Además, consultado sobre si la agrupación legislativa ya tiene una posición sobre el voto de confianza, indicó que primero se debe escuchar a Bellido.

“No hay ningún tipo de decisión. Ayer ha explicado el vocero de la bancada, va a haber otra reunión con el comité político para poder reevaluar la situación y ellos van a llevar seguramente sus puntos de vista. Creo que lo que es indispensable en este tipo de actos […] es escuchar el discurso y escuchar estas conversaciones, diálogos, estas convocatorias que ha realizado el primer ministro para llevar adelante las acciones con las bancadas del Congreso”, manifestó.

Para el también exlegislador, Guido Bellido debería explicar cuál es su situación legal frente a las investigaciones por apología al terrorismo.

“Debería explicar su situación legal, demostrar lo más claramente posible que no tiene ningún compromiso, que no ha cometido ningún hecho que conlleve a sanción penal, que ha estado actuando conforme a libertades democráticas, que no ha llevado ninguna situación o hecho antidemocrático”, dijo.