Yván Montoya: “No hay razones objetivas para remover a fiscales”

El ex jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría Anticorrupción Yván Montoya considera que pedido del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre el acuerdo con Odebrecht representa una injerencia indebida en las pesquisas del Caso Lava Jato.

— ¿Una eventual remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez afecta el Caso Lava Jato?

Eso es evidente, no tengo ninguna duda. Porque serían reemplazados seguramente por fiscales que tendrían una direccionalidad de ralentizar o desactivar progresivamente lo andado. Esto es muy grave porque ya el fiscal Pedro Chávarry estaría sellando una inmediata investigación [en su contra] por delito contra la administración de justicia.

— ¿Por qué Chávarry podría ser denunciado posteriormente si los separa de sus cargos?

Porque no hay razones objetivas y se trata de investigaciones sensibles manejadas por un equipo especial que ya avanzó considerablemente. Un fiscal de la Nación sabe que no puede pedir información vinculada a contenidos de un acta de colaboración eficaz. Eso es muestra de injerencia indebida sobre las investigaciones.

— ¿El fiscal de la Nación podría argumentar una pérdida de confianza, teniendo en cuenta algunas declaraciones que ha hecho el fiscal Pérez sobre él?

No porque antes de un criterio subjetivo, como es la pérdida de confianza, que no es una razón, están los principios constitucionales que protegen a los fiscales, de autonomía e imparcialidad, y de los que se deriva la idea de no removerlos sino por causas muy graves.

— ¿Se puede cuestionar los pedidos continuos de informes de parte de Chávarry a los fiscales del equipo especial sobre el avance de sus casos? ¿O se justifican porque tiene potestad de hacerlo?

En algunos casos y en otro contexto podría haber ameritado algún pedido de información, pero son una suma de casos, algunos muy subjetivos. Y este último que es el más grave, con esta pretensión de injerencia sobre la investigación. Más aun, ad portas de traer mucha información de un compromiso final [con Odebrecht], que implicaría la confirmación de la presencia [de colaboradores] en los juicios orales. Sin esa presencia no servirían de nada sus declaraciones.

— ¿Ese es el riesgo?

Eso está en riesgo, que los colaboradores revoquen su voluntad en ese sentido.

— ¿Lo más cuestionable para usted es que el fiscal de la Nación haya pedido información sobre el acuerdo con Odebrecht?

Exactamente, y se junta con varias situaciones anteriores como las investigaciones disciplinarias [contra José Domingo Pérez]. Varias de ellas no tienen ningún grado de razonabilidad.

— El ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez ha dicho que Chávarry no le devuelve un informe de la fiscal Sandra Castro sobre Los Cuellos Blancos, y que por eso no puede investigar el caso. En ese informe se menciona a varios magistrados, entre ellos al propio Chávarry.

Es una [razón] más que implica elementos o hechos que dan pie a investigaciones por delito contra la administración de justicia. Repito que esto ya viene desde el primer acto con los audios donde [César] Hinostroza apoya la reconfirmación de Chávarry como fiscal de la Nación. Allí Chávarry abdicó de su independencia y de la imparcialidad del Ministerio Público. El audio no es importante solo porque mintió, sino porque devela la entrega de su independencia e imparcialidad.