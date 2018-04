El congresista del Frente Amplio Zacarías Lapa aseguró que cumplirá su sentencia de cuatro años, ocho meses y un día de prisión efectiva si es confirmada en segunda instancia, ya que presentó un recurso de apelación.

“Yo acepto mínimamente si la segunda sala dice usted ha cometido delito, yo lo asumo. Yo voy a asumir mi responsabilidad, pero para mí, no hay delito”, manifestó.

El legislador señaló que, hasta el momento, no ha recurrido a la inmunidad parlamentaria y afirmó que no lo hará indistintamente de la decisión que resuelva el juzgado de Ayacucho.

“No me voy a amparar a la inmunidad. Sale la segunda instancia, me someto a la justicia y me presento yo mismo al Poder Judicial a cumplir la condena, porque así tenemos que ser los hombres demócratas”, aseveró.

Zacarías Lapa contó que el 13 de abril presentó un recurso de apelación contra la sentencia del 26 de marzo del Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho que lo condenó a prisión.

“Esa sentencia acepto, pero no comparto el contenido. Para eso, de acuerdo a la Constitución del Perú, hay la doble instancia. En este caso, esa sentencia se está impugnando a la sala”, indicó.

En tal sentido, según informó Canal N, el juzgado de Ayacucho dispuso que se reserve oficiar a la policía la captura del legislador hasta que se resuelva la sentencia en segunda instancia.

El parlamentario afirmó que se encuentra “tranquilo” a la espera de lo que la justicia decida. Reiteró que respetará la decisión final, porque “vivimos en un Estado de derecho y por eso nosotros asumimos nuestras responsabilidades”.



Zacarías Lapa fue acusado por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado por haber direccionado la selección de dos postulantes al Proyecto Especial Sierra Centro Sur en el 2015.



El congresista del Frente Amplio afronta un proceso judicial al igual que los legisladores Guillermo Martorell (Fuerza Popular) y Benecio Ríos (Alianza para el Progreso).

