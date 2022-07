Tras ser liberado de la comisaría de La Planicie, en La Molina, el empresario investigado Zamir Villaverde dijo no tenerle miedo al presidente de la República, Pedro Castillo, pues aseguró que va a declarar ante el Ministerio Público así se atente contra su vida.

“Desde ya le digo al presidente Pedro Castillo que no le tengo miedo, así me mate yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad y que el pueblo peruano tenga un presidente que sea elegido (por) la voluntad popular”, manifestó para la prensa luego permanecer por varias horas retenido.

MIRA AQUÍ | Zamir Villaverde sale en libertad para entregar más audios e información

Seguidamente, Villaverde resaltó que el Ejecutivo está buscando reprimirlo con un trabajo de inteligencia que estarían realizando en su contra.

“Este trabajo de inteligencia que está haciendo el Gobierno contra mi persona no se puede permitir, no se puede permitir que el Estado utilice al aparato estatal para querer reprimir a una persona, eso no se puede permitir”, aseveró.

El empresario, recientemente excarcelado, también explicó que acudió hasta la comisaría para denunciar un presunto reglaje que le estaría haciendo el Gobierno desde que salió del Penal Ancón I.

“He venido a la comisaría a sentar una denuncia por un tema de reglaje y espionaje que me ha estado haciendo por órdenes, aparentemente del Gobierno, contra mi persona para atentar contra mi seguridad personal. Este reglaje lo han hecho desde el día de ayer (martes 12)”, dijo.

“La intención que han querido hacer con esta requisitoria que no ha levantado la Policía, porque ya me he enterado que el juzgado ha cumplido con mandar el levantamiento de esta requisitoria, es para poder presionarme y coaccionarme para que las pruebas que tengo sean destruidas”, agregó.

Declaraciones de Zamir Villaverde

Comunicado del Mininter

Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado en el que aseguró que la requisitoria que originó la detención de Zamir Villaverde sería una “falla” en el sistema informático que no ha sido actualizado.

La cartera detalló que la supuesta falla ocasionó que la requisitoria permanezca vigente y que su titular, Mariano González, ha solicitado a la Comandancia General de la PNP un informe pormenorizado.