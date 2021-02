Conforme a los criterios de Saber más

La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, considera un “hecho lamentable” la reunión reservada que tuvieron las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez con Martín Vizcarra en el 2018, cuando aún era mandatario. Añadió que esta situación no puede poner en juego la independencia del Ministerio Público frente al poder político.

— ¿Usted conocía de la reunión de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez con el expresidente Martín Vizcarra?

Mire, la noticia de esta reunión privada que tuvieron Rocío Sánchez y Sandra Castro, yo al igual que todos, me he enterado el lunes 22 [de febrero] a través de un programa de televisión. Ahí me entero de la revelación que hace la doctora Sandra [Castro], y al día siguiente el expresidente la doctora Rocío [Sánchez], los tres coinciden en que hubo una reunión privada. En lo único que difieren es en las fechas. La doctora Sánchez y el expresidente [Vizcarra] dicen que fue en marzo, mientras que la doctora Castro, en julio. Lo cierto y lo real es que fuera en el mes que fuera no es un hecho que se pueda soslayar, por esa razón mi despacho ha decidido separarlas. Pero yo quisiera que quede claro, en esa fecha, en marzo o en julio, yo no era fiscal de la Nación, yo era fiscal suprema en lo civil.

— ¿Esta cita es un episodio bochornoso para el Ministerio Público? ¿Dónde queda la independencia de la fiscalía como institución tras esto?

Es un hecho lamentable, razón por la cual le acabo de decir que mi despacho decidió separarla del equipo especial. Y claro que causa una percepción negativa, pero no podemos decir que por eso está en juego la independencia, nosotros somos más de 7.600 fiscales. El hecho de que dos personas hayan tenido una actuación negativa, no pone en entredicho toda la investigación que ya se ha avanzado, de ninguna manera.

— ¿Cuánto afecta a la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto el retiro de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez? ¿Cree que beneficia a los implicados?

Es lamentable lo que ha sucedido, pero en realidad el retiro de las dos fiscales no hace que se caiga el caso. No lo va a afectar por una sencilla razón: hay audios que son reales y que están intactos. También hay declaraciones que se han tomado y están ahí, hay cuadernos de colaboraciones eficaces que han sido corroboradas, no va a afectar el caso. Para los muchos que lo están pensando, no se va a caer, señores.

— Un sector de la ciudadanía tiene la idea de que usted tiene cercanía con Vizcarra Cornejo. ¿Por qué cree que está en esa situación?

Me han levantado ese San Benito, porque hay un sector muy interesado en desprestigiarme. En lo que va de mi gestión, en un año y 11 meses- de los cuales 11 meses estamos en pandemia y un año con una junta en contra- he presentado 19 denuncias constitucionales al Congreso, ahí he denunciado a expresidentes, a exministros, a congresistas y, lógicamente, me he abierto muchos frentes. Si ustedes se ponen a investigar, quiénes son los que piden mi renuncia. Son sectores interesados justamente, algunos poderosos, yo diría que es la mafia la que me quiere sacar, porque lógicamente les resulto incómoda.

— ¿A quiénes se refiere?

Ustedes son una prensa acuciosa, han tenido la oportunidad de revisar las denuncias que he presentado, así que se imaginarán a qué sectores me estoy refiriendo.

— ¿Usted descarta que desde su oficina se proteja al expresidente Vizcarra?

Lo descarto rotundamente, tanto que no se le ha protegido. Marqué un hecho histórico con mi apertura de investigación preliminar [por el Caso Swing] que hicimos el señor pasado. Por primera vez en la historia se le abre una investigación preliminar a un presidente en funciones por hechos cometidos en su mandato, nunca antes en el Ministerio Público [se había hecho]. Descarto esa teoría.

Lee mañana la entrevista completa en la edición impresa de El Comercio y en su plataforma digital.