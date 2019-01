La fiscal suprema Zoraida Ávalos detalló este domingo cómo fue la Junta de Fiscales Supremos en la que exigieron la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y contó que este le dijo que la actual situación era su "culpa porque no ha callado" al fiscal José Domingo Pérez.

"Estábamos tocando el caso del doctor José Domingo, y [me dice] que la culpa es mía porque yo no le he jalado las orejas o no lo he callado. Y yo le digo: un momento, en mi resolución ha quedado claro que el tema de control interno, el control disciplinario no está para la defensa de los intereses personales. El control interno tiene que ver con la defensa de principios, del interés público, de la institución, no para intereses personales", señaló Ávalos en entrevista con "Cuarto Poder".

Zoraida Ávalos, quien está a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, narró que Chávarry se lo dijo casi al finalizar la reunión. "'La culpa es tuya, yo te dije lo de José Domingo'", dijo el titular del Ministerio Público, de acuerdo a la magistrada.

"Pero yo no podía callarlo, él tiene el legítimo derecho a la expresión, a su libertad de expresión y de opinión", agregó.

La fiscal suprema junto al ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez reiteró que Chávarry debe renunciar "por el caos y el desconcierto". Manifestó que el titular del Ministerio Público no hizo ninguna autocrítica en la junta.

"Hace uso de la palabra y no dice nada. La culpa siempre es de todos. La culpa es de la prensa, la culpa es de los caviares, la culpa es de la junta que no ha trabajado en equipo con él, hay una campaña. Entonces, yo le digo: “Disculpe, pero yo no veo en su discurso ningún mea culpa” (...) Hubiera sido más dable, más digno, que él salga y públicamente pida perdón por la resolución emitida el 31 de diciembre", contó.

Tanto Ávalos como Sánchez se mostraron en contra del proyecto de ley del Ejecutivo que busca declarar en emergencia el Ministerio Pública y modificar su ley orgánica. A ambos les preocupa la inconstitucionalidad de la norma, pues aseguran que va contra el artículo 158 de la Constitución, que establece que el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos y no una junta transitoria como lo propone el Gobierno.

"No podemos vía una ley modificar un artículo de la Constitución. De repente por el momento, ahora, mucha gente dirá que sí. Pero pasa el tiempo y no podemos. Si hablamos de Estado de Derecho, si hablamos de pleno respeto a los derechos fundamentales, tenemos que respetar la Constitución, no podemos saltarnos. El camino, para mí, está en el Congreso. El Congreso puede resolver este problema hoy o mañana. [...] El remedio va a ser peor que la enfermedad", precisó Ávalos.

Sánchez, por su parte, afirmó que el proyecto tiene "algunas inconsistencias". "Además, ¿qué pasa con los fiscales supremos titulares, con nosotros? ¿Nos suspenden? ¿Hasta cuándo? (...) ¿Y luego, qué pasa? ¿Nos van a cesar? Nosotros no hemos cometido ninguna falta, ningún delito", añadió.

Sobre las denuncias en el Parlamento contra Chávarry, encarpetadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Ávalos consideró que el Congreso debe debatirlas cuanto antes.

"No mañana, no pasado. Ya. (...) Estamos viviendo un momento en que la ciudadanía ya habló. Mire cómo han salido a las calles. Yo creo que tenemos también que la sociedad ha expresado su voluntad, y tiene que exhortar al Congreso a que estas denuncias sean puestas en agenda", sostuvo.