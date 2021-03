La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aseguró este domingo que algunos legisladores del Parlamento buscan su “cabeza” porque ha denunciado “a todo el mundo” y consideró “obvio” que le estén realizando “una amenaza”, al sugerir denunciarla constitucionalmente si no asiste a la Comisión de Justicia.

“Quieren mi cabeza porque yo he denunciado a todo el mundo [...] Es obvio que es una amenaza, ya dejó de ser una invitación, es una invitación con amenaza y eso en realidad no está existiendo, porque a mí no me están invitando como Zoraida Ávalos, me están invitando como fiscal de la Nación y yo represento a mi institución que es constitucionalmente autónoma”, sostuvo en una entrevista con Cuarto Poder

En esa línea, dijo creer que el Legislativo estaría vulnerando la Constitución si es que la denuncian por no acudir a una citación. Reiteró que el hecho que dos personas salgan del equipo Los Cuellos Blancos del Puerto no significa que la investigación vaya a caer.

“No se puede levantar un cargo a una persona si no tengo un elemento objetivo. ¿No le parece que cuando salen estas sospechas lo que están es echando barro sobre mi reputación? Eso que están haciendo es un quebrantamiento de la Constitución”, señaló.

Ávalos señaló que, en caso proceda una denuncia constitucional en su contra, se mantendrá en el cargo y enfrentará el proceso porque no ha hecho “nada ilegal”.

“No he hecho nada de lo que yo tenga que arrepentirme, de repente me dice que me he equivocado y seguro, porque perfecto solo es Dios. Los seres humanos son seres imperfectos, pero nada de lo que yo haya hecho ha pasado de la barrera de la ilicitud, de lo penal, nada. Soy una mujer honesta y nadie va a encontrarme un acto de corrupción”, manifestó.

