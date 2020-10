Conforme a los criterios de Saber más

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, respondió ayer un pedido de aclaración presentado por el fiscal Omar Tello, coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. A través de un oficio que se conoció la noche del viernes, reiteró que no ha ampliado las competencias del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público para investigar al presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha sido sindicado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces como el receptor de sobornos de hasta S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional.

En el oficio, la fiscal de la Nación recordó que su despacho emitió el oficio N°157-2020-MP-FN, a través del cual rechazó la solicitud realizada por el fiscal superior Rafael Vela para ampliar las competencias del equipo especial para que abra pesquisa a Vizcarra Cornejo.

Tello había pedido a la titular del Ministerio Público aclarar las competencias del equipo especial. Esto luego de que se conociera que el fiscal Germán Juárez Atoche inició una investigación preliminar al mandatario por el delito de asociación ilícita por los presuntos pagos ilícitos de empresas del “club de la construcción” habrían hecho para obtener la buena pro de dos obras: Lomas de Ilo y del hospital de Moquegua.

Junto a Vizcarra, los otros investigados son Elard Paul Tejeda, dueño de la empresa Obrainsa; Fernando Castillo Dibós, dueño de la constructora ICCGSA; Rafael Granados, exgerente de ICCGSA; y el exministro de Agricultura José Manuel Hernández.

“Al respecto debo comunicarle que, ante la solicitud de ampliación de competencias presentadas por el coordinador del Equipo Especial de fiscales (caso Lava Jato), mi despacho consideró que tal no resultaba atendible. Y así se le respondió mediante el oficio N°157-2020-MP-FN, cuya copia adjunto al presente, hecho que además mereció la emisión de un comunicado oficial de fecha 16 de octubre de 2020. En consecuencia, no hay ningún asunto por aclarar en la respuesta formulada”, subrayó Ávalos.

En el oficio N°157-2020-MP-FN, Ávalos indica que las denuncias por Lomas de Ilo, conocido como el Caso Obrainsa, al tratarse de delitos de corrupción de funcionarios y no advertirse ninguno de los supuestos señalados en el párrafo anterior [su relación al Caso Lava Jato], los hechos corresponden ser investigados por el subsistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios".

Y el comunicado, citado por la fiscal de la Nación en la respuesta a Tello, va en la misma tónica.

Un escenario de conflicto de competencias

Fuentes cercanas al equipo especial Lava Jato indicaron a El Comercio que la comunicación oficial es el oficio N°157-2020-MP-FN, pero, de acuerdo a su interpretación, Ávalos no sido directa al indicar que no pueden investigar al jefe de Estado.

Detallan que Ávalos recuerda que la Fiscalía de la Nación no emitió disposición alguna ampliando la competencia funcional del equipo especial, cuando iniciaron pesquisas a los exgobernadores regionales Gregorio Santos (Cajamarca) y César Villanueva (San Martín), porque fue suficiente una disposición de la fiscalía provincial competente “por corresponder a hechos conexos” al Caso Lava Jato.

Para el equipo especial, de acuerdo a las mismas fuentes, las denuncias contra Vizcarra, exgobernador regional de Moquegua, por Lomas de Ilo y el hospital regional también son “hechos conexos” al Caso Lava Jato y al “club de la construcción”.

Las mismas fuentes refieren que la investigación iniciada por Juárez Atoche tiene diferencias marcadas con la abierta por el fiscal anticorrupción Elmer Chirre. Por ejemplo, el fiscal del equipo especial ha obtenido información de primera mano, como documentos y declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces; es por dos obras, Lomas de Ilo y hospital regional de Moquegua, y comprende como investigado a Vizcarra Cornejo.

Y la de Chirre solo es por Lomas de Ilo, iniciada en base a un recorte periodístico y contra quienes resulten responsables. Es decir, el presidente técnicamente en esa pesquisa es un testigo.

Las fuentes explicaron a este Diario que lo más probable que ocurra en las siguientes semanas es que se active el camino de un conflicto de competencias entre el equipo especial y la fiscalía anticorrupción, que deberá ser dirimido de manera excepcional por el fiscal supremo Pablo Sánchez o la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla.

Recordaron que la fiscal Revilla resolvió un conflicto de competencias a favor del equipo especial en la investigación al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por presunto lavado de activos por el Caso Westfield Capital. En ese momento la controversia también fue con la fiscalía anticorrupción, pero cuando la coordinaba el fiscal superior César Zanabria.

Las fuentes cercanas al equipo especial Lava Jato del Ministerio Pública también señalaron que, la fiscal Ávalos puede, a través de una disposición o resolución, ordenarle al fiscal Juárez Atoche entregar la investigación y todos sus actuados al fiscal Chirre. Pero que la fiscal de la Nación no lo ha hecho.

También adelantaron que el fiscal Juárez Atoche continuará con sus diligencias, entre ellas el interrogatorio a los aspirantes a colaboradores eficaces y la toma de declaración a Vizcarra Cornejo, que ha sido programada para el 3 de noviembre.

