The World’s 50 Best, la gala que reúne a los mejores cocineros del mundo, se celebrará este lunes en Old Billingsgate, el que fuera el mercado de pescado más grande del mundo en el siglo XIX y que hoy se ha convertido en un famoso ‘venue’ en Londres. Los restaurantes mejor situados en la clasificación de 2021 -el danés Geranium, los españoles Etxebarri y Disfrutar y el peruano Central- optan a sustituir a Noma como el número uno de la gastronomía mundial.

Con una importante presencia peruana en el Top 50 del 2021, este año el Perú podría estar más cerca de tener el mejor restaurante del mundo en sus tierras. Medios extranjeros como la agencia española EFE, dan cuenta del favoritismo del establecimiento a cargo del chef Virgilio Martínez.

“Central (Lima), ahora en el número cuatro, es otro de los favoritos a coronar el listado; elegido Mejor Restaurante de Sudamérica en 2021, es ‘una oda a Perú a en todas sus formas’ gracias a la despensa peruana que exploran en diferentes parajes los cocineros Virgilio Martínez y Pía León”, dice el citado medio.

Otro restaurante peruano que podría mejorar su clasificación y dar la sorpresa este año es Maido, de Mitsuharu Tsumura. El suizo Frantzén, el singapurense Odette, el mexicano Pujol o el hongkonés The Chairman también destacan entre los mejores clasificados en 2021.

La gala The World’s 50 Best Restaurants, listado elaborado por expertos gastronómicos de todo el planeta, celebra su vigésimo aniversario en Londres, su sede de 2003 a 2015 antes de que viajara a Nueva York, Melbourne (Australia), Bilbao (España) y Singapur y el parón pandémico.

EL RÁNKING DEL 100 al 51

Una semana antes de la gala en Londres, se anunciaron los restaurantes que quedaron clasificados en los puestos del 100 al 51:

100. Wing (Hong Kong)

99. Flocons de Sel (Megève)

98. Tantris (Múnich)

97. Benu (San Francisco)

96. Maní (Sao Paulo)

95. Meta (Singapur)

94. Burnt Ends

93. Hertog Jan at Botanic Sanctuary (Amberes)

92. Indian Accent (Nueva Delhi)

91. Oriole (Chicago)

90. Wolfgat (Paternoster)

89. Máximo Bistrot (Ciudad de México)

88. Mishiguene (Buenos Aires)

87. Orfali Bros Bistro (Dubái)

86. Mikla (Estambul)

85. Raan Jay Fai (Bangkok)

84. Gimlet at Cavendish House (Melbourne)

83. El Chato (Bogotá)

82. Sézanne (Tokio)

81. Brat (Londres)

80. AM par Alexandre Mazzia (Marsella)

79. Estela (Nueva York)

78. Lasai (Río de Janeiro)

77. Table by Bruno Verjus (París)

76. Neighborhood (Hong Kong)

75. Samrub Samrub Thai (Bangkok)

74. Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills)

73. Kol (Londres)

72. Atelier Crenn (San Francisco)

71. Mingles (Seúl)

70. Zén (Singapur)

69. Cosme (Nueva York)

68. Kjolle (Lima)

67. Evvai (Sao Paulo)

66. Sühring (Bangkok)

65. Le Du (Bangkok)

64. Fu He Hui (Shanghái)

63. Chef’s Table at Brooklyn Fare (Nueva York)

62. Ernst (Berlín)

61. La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil)

60. Rosetta (Ciudad de México)

59. Sazenka (Tokio)

58. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París)

57. Trèsind Studio (Dubái)

56. La Colombe (Ciudad del Cabo)

55. Azurmendi (Larrabetzu)

54. Lyle’s (Londres)

53. D.O.M. (Sao Paulo)

52. Sud 777 (Ciudad de México)

51. Alcalde (Guadalajara)