Todo surge a partir de un viaje a Nueva York de Thais Woolcott, fundadora de Baegel. “Probé por primera vez los bagels y cuando volví, me provocó comerlos pero no encontré opciones. Así nació el bichito de crear algo, aunque mis primeras pruebas no fueron tan exitosas, así que lo dejé por eso y otros motivos”, recuerda.

El Brunch Box es una presentación que incluye tres bagels y un queso crema a elección, ideal para probar sabores nuevos. / Baegel

Eso fue en 2017, pero el tiempo disponible durante la pandemia, le permitió explorar nuevamente la receta en 2020. “Cuando hice la receta, me salió a la primera y empecé a mejorarla. Le invité a mis tías, amigas y les encantó. El boca a boca fue lo que ayudó a despegar y comenzamos con eso”, comenta la creadora de la marca.

Las pruebas comenzaron en junio y para la quincena del siguiente mes ya estaban ofreciendo tres opciones de bagels a la venta en el Instagram. Desde ese momento, su carta ha crecido y actualmente ofrecen 11 sabores entre salados y dulces.

Thais Woolcott es la fundadora de Baegel. / Baegel

¿Qué es un bagel?

Es importante explicar qué es un bagel, ya que este pan es muy conocido en diferentes partes del mundo y su consumo se popularizó ampliamente en Estados Unidos, en especial en Nueva York.

/ Baegel

Cuando le consultamos a Thais, nos explica que es un “pan que tiene forma de rosquilla. Lleva levadura, pero lo que lo diferencia es que es hervido y luego se hornea. Así, se crea una corteza dura, bien dorada y crujiente. Por dentro, en cambio, es bien suave, esponjoso y bastante denso”.

El proceso para optimizar su receta y preparación tomó su tiempo, pero valió la pena el esfuerzo. “En el caso de los bagels, se habla mucho de la temperatura y la fermentación, se tiene que amoldar mucho el ambiente y los ingredientes para que salga como uno desea”, recalca Woolcott.

Un festín de opciones

Su carta cubre distintos perfiles de sabores, pero empezaron por tres de los más clásicos en Nuevo York. El clásico (o plain) que tiene un sabor neutro; el everything que combina sal de maras, cebolla, ajos, semillas de amapola, ajonjolí blanco y negro; y uno dulce, el cinnamon raisin con canela y pasas.

/ Baegel

Con el tiempo, la carta se fue ampliando con sabores como queso, cebolla, ajonjolí blanco, semillas de amapola, romero y sal de maras. En el caso de las opciones dulces, encontramos el de chispas de chocolate, de arándanos y el inspirado en la tostada francesa.

Sus quesos crema son el complemento perfecto para un buen bagel. Así, encontramos el clásico, el smoked (poro y tocino) y el Manhattan (salmón y alcaparras).

Ofrecen versiones horneadas y precocidas y congeladas. Las primeras, para disfrutar el mismo día, mientras que las segundas son ideales para guardar y hornear al momento. Se puede adquirir desde una unidad hasta seis. Una opción interesante es el Brunch Box, que combina tres bagels y un queso crema, todo a elección.

/ Baegel

Baegel presenta una opción diferente, contundente, sabrosa y perfecta para combinar con una gran variedad de rellenos. Desde opciones sencillas y clásicas, hasta sabores potentes y curiosos.