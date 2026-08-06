La feria "Café, chocolate & Bienestar" reunirá a más de 40 productores directos de regiones cafetaleras y cacaoteras, como Cusco, Junín y la Selva Central. (Foto: GEC / elaborado con IA)
La feria "Café, chocolate & Bienestar" reunirá a más de 40 productores directos de regiones cafetaleras y cacaoteras, como Cusco, Junín y la Selva Central. (Foto: GEC / elaborado con IA)

Si todavía no tienes planes para este fin de semana, la feria “Café, Chocolate & Bienestar” promete convertirse en el destino imperdible de la temporada. Del 6 al 9 de agosto, el concurrido centro comercial de Lima Norte abrirá sus puertas para recibir una feria que en su primera edición celebra lo mejor del café, el chocolate y el bienestar en una experiencia sensorial y cultural pensada para disfrutar en familia y con amigos.

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