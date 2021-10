El año pasado no hubo festejos; era imposible e inviable. Pero en octubre de 2021 las cosas son distintas. La pandemia no ha frenado el trabajo que vienen realizando millones de cocineros y restauranteros en el mundo entero, ni las ganas pendientes que había por celebrar. La que vivimos es una anormalidad que se siente cada vez más normal para el mundo culinario, al menos por momentos. Prueba de ello es que la gran fiesta de la gastronomía mundial, la ceremonia de entrega de la lista The World’s 50 Best Restaurants -acaso el encuentro foodie más codiciado y exclusivo que existe- se realizó hoy de manera presencial en la ciudad de Amberes, Bélgica. Tres cocineros peruanos viajaron hasta allá para recibir sus premios.

“Estamos muy contentos de estar aquí, de volver a ver a amigos que hace tiempo no veíamos”, nos dijo una radiante Pía León desde Bélgica, minutos antes de que empezase la ceremonia donde recibió el merecido reconocimiento a la mejor chef femenina del mundo; un anuncio que se hizo en agosto y que por fin se ha concretado. León se convierte así en la primera peruana en llegar a lo más alto de la lista mundial. Kjolle, su restaurante ubicado Barranco, ocupa también el puesto 95 de dicho ranking.

En 2018 Virgilio Martínez y Pía León se mudaron a lo que fuera la Casa Túpac de Barranco para abrir ahí un local donde conviven Central, Kjolle y Mayo. Son tres conceptos gastronómicos alimentados por su talento, curiosidad y por el uso de una enorme variedad de ingredientes y productos de nuestra despensa nacional. Foto: Marco Ramón.

Otros dos espacios peruanos se encuentran también en la lista, directamente en el top 10. Maido, el restaurante de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura en Miraflores, ocupa el puesto número 7; mientras que Central -espacio comandado por Virgilio Martínez y su esposa, Pía León- aterriza en el puesto número 4, el más alto que un restaurante latinoamericano tiene en el ranking. Los nombres de Tsumura, Martínez y León no son ajenos a los premios, pero los últimos años han sido difíciles incluso para los más grandes de nuestra gastronomía.

¿Cómo han logrado mantenerse en lo más alto de las listas durante la pandemia? ¿Qué los convierte en los grandes referentes de nuestra cocina en el extranjero? Chefs y amigos responden a esas y otras preguntas en un homenaje a los embajadores más importantes de la cocina peruana en la actualidad.

Maido, el espacio miraflorino comandado por Micha Tsumura, es el segundo mejor restaurante de Latinoamérica y el número 7 del mundo en 2021, según las listas Latin America's 50 Best y The World's Best Restaurants. Foto: Anthony Niño de Guzmán.

José del Castillo

Isolina y La Red

“Más allá de ser cocineros peruanos y muy talentosos, lo que los ha llevado donde están es su constancia. Una constancia que se mantiene en la calidad de su trabajo, en su filosofía, y en no rendirse a pesar de las dificultades que todos hemos pasado en la pandemia. A esto se suma su talento, su perseverancia, su don de gente. Todos los que los conocemos sabemos de lo sencillos que son. Eso es gran parte de lo que los ha llevado al éxito, sumado a los grandes equipos que tienen detrás y al gran liderazgo que ejercen sobre sus restaurantes”.

Arlette Eulert

Matria

“Lo que caracteriza a “los Martinez” (Pía y Virgilio) y a Micha no solo es el talento y la creatividad; también es el arduo trabajo que realizan por llevar nuestra gastronomía al mundo. En épocas de pandemia han sabido adaptarse a los cambios, ser fieles a su filosofía y -sobre todo- no rendirse y ser constantes. Es un orgullo como peruana y como cocinera que ellos nos representen, así como todos los otros peruanos que figuran en la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo, lo cual es un gran logro”.

Hajime Kasuga

Hanzo

“Veo con mucho orgullo a estos excelentes cocineros y amigos peruanos en los primeros puestos de la lista, y me hace recordar el arduo trabajo que ellos hicieron desde el inicio en sus respectivos restaurantes. Para mí, la clave para posicionar nuestra cocina ha sido el continuo y arduo trabajo que siguen haciendo, y son todo un ejemplo para todos nosotros. Como nikkei me siento aún más orgulloso de todo esto, ya que gracias a que Maido está donde esta, nuestra gastronomía nikkei es reconocida a nivel mundial y las miradas de los extranjeros están puestas en esta cocina hoy más que nunca”

Renato Peralta

Maestro panadero y asesor gastronómico

“A mi amigo Vir (Virgilio) lo conozco desde que estábamos en la universidad. Pienso que se mantiene donde está por su constancia: nunca se cansa, es increíble. Tiene algo dentro que hace que no desvaríe jamás, por muy cansado que pueda estar física o psicológicamente. Cuando se enfoca en algo nada hace que cambie su determinación; es imparable en lo que piensa y en lo que quiere lograr. Por otro lado, hay una cosa muy importante en su trabajo y es que él ha inventado su propio mundo gastronómico: sus regiones, alturas, los productos desconocidos que suele usar. La gente ha entendido su filosofía y sus ideas. Virgilio ha inventado sus propios códigos y eso es algo inaudito. Personalmente, creo que es un genio creativo que siempre está pensando más allá: ve diseño, música, fotografía... Virgilio complementa su mundo con todo esto para construir un concepto sólido que va más allá de nuestras fronteras”.

Ignacio Barrios

Urban Kitchen

“Lo calidad que hay en todo lo que hacen es lo primero. Definitivamente es algo que se mantiene cada vez que visitas Maido o Central, y es algo que no han perdido ni se puede perder. Siempre tiene que haber una buena base, y esto está en los equipos de gente increíble que trabajan con ellos, y en la capacidad tanto Pía y Virgilio, como Micha, tienen para liderarlos. Otro tema relevante es que han construido su propia identidad, muy marcada, en el un país como el nuestro que tiene tanto por ofrecer. Cada uno ha encontrado su estilo sostenido en la biodiversidad y muestran una versión distinta de la comida peruana, lo cual hace que se incluso más interesante para la gente que viene de fuera. Los tres son embajadores de la gastronomía peruana y han sido claves en la promoción que nuestra cocina ha tenido en el extranjero, yendo a congresos, viajando y mostrando el Perú desde su perspectiva”

