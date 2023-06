Pía León es la primera cocinera peruana en llegar a lo más alto del podio gastronómico mundial. En agosto del 2021 fue nombrada como la mejor chef femenina del mundo según la lista The World’s 50 best Restaurants, y Kjolle, su hijo predilecto, también tiene los reflectores puestos en él. Aquí te contamos algunos datos de la chef que no conocías.

1. María Pía León nació en Lima en Lima en diciembre de 1986. Tiene una gemela y ambas son las menores de cuatro hermanos. Su madre era una agente viajes y su padre un corredor inmobiliario. Al crecer, dejó atrás el “María” y se quedó únicamente con el Pía de su nombre.

2. Cocinaba desde muy chica y solía preparar postres con su mamá (su favorito es el pie de limón). Al terminar el colegio le anunció a su familia que quería ser chef y no hubo marcha atrás: Pía nunca contempló otra alternativa de carrera ni quiso prepararse en otro rubro. Se graduó del Cordon Bleu de Lima.

3. Un accidente pudo truncar su futuro: cuando todavía era estudiante, Pía viajó a Naples (Florida) para realizar unas prácticas en un restaurante donde trabajaba su tío. Un día, en el departamento donde estaba hospedada, prendió la hornilla equivocada sin darse cuenta de que una sartén con aceite se había empezado a recalentar. Terminó con una grave quemadura en una mano que casi llega al hueso, y debió pasar un tiempo hospitalizada. Pero ni siquiera eso frenó sus ganas de dedicarse a la cocina.

4. Cuando llegó a Central, en 2008, había solo una mujer en el equipo: ella. Pía tenía 21 años cuando aterrizó en aquel proyecto gastronómico comandado por un cocinero de nombre Virgilio Martínez que -entonces- todavía era ajeno a la fama. Su primer puesto oficial fue el de asistente de fríos. A la semana ya era encargada de toda esa área.

5. Poco después del primer año de apertura, Central tuvo que cerrar sus puertas. El suyo era un fulgurante ascenso en la escena culinaria del Perú y el mundo, que se vio truncado de un momento a otro. León se mantuvo a la espera, confiada en que valía la pena apostar por el concepto del restaurante. Fueron seis meses sin sueldo ni garantías.

6. En ese período León y Martínez empezaron una relación amorosa que mantuvieron en secreto al inicio, pero poco después comunicaron al equipo. La pareja siempre fue frontal con su relación y están juntos desde 2010. Cuatro años más tarde, en 2014, Pía y Virgilio se casaron. A finales de 2015 llegó su primer hijo, el pequeño Cristóbal, que suele acompañar a sus padres en viajes, rutas gastronómicas y juega con frecuencia en los jardines que hoy rodean Central.

7. Al tercer año de la apertura de Central, Pía León se convirtió en la jefa de cocina del restaurante, un puesto que conservó por casi siete años hasta que se mudaron a Barranco para abrir diferentes conceptos, entrelazados entre sí. Es en lo que fuera la Casa Túpac de aquel distrito donde conviven tres espacios gastronómicos: Central, Mayo (un bar con snacks) y Kjolle, el restaurante comandado de Pía León que se ubica en el segundo piso.

8. Kjolle es un restaurante de alta cocina que lleva el nombre de un árbol andino pequeño y de flores doradas, que crece a más de 3.800 m s. n. m. Al igual que en Central y Mayo, la cocina se surte de los productos de Mater Iniciativa, centro de investigación biológico y cultural a cargo de Malena Martínez. Se pueden pedir platos a la carta y suele haber menú degustación.

9. En 2021 Pía León apareció en Netflix: lo hizo en Waffles y Mochi, serie producida por Michelle Obama para invitar a que los niños conozcan de forma entretenida ingredientes y culturas de todas partes del mundo. El capítulo con Pía se grabó en Cusco, en las instalaciones de Mater Iniciativa.

10. La pandemia fue la primera vez que el equipo de Central y Kjolle se aventuraron en el delivery. “Había que adaptarnos y buscar una solución inmediata. Fue un reto difícil al comienzo porque era algo nuevo, pero la verdad es que hemos aprendido un montón. El equipo se ha fortalecido. Ha sido una oportunidad también para probar otras cosas”, contó León a Somos en 2020. Los tres espacios ya operan con regularidad en atención en salón y las experiencias se han acercado a un público más local.