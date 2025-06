Mitsuharu Tsumura se convirtió a los 28 años en una joven promesa de la cocina peruana con un futuro prometedor. Y este 2025, su restaurante, Maido, se perfila como uno de los favoritos para posicionarse en el primer lugar del ránking The World’s 50 Best Restaurants, que elige a los mejores restaurantes del mundo.

La carrera de ‘Micha’, como le dicen sus amigos y ahora sus más fieles comensales, es bastante conocida y reconocida no solo en Perú, ha sabido conquistar a otros paladares, pero sus inicios y algunos detalles aún quedan pendientes por descubrir, aquí tenemos una selección de 10 cosas que no sabías del chef de Maido.

1. El origen de una pasión

‘Micha’ no conoció a su abuela Angélica, pero toda su familia cree que de ella fue que heredó esa pasión por cocinar, pero quien lo adentró al mundo de los fogones, fue Maura y su madre, Maura, era el brazo derecho de su abuela, y quien cocinó por muchos en su casa y a quien asistía desde siempre, mientras que a su madre la ayudó a preparar la cena y los almuerzos de los domingos desde muy pequeño.

2. Conoció a Gastón Acurio en su adolescencia

Gastón Acurio cuenta una historia bastante particular de las visitas del pequeño Mitsuharu a Astrid & Gastón. A los 14 años se demoraba más estudiando la carta que comiendo y el chef de Maido lo corrobora, para él era una ilusión saber que visitaría el restaurante, tanto así que no podía dormir.

3. La motivación familiar

Su gusto por la cocina es de toda la vida y cuando llegó el momento de decidir su futuro fue su padre quien lo empujó a seguir su vocación, él lo apoyó a que se fuera a estudiar a Estados Unidos cocina y hoy atesora una frase que le dijo su padre: “Si tienes la oportunidad de hacer algo que te gusta como trabajo, hazlo”.

4. Hijo de un destacado empresario japonés

Mitsuharu Tsumura es hijo de Mitsuyuki Tsumura, un empresario japonés. Nació en Osaka y llegó al Perú en 1974, con solo 26 años, para trabajar en la empresa de turismo de su tío. En los años ochenta formó su propia agencia: Micky Tours.

“Mi papá tiene mucho mundo. Se sabe la historia de cada ciudad; es una enciclopedia. Viajar con él es muy divertido”, contó ‘Micha’ sobre su padre, de quien dice aprendió mucho a valorar a sus colaboradores.

5. Su conexión con Japón

Después de Estados Unidos, partió a Japón, una vez más empujado por su padre “¿Cómo vas a preparar sushi, si no has estado en Japón?”, fue esta pregunta de su padre que lo animó a hacer maletas y a emprender un nuevo viaje con la única finalidad de aprender a cocinar sushi.

6. Se formó en cocinas de hotel

A su regreso a Perú pasó por muchos puestos en el hotel Sheraton, en donde, además, se convirtió gerente de alimentos y bebidas más joven. Pero aquí empezaría su salto, su padre nuevamente volvió a recordarle cuál era su sueño y lo ayudó a abrir Maido. “Hijo, me has demostrado que eres un buen trabajador y voy a invertir en ti. Abre tu restaurante, yo te apoyo”, Micha no pudo rechazar esta oferta.

7. Inspiración y referentes

Sus referentes en gastronomía son: Hirai-san, su maestro en Japón, y también sus amigos Eneko Atxa (Azurmendi), los hermanos Roca (El Caller de Can Roca), Albert Adrià (Pakta) y Yoshihiro Murata (Kikunoi).

Ferran Adrià, considerado un genio de la gastronomía, no ha dudado en asegurar que Tsumura “es el mejor representante de la cocina ‘nikkei’, llena de mestizaje, alegría de sabores y, paradójicamente, llena de raíces”.

8. Su libro de cocina favorito

Uno de sus libros favoritos es Modernist Cuisine porque explica todas las técnicas, el arte y la ciencia de la cocina utilizadas por los mejores chefs del mundo. Y su utensilio favorito es el cuchillo.

9. Sus platos favoritos

Aunque creció en una familia nikkei, sus platos faovoritos de siempre tienen sabor criollo y bien peruano. De niño, le gustaba comer en seco con frejoles, arroz con pollo, carapulcra, ají de gallina, adobo de cerdo, y pollo al horno con ensalada rusa, el que asegura es su plato favorito hasta hoy.

10. Más de una década entre los mejores

Maido, que abrió sus puertas en 2009, está considerado entre los mejores de América desde el 2013 y se ha mantenido en el Top 10 de los mejores del mundo desde el 2017.

Su cábala es usar una camisa morada en todas las premiaciones.

EL BONUS:

Cuando tenía 10 años veía programas de televisión de cocineros como Carlos Arguiñano y Teresa Ocampo.