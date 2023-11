Luego de cuatro años, Maido, el restaurante de Mitsuharu Tsumura, volvió a ser elegido el Mejor restaurante de América Latina en el ránking Latin America’s 50 Best Restaurants, que anunció a sus elegidos del 2023 este 28 de noviembre en una ceremonia en Río de Janeiro, Brasil.

De esta manera, el restaurante peruano tomó la posta de otra reconocida cocina nacional: Central, que en el 2022 obtuvo el primer lugar en la región y, en 2023, repitió el plato a nivel internacional, consagrándose como el Mejor restaurante del mundo. Este año, al ya haber alcanzado los máximos reconocimientos, Central no volvió a participar.

Durante una rueda de prensa posterior al anuncio de la lista, Mitsuharu Tsumura explicó que el éxito de la cocina peruana responde a un trabajo en equipo, iniciado por Gastón Acurio. Un ejemplo que han seguido otros países de la región, que ahora también se destacan en ránkings internacionales. Tsumura mencionó como ejemplo el trabajo de países centroamericanos.

“Perú fue el país que arrancó con esta movida, Gastón Acurio empezó esto, haciendo trabajar a todos en conjunto y unidos. A medida que América Latina comience a trabajar unido, se van a lograr más cosas. En Perú lo hacemos, trabajamos unidos. Hace no más de 15 o 20 años, el peruano no conocía su cocina, no le importaba conocerla hasta cierto punto. Hemos tenido que trabajar mucho, hacer alianzas con universidades, historiadores, medios de comunicación... Todo esto ha aterrizado en una cocina peruana que empezó a desarrollarse antes que otras cocinas de América Latina. Otros países han seguido el ejemplo del Perú y eso es maravilloso”, declaró Tsumura.

En la rueda de prensa que puedes ver en video en este enlace, Tsumura también destacó la diversidad de propuestas de los cocineros peruanos. “Si tú vas a comer a Mayta, a Central, a Kjolle, a Cosme, o cualquier otro restaurante peruano que está en esta lista, en todos esos lugares vas a tener un sabor distinto en tu boca. Cada uno, tiene un estilo. Eso lo hace muy interesante. Cuando tú vas a un restaurante, pasa que vas a otro y las líneas de sabores son parecidas. Acá no nos asemejamos en nada, son como varios mundos distintos en el país y eso lo hace único”, explicó el cocinero.

Un equipo reconocido

Durante la rueda de prensa, Mitsuharu Tsumura celebró el hecho de este año, además del reconocimiento a Maido, haber sido testigo del reconocimiento a Florencia Rey, parte del equipo del restaurante, como la mejor sommelier de América Latina.

“Estoy muy contento, porque ella tiene siempre la combinación perfecta. El reconocimiento a Flor es súper merecido, ella está haciendo cosas muy importantes con destilados del Perú. Además, cuando la gente la conoce y está con ella en la mesa, siempre ella te va a hacer sentir bien”, destacó Micha.

El cocinero consideró que estos premios para Maido llegan en un momento importante del restaurante, que está experimentando varios cambios y alista más.

“Este año (el premio) ha sido especialmente emocionante. Considero que en estos últimos cuatro años, Maido ha tenido un cambio bastante grande con respecto a estructura y a un trabajo mucho más dedicado y orientado al producto peruano, a las regiones del Perú. Queremos valorar las cocinas de diferentes partes del país, tenemos menú amazónico, que es de los menús que mejor fusionan con nuestra cocina”, comentó Tsumura, que anunció una remodelación para enero del 2024 y la creación de un centro de investigación.

“Estamos trabajando en la infraestructura, para el 15 de enero vamos a tener un cambio radical en el restaurante, en cuanto a estructura del local. Estamos trabajando mucho con investigación en la Amazonía para tener más productos de río y utilizarlos en la cocina. Se viene un centro de investigación en el que estamos trabajando para poder tener experiencias en cocina, dentro de la misma Amazonía, que es uno de los lugares mas fascinantes”, adelantó el reconocido cocinero.

Un cocinero 100% peruano

En el encuentro con medios de prensa internacionales, Tsumura fue consultado por si consideraba que representaba también al Japón a través de su cocina, ya que esta es nikkei, es decir fusión peruano japonesa. La respuesta del chef fue un contundente no. “Yo represento al Perú, represento a América Latina. Me veo japonés, y estoy muy orgullo de mis raíces japonesas, aprendí y trabajé en Japón, pero soy 100% peruano. La cocina que hago cada vez es más peruana. Además, me encanta América Latina, no viviría en ningún lugar que no sea por acá, en el barrio, digamos”, afirmó Micha.

Tsumura dijo valorar mucho la comida japonesa y consideró que para cualquier país lograr que sus insumos se internacionalicen, como el shoyu, el miso y otros ingredientes, y se adapten a cocinas de todo el mundo, es un ejemplo a seguir. “El futuro de la cocina no solo está en abrir restaurantes por el mundo, sino llevar los insumos, no solamente en estado natural, sino procesados para que el mundo los pueda usar no solo en cocinas latinoamericanas, sino cocinas del mundo”, afirmó.

Finalmente, ante la pregunta de cómo ayudan este tipo de reconocimientos, el chef destacó principalmente el respaldo que esto le da al turismo. “Hay mucha gente que viaja a comer a Lima”, afirmó, pero también enfatizó la importancia en el aspecto social. “La cocina siempre une. La cocina es un motor por el que un país se mueve”, explicó.