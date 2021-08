Chefs | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







Pía León: 10 cosas que no sabías de la chef peruana elegida la mejor del mundo La lista The World’s 50 Best ha elegido a la cocinera limeña como la mejor chef femenina del mundo este 4 de agosto. León se convierte así en la primera peruana en ocupar tal distinción, un premio que se suma a otros de sus logros: mejor cocinera mujer de Latinoamérica (50 Best 2018) y mejor chef en ascenso (The Best Chef 2019) del mundo. Aquí más sobre su enorme talento y su historia de éxito.