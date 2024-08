Valerie Chang creció en Chiclayo, pero cuando tenía 10 años se mudó a los Estados Unidos, donde su padre, Fernando, ya radicaba. “Cuando mi papá se mudó, comenzó trabajando en un restaurante; la típica opción de un migrante al salir de su país: se convirtió en chef por necesidad”, comenta la joven que se dio cuenta que, al igual que él, podía vivir de la gastronomía. Y no estuvo sola en su visión. Su hermano, ‘Nando’, también pensó lo mismo y ambos decidieron dedicarse a la cocina.

Valerie Chang creció al Norte del Perú, en la ciudad de Chiclayo. / Valerie Chang/ Instagram

Aunque el plan no era abrir un restaurante en conjunto, la familia terminó unida en el restaurante Itamae, de inspiración peruano japonesa que su padre abrió en Miami. “Era un proyecto suyo, pero el día de la apertura mi hermano fue a ayudarlo y terminó quedándose. Una semana después, mi jefe decidió cerrar el restaurante en el que yo trabajaba en Miami y quiso que vaya a Filadelfia, pero yo decidí irme a trabajar con mi papá. El resto es historia”, recuerda Valerie, quien tenía 19 años cuando empezó con fuerza su camino gastronómico, y, 32, cuando en 2023, abrió Maty’s, un espacio en sociedad con su padre y hermano, pero con su propio sello.

La familia Chang Cumpa. De izquierda a derecha: Fernando, Valerie y su padre.

Reconocimiento al esfuerzo

Maty’s nació como un homenaje a su abuela peruana y, por ello, lleva su nombre. Valerie quería honrarla, y qué mejor manera que dentro de su proyecto gastronómico, con el que logró llevarse el Premio James Beard, uno de los más importantes en los Estados Unidos, a la Mejor chef categoría sur.

Maty, la abuela de Valerie Chang, que inspiró el nombre de su restaurante. / @fujifilmgirl/ Instagram

“Yo me había dicho que no iba a ganar, me había dado muchos motivos para no ganar, pero no importaba cuán dura era conmigo misma, no había cosa que pudiera cambiar lo que iba a pasar”, afirma la cocinera, quien al recibir el premio en junio de este 2024, pensó de inmediato en su equipo de Miami y Perú. También recuerda haber tenido muy presentes a sus abuelas y a Chiclayo, ciudad en la que creció en su infancia.

Desde el 2010, ningún chef de Miami había logrado llevarse ese premio. Y además, ella fue la primera peruana en obtenerlo, lo que la llevó a tener más presente sus emociones y a agradecer a todos los que formaron parte de su camino y proceso hasta ese momento.

El equipo de Maty’s está formado por su mano derecha, la peruana Luciana Pérez, pero también por centroamericanos, haitianos y estadounidenses, a quienes les enseñan la importancia de aprender sobre los sabores de los ingredientes peruanos y la base de la cocina nacional, para que así tengan una visión clara de lo que quieren presentar a los comensales.

El tradicional cebiche peruano forma parte de la carta de Maty's.

Valerie tuvo una iniciativa muy interesante este año para celebrar las Fiestas Patrias peruanas. Invitó al chef José del Castillo, fundador y chef de Isolina, a cocinar junto a ella en Maty’s. “Fue increíble, no solo para nosotros, sino también para la comunidad peruana, para aquellos que no pueden viajar a su país, traerles un poco del Perú”, menciona y adelanta que espera tener más invitados en su cocina, pues quiere invitar a diferentes chefs peruanos a Miami para fiestas patrias. “Tengo 15 años de contrato por el espacio, así que tendré 15 personas diferentes por traer cada año”, cuenta entre risas.

Una creatividad sin límites

El mundo de la cocina peruana en Estados Unidos se está abriendo más camino. Existen tantos sabores, aromas y texturas que hacen que la comida pase de ser eso, una simple comida, a tener experiencias y Valerie lo sabe muy bien. Lo que más le gusta es la diversidad de insumos, el poder jugar con los ingredientes y no tener límites. Considera que no existe una sola forma de hacer la comida.

Valerie Chang cuando recibió el James Beard Award. / James Beard Foundation

“‘Fer’ y yo estamos tratando de crear nuestro propio espacio, que la comida no tenga que ser de una u otra forma. Es evidente que somos peruanos cuando vas a nuestros restaurantes, no hay forma de no saberlo, pero para nosotros es importante darle a entender a la gente que hay diferentes culturas en el Perú, explicar que hay comunidades italianas, afroperuanas, chinas, japonesas y más, y que todo ello influye en ser peruanos y tener una gastronomía tan diversa”, indica Valerie.

Lo que se viene en el futuro para Valerie es enfocarse en Maty’s y en el proyecto de su hermano Fernando, ver que ambos proyectos estén encaminados y luego podrían pensar en nuevas ideas. “Después de casi un año y medio, se viene lo mejor que vamos a poner en comida, en servicio, coctelería, lista de vinos y más. Lo mejor está muy cerca para nosotros. Estamos mucho más fuertes como equipo”, afirma.

DATO:

Maty’s se encuentra en 3255 NE 1st Ave, Miami, FL 33137, Estados Unidos.

