El certamen The Best Chef Awards 2022 ubicó a Virgilio Martínez en el puesto 15 y Central, su restaurante, fue elegido el mejor de América Latina en la última edición de los 50 Best Latam. Sin duda, Virgilio también se ha convertido en un representante de una nueva generación de cocineros peruanos. Estos son 10 datos sobre su vida y carrera.

1. Su primer contacto con la cocina fue al lado de su abuela, y no porque su abuela fuera una gran cocinera, sino porque cuando lo castigaban era enviado con ella para que se mantuviera tranquilo y asó terminaba moviéndole la cuchara. “Empecé cocinando con ella. Pero como era por un tema de castigo, nunca lo consideré bueno”, señaló alguna vez.

2. Quería ser skater profesional, empezó a viajar y a competir, pero un accidente que lo dejó con la clavícula dislocada y uno que otro hueso roto, al saltar una rampa, acabó con este sueño, pero este sería el punto de partida para el universo de Virgilio Martínez.

3. Intentó estudiar Derecho porque tenía una familia de abogados. Además, le gustaba leer y creyeron que se sentiría augusto en una escuela de leyes. Durante los primeros días en ese lugar se dio cuenta de que no era para él, compró un pasaje y se escapó.

4. Fue el libro “White Heat” del chef inglés Marco Pierre White, conocido como el niño terrible de la cocina, lo que lo motivó a viajar por el mundo en búsqueda de nuevas experiencias.

5. Virgilio conoce de cocineros que no tienen límites en el trato, muestra de ello es la cicatriz que tiene en la oreja izquierda provocada por el impacto de un cenicero. “Son las etapas duras. Te encuentras con algún cocinero que se pasa un poquito. Siempre me dije que nunca sería así. Te hayan formado como te hayan formado, no hay excusas para tratar mal a la gente”, señaló en una entrevista.

Virgilio Martínez. (Foto: Juan Ponce)

6. Virgilio trabajó en diferentes restaurantes y en 2007 viajó a Madrid para hacerse cargo de la sucursal de Astrid y Gastón, es este uno de los motivos por los que reconoce a Gastón Acurio como su maestro.

7. No se reconoce como chef, él considera que este “título” hace verlos muy lejos. Se sabe que en la cocina hay jerarquías y está claro quién es el jefe, pero prefiere ser un cocinero más para que cualquiera se pueda acercar, con mucha confianza, a contarle sus inquietudes.

8. Los platos de la comida peruana que más disfruta Virgilio son el cebiche, la carapulcra en invierno y los tiraditos en leche de tigre.

9. “Virgilio” es un documental dirigido por el argentino Alfred Oliveri, que cuenta la historia de él, sus sueños, sus frustraciones y sus proyectos.

10. Un lugar que lo inspira y que considera su casa es Barranco, no se mueve de ahí porque la gente es amable, hay mucha cultura y arte.