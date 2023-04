Hace unas semanas, el portal Salud con Lupa publicó una investigación en l demostraba que frutas y verduras de Supermercados de Lima y Callao tenían la presencia de 36 plaguicidas en cantidades no aptas para el consumo humano, debido a sus potenciales daños para la salud. Lo ideal sería que todos comiéramos vegetales orgánicos, pero sabemos que eso no es posible, debido al precio y al acceso, es por ello, que en esta nota te enseñamos cómo intentar reducir los productos agroquímicos de nuestras frutas y verduras.

Según lo que reveló la investigación, estos agroquímicos encontrados en las frutas y verduras superan hasta 249 veces los límites fijados por las normas sanitarias peruanas y son potencialmente dañinos para la salud humana, ya que por ejemplo podrían causar daños en el sistema nervioso central, alterar el equilibrio hormonal o producir cáncer.

Mientras que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) planea estrategias para evitar que se excedan y utilicen plaguicidas que pueden generar daños a la salud humana, te brindamos algunas recomendaciones para hacer en casa y reducir los agroquímicos de tu comida. Cabe mencionar que ninguno nos dará una seguridad del 100%, pero ayudará a reducir:

Lavar con abundante agua

Hasta el momento, el lavar las frutas y verduras con abundante agua y dejarla correr es una de las técnicas para eliminar agroquímicos que muchos investigadores han estudiado, sin embargo, cada mencionar que la reducción de residuos de pesticidas va variar según algunas características fisicoquímicas del pesticida, del tipo de lavado, la solubilidad en agua del pesticida y el modo de acción. Ningún método de lavado es 100% efectivo para eliminar todos los residuos de pesticidas.

Algunos estudios sugieren que el lavado contribuye sustancialmente a reducir la exposición del consumidor a los pesticidas y el Centro Nacional de Información sobre Pesticidas indica que lo ideal es lavar y frotar los productos bajo el chorro de agua es mejor que sumergirlos en agua.

Algunas recomendaciones adicionales del Centro Nacional de Información sobre Pesticidas son: lavar las frutas y verduras incluso si no se planea comer la cáscara; lavarse las manos con jabón y agua tibia antes y después de manipular frutas y verduras frescas; y sostener la fruta o verdura bajo un chorro de agua en un colador. Esto elimina más pesticida que sumergir el producto. Además, recomienda cepillar productos firmes como melones y papas con un cepillo limpio; frotar los productos blandos como las uvas mientras los mantiene bajo el chorro de agua para eliminar los residuos; y colocar frutas y verduras frágiles como bayas en un colador y girarlo mientras se rocía suavemente con agua.

Un estudio reciente publicado en la revista Journal of Food and Feed Science indica que el lavado con agua del grifo es la forma más fácil de reducir los residuos de pesticidas en los productos agrícolas. Los residuos de pesticidas pueden reducirse en un 22-60% con varios procesos de lavado, la efectividad menor o mayor se debe a si el pesticida es soluble en agua o si ha penetrado en los tejidos de las frutas y verduras.

Años antes, otro estudio publicado en The Journal of Food Science and Technology (JFST) menciona que la alternativa más efectiva y conveniente podría ser el lavado con agua clorada entre 1 a 3 minutos dependiendo del producto alimenticio, y el porcentaje de eliminación del pesticida dependerá según el plaguicida que se haya utilizado en el vegetal.

Algunas personas utilizan detergentes o desinfectantes para lavar frutas y verduras, sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no recomienda lavar las frutas y verduras con jabón, detergente o productos comerciales . No se ha demostrado que sean más efectivos que el agua sola y como las frutas y verduras son porosas, pueden meterse en la pulpa.

Pelar frutas y verduras

Si bien algunos pesticidas pueden entrar a la pulpa de las frutas y verduras, muchos se quedan en la cáscara, es por eso, que una recomendación –además del lavado con abundante agua debajo del caño--, es pelarlas.

El Centro Nacional de Información sobre Pesticidas de Estados Unidos recomienda que los productos que se pueden pelear, se peleen. Por ejemplo, los melocotones, manzana, tomate, zanahorias, entre otros.

Estudios han demostrado que pelar tubérculos como la papa pueden reducir entre un 91 a 98% del pesticida Clorpirifós, mientras que pelar los tomates puede reducir hasta un 77% de Procimidona y hacer lo mismo con las berenjenas puede ayudar a disminuir un 85% de Clorpirifós.

También existen verduras que son imposibles de pelear tal es el caso de las verduras que tienen hojas, como la lechuga, kale, acelga y espinaca. En estos casos, la recomendación será desechar las hojas del exterior.

Remojar y cocinar

Algunas técnicas culinarias como el remojo y la cocción ya tenían evidencia que ayudaban a reducir antinutrientes propios de las legumbres y cereales integrales, y espero mejora su biodisponibilidad y absorción, hace poco uno grupo de investigadores publicó en la revista Foods que habrían formas de reducir los pesticidas de la col china y judías largas.

El estudio muestra que en el caso de la col china, los residuos de pesticidas se redujeron entre un 18 y un 71 % después de hervir estas verduras, un 36 a un 100 % después de escaldarlos y entre un 25 y un 60 % después de saltearlas En el caso de las judías largos, los residuos de plaguicidas se redujeron entre un 38% y un 100% después de hervirlos, entre un 27% y un 28% después de escaldarlos y entre un 35% y un 63% después de saltearlos.

Otro estudio publicado este año, sugiere lo mismo: una combinación de procesos tales como remojo, pelado y hervido, tiene un efecto de reducción de los residuos de plaguicidas. Si bien se necesita seguir estudiando, es un inicio y son técnicas sencillas que se pueden hacer en el día a día.

Diversificar las frutas y verduras

Si todos los días comemos las mismas frutas y verduras, es posible que siempre estemos expuestos a los mismos residuos de agroquímicos. Es por ello, que se sugiere diversificar las frutas y verduras que comemos para reducir la exposición. Si bien la investigación que hace poco salió nos preocupó e incluso muchas personas preferían ya no comerlas, las frutas y verduras son fundamentales para tener una buena salud. Pongamos en prácticas las técnicas que han sido respaldadas por la ciencia y comamos sin miedo vegetales, mientras esperamos que las organizaciones sanitarias de nuestro país puedan tener una mejor fiscalización de plaguicidas en los alimentos.

Se recomienda llevar una alimentación variada para obtener diversos nutrientes, pero el diversificar también nos ayudará a no comer pesticidas de las mismas frutas y verduras de forma diaria.