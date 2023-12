Hay dos preguntas frecuentes entre los consumidores de café peruano: ¿cuáles son los mejores cafés del país? y ¿dónde se pueden probar? Dejando de lado los gustos personales en cuanto a los aromas y sabores que buscamos en nuestra bebida favorita, que nos llevan a elegir determinadas cafeterías y marcas, lo cierto es que los concursos que evalúan anualmente la calidad de los cafés a nivel nacional son la mejor forma de determinar cuáles son los mejores granos producidos en el país cada año, ya que esta tarea está a cargo de expertos.

En el país se realizan diversas competencias a nivel local, regional y nacional, entre las que destaca Taza de Excelencia, un concurso que, desde 2017, selecciona los mejores cafés y a los caficultores más destacados en un proceso que se inicia con una convocatoria abierta a todos los productores cafetaleros del Perú, ya sean independientes o formen parte de empresas, cooperativas y asociaciones.

Los participantes envían muestras representativas de sus lotes de cafés para su evaluación por catadores de cafés especiales o Q Graders, como se denomina a los profesionales entrenados para evaluar y analizar las características sensoriales de los granos de café de alta calidad, siguiendo un proceso estandarizado de degustación para evaluar la calidad de cada café y describir sus perfiles de sabores.

Este 2023 participaron 302 muestras de cafés procedentes de 12 regiones, que fueron evaluadas por 12 catadores nacionales. Tras diversas pruebas, 40 de estos cafés pasaron a la etapa final de Taza de Excelencia, donde se contó con la intervención de 21 catadores de Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Rusia, China, Tailandia, Países Bajos, Taiwán, Noruega y Dinamarca. Ellos, junto a dos catadores nacionales, fueron los encargados de seleccionar a los 30 mejores cafés, los que obtuvieron 87 puntos o más en evaluaciones de cata.

La degustación del top 10 de los mejores cafés de este 2023 es gratuita y estará disponible hasta agotar stock.

Esos 30 cafés, procedentes de Cajamarca, Cusco, Junín, Amazonas, Puno y Huancavelica, fueron declarados como los mejores cafés peruanos y fueron vendidos a compradores internacionales en una subasta electrónica en la que recaudaron en total más de 403 mil dólares. Más de la mitad de estos cafés fueron adquiridos por empresas en Japón. Corea del Sur, China y Taiwán compraron en total seis microlotes, lo que demuestra el gran interés de los países asiáticos por el café peruano de alta calidad. Otros países compradores fueron Australia, Arabia Saudita, Noruega, Alemania, Países Bajos, Bulgaria y Estados Unidos.

Esto significa que los mejores cafés que se produjeron este 2023 en Perú no se podrán consumir en el país. Al respecto, Geni Fundes Buleje, gerente general de la Central Café & Cacao y director del proyecto de Comunidad de Cafés Especiales (CCE) que impulsa Taza de Excelencia en el país, explica que las tostadurías y cafeterías peruanas aún no pueden competir con los precios que los compradores internacionales ofrecen por los cafés de alta calidad producidos en Perú. Por ejemplo, solo una caja de 30 kilos del café producido por Yoniser Mego Silva (primer puesto de Taza de Excelencia este año) costó US$ 5.300. En total, este productor recaudó US$ 52.822 por las 658,23 libras (298,57 kilos) de su café de la variedad Geisha cultivado en su finca Alto Mirador, ubicada en la provincia de Jaén, región Cajamarca.

Los cafés de Taza de Excelencia, tanto de Perú como de otros países productores, se venden al consumidor final por montos muy altos. Según estimaciones hechas por Fundes Buleje, un kilo de café premiado en esta competencia se vende, ya tostado, a US$ 1.600 o en bolsas de 100 gramos por US$ 160.

Entre los 10 mejores cafés peruanos de este año figuran granos procedentes de Cusco, Cajamarca, Junín, Amazonas, Puno y Huancavelica.

Los altos precios que consiguen los cafés en las subastas son una recompensa al esfuerzo que los productores realizan durante el año para obtener granos de excepcional calidad. Estos ingresos les permiten hacer mejoras sustanciales en sus fincas y en su calidad de vida, algo que difícilmente podrían hacer con el precio actual del café en la bolsa de Nueva York que llegó a los 1,7 dólares por libra frente a los 80,30 dólares que se pagaron por cada libra del café de Yoniser Mego en subasta.

Pese a que ningún comprador peruano pudo adquirir los mejores cafés de este año, los 10 primeros puestos de Taza de Excelencia podrán ser degustados hasta este sábado 9 de diciembre en Puma Café, la cafetería de especialidad que pertenece a la Central Café & Cacao. Se estima que se servirán unas 5.000 tazas del top 10 de esta competencia hasta agotar stock. Según Geni Fundes, esto es posible porque durante las evaluaciones de cata de la competencia quedaron muestras de café tostado que se distribuirá de manera gratuita entre las personas que se acerquen al local de esta cafetería ubicada en la avenida Arenales 1199, Santa Beatriz (Lima), entre las 10 a.m. a 12 p.m. y de 3 p.m. a 5 p.m.

Esta es una oportunidad para que los consumidores en Lima puedan degustar una muestra representativa de la calidad e innovación que está logrando la industria de los cafés de especialidad en Perú, según el catador cusqueño Junior Zanabria, quien fue parte de los catadores Q Grader que este año participaron en Taza de Excelencia. Es, además, ingeniero agrónomo tropical y desarrollador de procesos experimentales en base a fermentaciones controladas en cafés de especialidad en la región Cusco.

“Los aromas y sabores de los 10 mejores cafés de Taza de Excelencia reflejan la identidad del café peruano de especialidad que es dulce, complejo y elegante, con una perfecta combinación de sabores frutales y florales delicados”, explica Junior, campeón nacional de catadores 2022 y octavo lugar en el campeonato mundial de cata que se realizó en Grecia este año.

Entre los 10 mejores cafés peruanos de este año figuran granos procedentes de Cusco, Cajamarca, Junín, Amazonas, Puno y Huancavelica. / Miguel Arge

“Antes, en el café peruano encontrábamos, por lo general, sabores fuertes e intensos, pero ahora el café peruano de especialidad es como una fruta dulce y aromática que quieres consumir en todo momento, lo que es el resultado de las innovaciones que el productor peruano hace en técnicas de procesamiento, a nivel genético, en la elección de variedades puras y en fermentaciones”, finaliza el catador cusqueño.

