Tallarines verdes

Para esta receta te recomiendo sancochar la pasta y hacer la salsa de manera simultánea, pues esta preparación es rápida y simple. Recuerda que los fideos deben sancocharse en agua hirviendo solo con sal, no necesitan aceite. El tiempo de cocción, ya sea al dente como me gusta, o bien cocidos, lo puedes ver en el reverso de cada empaque. En una olla pon un chorrito de aceite y cuando esté caliente agrega la cebolla y los ajos picados en trocitos pequeños. Saltéalos sin descuidar la preparación por unos 4 minutos y no dejes que se quemen. Una vez dorados, añade las hojas de espinaca y albahaca previamente lavadas y escurridas, y cocínalas por unos 2 minutos más, hasta que las hojas se reduzcan completamente en el aderezo. Ahora, agrega la crema de leche, integra todo por un par de minutos y, así como está, llévalo a la licuadora con el queso y deja que se forme una rica crema. No necesita líquido. Si sientes que está muy espesa, añade más crema de leche o un chorrito de leche. Prueba la sal. Ahora la crema está lista para mezclarla con el fideo.