El café peruano sigue demostrando ser uno de los mejores del mundo. Y es que en la reciente edición de la lista World’s 100 Best Coffee Shops la cafetería Kafi Wasi, ubicada en Arequipa, fue nombrada la segunda mejor de Sudamérica.

El anuncio se realizó el sábado en el evento Cafés de Colombia Expo, en Corferias, donde Tropicalia Coffee, ubicada en Bogotá, fue elegida como la mejor cafetería de la región; aunque el Perú fue el país con más representantes en la lista final.

En total, 23 cafeterías ubicadas en el Perú quedaron en el listado de las 100 mejores del mundo. En el segundo lugar con mayor representación se ubicó Colombia con 15 cafeterías, y luego Chile con 13.

Estas son las 23 cafeterías peruanas elegidas entre las 100 mejores de América Latina:

Puesto 2: Kafi Wasi Tostaduría

Kafi Wasi Tostaduría Puesto 7: Monotono Specialty Coffee

Monotono Specialty Coffee Puesto 9: Puku Puku

Puku Puku Puesto 15: Masaro Café

Masaro Café Puesto 17: Origen Tostadores de Café

Origen Tostadores de Café Puesto 23: Three Monkeys Coffee Cusco

Three Monkeys Coffee Cusco Puesto 25: Neira Café Lab

Neira Café Lab Puesto 27: Tasta Café

Tasta Café Puesto 28: Oso café

Oso café Puesto 31: Antaqa Café

Antaqa Café Puesto 37: Absinia Café y Tostaduría

Absinia Café y Tostaduría Puesto 41: Don Salazar

Don Salazar Puesto 43: Punto CAfé

Punto CAfé Puesto 49: D’Sala Café

D’Sala Café Puesto 52: Florencia y Fortunata Specialty Coffee

Florencia y Fortunata Specialty Coffee Puesto 55: Raíz Coffee

Raíz Coffee Puesto 63: Coffee Busters Roastery

Coffee Busters Roastery Puesto 65: Cafetería Tunki Katari

Cafetería Tunki Katari Puesto 72: Puma Café

Puma Café Puesto 80: Ciclos Café

Ciclos Café Puesto 90: Elevaria Café

Elevaria Café Puesto 92: Senzuru Coffee

Senzuru Coffee Puesto 97: Guanacoffee

El listado, ya conocido por su edición global, presentó este 2025 por primera vez un ránking con todos los países sudamericanos.

Se postularon un total de 1.800 establecimientos postulados en la región. La lista final se realizó evaluando la calidad del café, innovación en métodos y servicios, sostenibilidad y experiencia del consumidor.

La curaduría del listado, según informó “El Tiempo” de Colombia, estuvo a cargo de 140 expertos del sector.