A primera vista puede que no lo parezca, pero la transitada Av. Caminos del Inca esconde múltiples y deliciosos espacios donde sentarse a la mesa. Cebicherías, sangucherías, huariques, cocina nikkei y española, pizzas, postres y un largo etcétera forman parte de esa lista para visitar. En esta oportunidad, Provecho presenta una breve ruta gastronómica de esta avenida de Surco: desde deliciosos anticuchos hasta una cocina de inspiración española. Dejémonos sorprender.

ANTICUCHOS BRAN

El sueño de Brandon Altamirano, nombrado el mejor anticuchero del Perú tras su paso por un ‘reality’, era abrir su propio local y montar una franquicia. Poco a poco lo está logrando. En Surco, abrió su tercera sede en la que mantiene prendida la parrilla junto con su obsesión por el buen sabor de los anticuchos (clásicos, de pollo y de cerdo). En su carta también encontramos choclo con queso, mollejas anticucheras, piqueo Bran (incluye mixto de choncholí, pancita, rachi, anticuchos y papas sancochadas) y postres como la torta de galleta o la crema volteada. Punto aparte son sus salsas de huancopa, rocoto y ají huacatay (¡qué rico pican!).

Dirección: Av. Caminos del Inca 2504, Surco. IG: @anticuchos.bran.oficial

Anticuchos Bran

DONDE FELIPE

La sazón española es el hilo conductor de este espacio que resurgió en el 2020. La paella es indudablemente el plato estrella y perfecto para compartir (mínimo) entre dos personas. Ten en cuenta que hay 40 minutos de espera, pero esa será la oportunidad para probar otros platillos como pulpo a la gallega, tortilla española, pollo al ajillo, callos a la madrileña, un cochinillo a la segoviana y mucho más. Ojo, el repertorio gastronómico también da cabida a toques más fusión como un fideuá de lomo saltado. Consulta por los vinos por copa, siempre habrá algo especial para brindar.

Dirección: Av. Caminos del Inca 1005, Surco. IG: @dondefelipe

PIAZZA

Sus raíces no las encontramos en Italia, sino en Arequipa donde fue fundada hace más de 20 años. En el 2014, llegó a Lima con este amplio local que destaca por ser la primera barra libre de pizzas. Incluye 30 sabores de pizzas a la leña como la de rocoto arequipeño, lomo saltado, selvática y vegetariana, entre otras, así como alitas, waffles, crepes y bebidas (no alcohólicas) que se disfrutan ilimitadamente. El precio es S/. 69.90 (por persona). De 5 a 8 años pagan S/. 39.90 (menores de 5 años no pagan). “Se trata de una pizza a la leña en horno artesanal. En cuanto a la masa, es delgada y crocante por fuera”, señaló Paul Bonet, gerente de la Corporación Piazza.

Dirección: Av. Caminos del Inca 1573, Surco. IG: @Piazza_Surco.

Piazza ofrece una barra libre de pizzas con 30 sabores a escoger.

DOOMO SALTADO

Son los maestros del lomo saltado. Encontraron el punto exacto para obtener una carne jugosa, junto con papitas y cebollas crocantes. Además, fueron un paso más allá y reversionar el plato dando nacimiento a deliciosas combinaciones como la causa o el chaufa con lomo. Para empezar la comida hay baos, makis, gyozas y tequeños. De fondo, el saltado clásico -elige entre cuadril, pollo, flat iron o veggie- siempre se encuentra entre el top 3 de los favoritos. Disfruta de una buena comida en este local que posee una amplia y cómoda terraza.

Dirección: Av. Caminos del Inca 1418, Surco. IG: @doomosaltado

La mesa está servida en el nuevo local de Doomo Saltado en Surco. Conoce qué platos ofrecen. / JULIO REAÑO

PALACHINKE

Por más de 40 años, ofrecen los mejores (y más grandes) panqueques de Lima. Es casi un espectáculo ver cómo llega a la mesa y a los mozos doblarlo para que tenga la forma perfecta para comerlo. Con más de 50 combinaciones en su carta, entre dulces y saladas, que además se pueden personalizar. Entre los salados, uno de los preferidos es el que combina pollo, champiñones y queso. De dulces, vuelve a ser niño con una combinación de Nutella, fresas y pecanas glaseadas.

Dir: Av. Caminos del Inca 467, Surco. IG: @palachinkeperu.

/ JOEL ALONZO