Sol, chela y cebiche. ¿Es la combinación veraniega, no? Por ello, salimos a recorrer la ciudad en busca de una buena cebichería. Con una mesa donde predomine la frescura de los insumos y el ají no escasee; un ambiente de trato jovial y familiar; espacios que se ganaron nuestro cariño por la innovación o la tradición que mantienen. Ampliamos un poco la búsqueda e incluimos restaurantes que no son propiamente marinos, pero que han lanzado creativos cebiches. Estas son nuestras recomendaciones pasando por La Punta, Surquillo y San Juan de Miraflores, entre otros distritos. ¿Te animas a visitarlos?

HAYAQ Con gran entusiasmo vamos tras los pasos de Hayaq, restaurante de pescados y mariscos dirigido por el chef Renato López Morzán. Recientemente, renovó su fachada y espacios en un homenaje a la cocina marina. Así, desde la entrada, nos dan la bienvenida coloridos pescados, mariscos y ajíes -creación del artista urbano, Conrad Florez- para luego sentarnos a la mesa y estar envueltos en el ambiente de un mercadillo o de los pescadores. "Quisimos renovar y darle un buen ambiente, que la gente esté más cómoda. Los espacios rinden homenaje a una parte de la historia o algún personaje de la gastronomía", explica el cocinero. Desde los inicios, el favorito del público ha sido ha sido el cebiche Hayaq, que lleva pesca fresca y pulpo ahumado, marinados en leche de tigre de ají amarillo y acompañado con palta y camote. Además, tienen otras variedades como el norteño (con zarandajas y torrejitas de choclo); el carretillero (con leche de tigre de rocoto acompañado de pota) y el clásico. Y son infaltables los dúos: de estadio (cebiche con papa rellena, un golazo); y los clásicos con chicharrón de pescado y arroz con mariscos. Pronto prontito, sumarán nuevos antojos a la carta, entre ellos, un cebiche de conchas negras y otro de erizos. “Vamos a sacar platos más de temporada y a jugar con productos de estación como los percebes y langostinos U6 (pesan alrededor de 200 gr.). Comencé la carta con 20 platos, ahorita tengo un promedio de 30 y van a aumentar unos 10. Habrá tiraditos orientales, tacu tacu y causa de pulpa de cangrejo”, adelanta Renato. Para no perderles la pista este verano. Datos Dir: Calle San Diego 365, Surquillo. Horario: De martes a domingo, de 11:45 a.m. a 5:30 p.m. Reservas: 952 733 306. Hayaq, a cargo del chef Renato López Morzán, recientemente renovó su fachada y agregó algunos nuevos platos a su casa. PERCADO En una pequeña barra cebichera, con 12 mesas, Alan Larrea cumplió su sueño de emprender y ha conquistado los paladares de quienes ahora son sus fieles clientes. Su trayecto fue distinto al de la mayoría de chefs: a él no le gustaba la cocina. Pero circunstancias de la vida lo llevaron a trabajar en ese mundo: primero lavando platos, luego picando verduras y finalmente él se volvió autodidacta y empezó a cocinar antes de estudiar en la Fundación Pachacútec. En Percado -nombre que nació al combinar las palabras pescado y mercado- reina la innovación. Alan ofrece platos de autor, además de los clásicos. En la barra tienen cinco tipos de cebiche: clásico, mixto, percado (con mariscos, pota y crema de culantro), bajopontino y con esquina (con mariscos y pota). También cuentan con parrilla y pastas marinas. Datos Dirección: Jr. Huiracocha 1601, Jesús María. Horario: De martes a domingo, de 11.30 a.m. a 4.30 p.m. Reservas / Delivery: 993 925 640. Alan Larrea abrió Percado, una barra cebichera con 12 mesas y mucha creatividad. ALMACÉN La buena sazón de Renzo Miñán se sigue expandiendo. Almacén acaba de abrir su segundo local en Surco, donde continúa sorprendiendo con una carta variada y equilibrada: buen balance entre clásicos y platos de autor, creatividad y buenos insumos. El restaurante marino cuenta con una variedad de cebiches -para escoger entre pesca del día o artesanal- uno con sabores más norteños, otro con toques amazónicos (creando una leche de tigre de juane con charapita) e incluso una versión veggie. Para disfrutar de la frescura del verano, otra opción es el arroz con mariscos (langostinos gigantes a la parrilla, calamar, pulpo y conchas) acompañado por algún coctel o mocktail. Datos Dirección: Av. Benavides 4850, Surco. Horario: De lunes a domingo, de 12 m. a 5 p.m. Reservas: 957 657 066. Los sabores de Almacén que abrió su segundo local en Surco. EL HUARIQUE DE LOS CUCHITOS Cucho La Rosa volvió a su barrio y de la mano de su hijo Bernardo, o Cuchito para los amigos. Chorrillano de pura cepa, el reconocido chef donde nació, vivió y aprendió a preparar cebiche en este tradicional distrito. En el restaurante, ubicado en el malecón de Chorrillos, la dupla prepara platos de comida criolla y marina tradicional. En su carta se destaca la “gran pesca” donde tienen a disposición cebiches y tiraditos, entre otros platos, con corvina, lenguado, mero, robalo y ojo de uva. Datos Dirección: Malecón Grau 731, Chorrillos. Horario: De martes a domingo, de 11:30 a.m. 5 p.m. Reservas: 960129 983. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Huarique de los Cuchitos - Don Cucho La Rosa (@elhuariquedeloscuchitos) MAKETTO Un clásico como el cebiche puede tener diferentes presentaciones según la mirada del chef. En esta oportunidad, vamos por una versión colorida como la que presenta Maketto. No será un restaurante marino, pero aquí crearon el popular cebiche marciano que lleva pesca del día, atún o salmón, y se sirve con una leche de tigre de culantro (lo que que le da el color verdecito); además se sirve con patacones y chalaca con ají charapita. Este plato se inspira en la potente combinación de chifles con limón y ají. Datos Dirección: Av. La Mar 830, Miraflores. Horario: De lunes a domingo, de 12 m. a 11 p.m. Reservas: 914 720 767. Cebiche marciano con pesca del día, atún o salmón, y se sirve con una leche de tigre de culantro (lo que que le da el color verdecito). / Maketto TERMINAL PESQUERO El estilo fresco, vibrante y festivo de la cebichería adquiere nuevos aires con su nueva identidad visual que incluye colores más vivos y elementos gráficos que reflejan la adaptabilidad del mar. “Este rebranding no solo redefine nuestra imagen, sino que también consolida nuestra filosofía: la vida, como el mar, se vive con pasión, celebrando cada instante”, explicaron Alejandro Figueroa y Diego Vergara, socios fundadores. Desde el 2018, Terminal Pesquero se ha expandido hasta contar con ocho locales -pronto abrirá el noveno en San Isidro- y apuntan a la internacionalización con una oferta que va desde pescados enteros (preparados a elección: fritos y al ajo, sudados, a lo macho, etc.) hasta los populares dúos que combinan una porción de cebiche con chaufa, chicharrones de pescado o calamar y hasta causa con pulpa de cangrejo. Datos Locales en: Jesús María, Barranco, Chacarilla, Miraflores, Monterrico, San Isidro, Punta Hermosa y San Miguel. Horario: De lunes a jueves, de 12 m. a 4:30 p.m. Fines de semana, hasta las 5 p.m. Delivery: 902 862 400. Terminal Pesquero reinventa su imagen y mantiene el sabor. DON GIUSEPPE Con 30 años bajo el mando del ex pescador Juan Hernández y su esposa Lidia Siles, en este restaurante familiar nos sentimos arropados con toda la calidez y el cariño del hogar. La dupla ha consolidado, en una esquina, uno de los templos de la cocina chalaca. Acá la estrella es el crocante pan con pejerrey. Su carta también tiene otras preparaciones como para disfrutar de un buen desayuno (pan con huevera, mixto marino o jamón del país) con el infaltable café; y algunos platos clásicos como cebiche, escabeche de bonito o papa rellena. Visita infaltable si te encuentras en el Callao. Datos Dirección: Av. Miguel Grau 030, La Punta. Horario: De lunes a domingo, de 8:30 a.m. a 4 p.m. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Don Giuseppe (@dongiuseppe_lp) LA CEVICHERÍA En nuestro país, la buena sazón se encuentra en cada esquina. Un grupo de primos, que ha trabajado en los mejores restaurantes del país, decidió unirse para abrir su propio restaurante familiar en el barrio donde crecieron: Las Laderas de Villa en San Juan de Miraflores. “Cuando abrimos, lo hicimos por hacer algo para el barrio, la familia, los amigos y vecinos. Hemos agrandado el local. Queremos devolver todo este aprendizaje de unos 20 años. Llevarles un poco de lo que hacemos todos los días en estos restaurantes. Trabajar con buen producto, que prueben sabores y técnicas distintas, y recibir un buen servicio”, comenta Alan Chamba. Él aún trabaja como manager de servicios en Central; mientras que Héctor Hernandez pasó por Rafael y Central (actualmente trabaja en Museo Larco) y César Hernandez estuvo en Rafael para ahora ser jefe de cocina en El Mercado. El primero en ingresar a la gastronomía fue César -quien animó a los demás- y fue a él a quien se le ocurrió abrir La Cevichería. Hasta SJM han llegado influencers atrayendo a otros comensales (del Callao, Miraflores o Punta Negra) lo que les da una gran alegría a los primos al saber que las personas ahora conocen las Laderas de Villa por la gastronomía. Trabajan con pesca del día (cabrilla, charela o cabrilla voladora) y en la carta cuentan con 5 cebiches: pesca del día y conchas negras; de ají amarillo palta y huevera crocante; norteño; mixto (pesca del día, langostinos, pota, chicharrón de pota y patacones) y cebiche clásico. Otros platos populares son el pulpo a la parrilla y la causa rellena con palta, langostinos y emulsión de rocoto. Datos Dirección: Mz. F, Lote 1, Las Laderas de Villa, San Juan de Miraflores. Horario: De miércoles a lunes, de 12 m. a 5 p.m. Martes no trabajan. Tlfo: 987 350 842. Tres primos, que han trabajado en algunos de los mejores restaurantes de Lima, abrieron La Cevichería en San Juan de Miraflores.