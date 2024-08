1. Renacer Chocolatier

Empezaron un 14 de abril del 2020, en plena pandemia, aunque su creador, Renato Gordillo, llevaba ya buen tiempo en el mundo de la chocolatería. Cuando era estudiante de Le Cordon Bleu, en 2012, lanzó un primer emprendimiento llamado Renate. Conforme avanzaba su carrera y asumía nuevos retos profesionales, su técnica mejoraba, pero no le estaba dando el tiempo necesario a su proyecto personal. “Por más restaurantes que pisaba, me di cuenta que lo que me hacía feliz era hacer chocotejas”, recuerda ahora el joven emprendedor, quien por eso decidió retomar su idea y hacerla renacer. “Por eso la marca lleva ese nombre, porque literalmente para mí fue un renacer”, explica Gordillo. Es así que Renacer Chocolatier se da a conocer con una propuesta en la que ofrece rellenos innovadores y diseños muy artísticos trabajados siempre con cacao peruano.

Chocotejas de Renacer Chocolatier.

“Nos inspiramos en la tradición utilizando cacao 100% peruano para transformarlo en chocolate y luego poder diseñarlo con lo que venga a nuestra mente y rellenando lo con los mejores insumos peruanos”, explica Gordillo. Actualmente, cuentan con sabores clásicos, pero también de pie de limón, cheesecake de frutos rojos, y rellenos de frutos peruanos como macambo y copoazu.

Pedidos al 932-245-338.

O vía Instagram: @renacerchocolatier

2. Sra. Buendía

La señora Blanquita Buendía, o simplemente la Sra. Buendía, aprendió a preparar las tradicionales tejas a temprana edad, y así nació la marca que ya lleva casi 60 años entre nosotros y que se distingue por el sabor casero de cada uno de sus productos. “Nuestra chocoteja se caracteriza por su elaboración 100% artesanal con manjar de leche fresca preparado por 4 horas hasta encontrar el punto adecuado y diversos frutos de la estación”, cuenta Sol Sotelo, nieta de la Sra. Buendía.

La marca Sra. Buendía se destaca desde 1966.

Actualmente, la marca cuenta con 10 variedades de tejas y 17 sabores de chocotejas. Las favoritas son las de pecana, lúcuma y pasas borrachas, aunque en todas ellas se luce el sabor de su tradicional manjar.

Las chocotejas cuestan 3.50 soles la unidad. Cuentan con presentaciones de media docena, docena y tamaño ‘baby’ para quienes quieran un antojo moderado.

¿Dónde? Calle Ernesto Diez Canseco 306, Miraflores/ Av. Caminos del Inca, 1506, Surco. También cuentan con locales en Chincha e Ica.

Pedidos al 947-255-108 o a través de la web www.srabuendia.pe.

3. La Ibérica

Esta marca arequipeña se ha vuelto un referente de buen chocolate en el Perú y fuera de sus fronteras y, dentro de sus diversas presentaciones, también cuentan con chocotejas. Y, como es natural, en su versión, el chocolate es el principal protagonista.

Las chocotejas de La Ibérica se diferencian por ser preparadas con su característico chocolate bitter de 52% de cacao, ofreciendo un sabor auténtico y fresco. Sus presentaciones, además, son muy cuidadas, con la medida justa de cobertura y relleno. Cuentan con dos sabores: chocoteja rellena con manjar blanco y pecanas y chocoteja rellena con manjar blanco y albaricoque.

Chocotejas de la marca arequipeña La Ibérica.

Se pueden adquirir por unidad (con un valor de 6 soles) y en cajas de 6 unidades de 36 soles el valor.

Puedes ver más detalles de sus tiendas en su web: https://www.laiberica.com.pe/

4. Mayte Leciñana Gourmet

Cuando por salud tuvo que tomarse una licencia en el trabajo, Mayte Leciñana tuvo la oportunidad de explorar como nunca su pasión por la repostería. Así empezó a rescatar la receta del manjar de su abuelita y a elaborar chocotejas que, desde hace 15 años, se mantienen muy solicitadas en el mercado.

“Decidí combinar mi amor por los dulces con el deseo de crear un producto de alta calidad basado en la receta del manjar de mi abuelita, para que otros pudiesen disfrutar de este delicioso postre. En todos estos años hemos mantenido la misma calidad en productos y presentación”, explica Leciñana sobre su emprendimiento.

Para la repostera, sus chocotejas se destacan por un manjar de aproximadamente 80grs. “Además, seleccionamos y utilizamos cuidadosamente cada uno de los ingrediente, que son de alta calidad y por la dedicación artesanal en su elaboración manual de cada una de las chocoteja, asegurando así una experiencia única a nuestro clientes en sabor y textura”, destaca la empresaria.

Chocotejas de Mayte Leciñana.

Actualmente, cuentan con presentaciones individuales y cajas para regalo. Entre sus sabores se destacan la clásica de relleno de manjar blanco y pecanas, además de versiones con coco, damascos y guindón.

La chocoteja por unidad tiene un costo de S/. 6.50, mientras las cajas de regalo de 4 unidades tienen un precio de S/. 34 soles y las de 6 unidades, un precio de S/. 47. También tienen de 8 (60 soles), 10 (73 soles) y 12 unidades (86 soles).

Pedidos al 983-500-670 o al Instagram: @maytelecinanagourmet.

También están en tiendas selectas de Lima como Los 3 chanchos en La Molina, Pastitalia y La Folie en Surco y Pica & Peca en Miraflores .

5. Chocotejas veganas

La marca nació durante la pandemia. “Cuando la situación tan inusual, daba tiempo para pensar y hacer dulces durante el confinamiento”, cuenta Jair Abensur, creador de Chocotejas Veganas, quien también, por causa de los cambios de aquella época, se quedó sin el puesto de diseñador gráfico que t enía dentro de una marca de ropa. “Un día viajando en bus, subieron a vender chocotejas y me quedé con las ganas de comer, ya que no eran veganas, así que me propuse a hacer las mías y venderlas por redes sociales a ver qué tal me iba”, explica el emprendedor que, gracias al delicioso sabor de su receta, ha encontrado clientes más allá del mundo de la alimentación ‘plant based’.

La marca actualmente cuenta con 30 tipos de rellenos para poder agradar a cualquier paladar. “Los comentarios en estos años han sido muy positivos, el más común es que les gustan mucho porque no son empalagosas”, destaca Abensur.

Las chocotejas veganas se pueden adquirir en bolsitas de 5 unidades y por docena. Los sabores favoritos son de cereza, pecana y aguaymanto. El precio es de 2 soles la unidad, 5 por 9 soles y la docena a 21 soles.

Chocotejas veganas para quienes deseen un dulce 'plant based' o un antojo menos empalagoso.

Pedidos al 975-328-707 o en Instagram al @chocotejasveganas.

BONUS: Helena

Con más de 45 años en el mercado, esta marca es la precursora de las chocotejas y, sin duda, un referente cuando se habla de dulces con tradición peruana. Aunque actualmente ofrecen una gran diversidad de productos, las tejas y chocotejas siguen siendo su sello distintivo.

Más información sobre tiendas y presentaciones al www.helena.pe.

Cuéntanos. Tú, ¿qué chocoteja añadirías a esta lista?