Con la pandemia vinieron muchos cambios, entre ellos la forma en que consumimos alimentos fuera de casa. Nos referimos a que, en busca de cumplir con los protocolos de bioseguridad, se han vuelto más conocidos formatos como los mercados gastronómicos. Provecho visitó distintos espacios para darlos a conocer y aquí te presentamos cuatro opciones donde podrás disfrutar diversas opciones desde unas deliciosas conchitas a la parmesana en el turístico Barranco hasta unos suculentos anticuchos en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Aquí podrás conocer un poco de la apuesta de cada uno de los mercados, así como los datos principales que necesitas saber para visitarlos. En este caso te presentamos las propuestas de Primera Parada en Barranco, Mercado Cambalache en San Juan Lurigancho, Mercado Aviación en San Borja y Mercado La Colonial en el Callao.

Primera Parada

Cerca del corazón de Barranco se encuentra Primera Parada, una propuesta que combina lo gastronómico y lo cultural. En la nota se comenta sobre los once restaurantes y bares donde se ofrece desde coctelería de autor hasta lo mejor de la cocina peruana -marina y amazónica, por ejemplo-. También ofrecen deliciosas combinaciones con papas fritas, makis, hamburguesas de todo tipo, pizzas, charcutería española y postres.

Léela aquí

Dato: Primera Parada atiende de domingo a miércoles desde el mediodía hasta las 10 p.m., mientras que de jueves a sábado, atienden hasta las 11 p.m. El espacio se encuentra en la avenida Pedro de Osma 203, Barranco. A una cuadra del Parque Municipal de Barranco. Para conocer más sobre sus eventos y propuesta gastronómica visita su perfil de Instagram @primeraparada.pe.

Street Burger ofrece lo mejor de las hamburguesas con carne peruana, pero también opciones veganas con hamburguesas de quinua o beyond meat. En la foto, vemos la Wall Street. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO)

Mercado Cambalache

En la avenida Gran Chimú, en Zárate, podemos encontrar este espacio que abrió sus puertas por primera vez en agosto de 2021. En este artículo te contamos todo sobre su apuesta gastronómica que incluye cuatro estaciones que van desde pollos a la brasa hasta cocteles. Así también, podrás encontrar delicias criollas como anticuchos, ceviche clásico y ceviche a la brasa y contundentes hamburguesas.

Léela aquí

Dato: Mercado Cambalache está ubicado en la avenida Gran Chimú 1879, en Zárate, San Juan de Lurigancho. Y abre sus puertas desde la 1:00 p.m. Si quieres saber más sobre sus opciones visita el perfil de Instagram @mercadocambalache_lima.

Ceviche a la brasa. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Mercado Aviación

Este es el primer mercado All You Can Eat del país y se encuentra ubicado en San Borja. Aquí encontramos a cuatro marcas con conceptos muy distintos entre sí pero igual de deliciosos y creativos. El primero es El Mexicano, donde puedes disfrutar de platillos como tacos, burritos, nachos y quesadillas. El segundo es Big Maki, que ofrece sushi food porn, donde convierten los makis en clásicos como hamburguesas, burritos y hot dogs. El tercero es Cheat Day Burger que presenta una carta de smash burgers norteamericanas. Finalmente, está Square Pizza con increíbles versiones de la pizza ‘Detroit Style’.

Léela aquí

Dato: Mercado Aviación atiende en salón de lunes a domingo, desde el mediodía hasta las 11 p.m., en Av. Aviación 2983, San Borja. Para realizar una reservación, puede comunicarse al WhatsApp 947185919. Conozca más sobre el espacio en su cuenta de Instagram @mercadoaviacion.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

Mercado La Colonial

En esta nota podrás conocer más sobre tres de las trece alternativas que ofrece este mercado, el primero de su tipo en el Callao. Así, encontramos a El Pichito, un restaurante dedicado a lo mejor de la cocina gastronómica; Embarcadero 41, que ofrece clásicos de la cocina marina como ceviche, arroz con mariscos y chicharrón de calamar; y La Panrrilla, quienes se especializan en hamburguesas y otros piqueos imperdibles.

Léela aquí

Dato: Mercado La Colonial está ubicado dentro del Mall Plaza de Bellavista (av. Óscar R. Benavides 3866, Callao) y abre sus puertas desde las 12:00 p.m. todos los días, incluyendo domingos y feriados. Conozca más sobre la propuesta en el Instagram @mercadolacolonial.

Fernando Arévalo, chef y propietario de El Pichito. (Foto: Renzo Salazar / GEC)

