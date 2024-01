EL POPULACHO

Betsi Albornoz nos recibe en su casa y su cocina: El Populacho, cebichería que se consolidó por su generosa sazón y el buen manejo de insumos. La carta marina (surtida directamente del terminal pesquero) ofrece un mix de platos, a los favoritos del público se suman nuevos ingresos. Entre los primeros tenemos la causa, el cebiche de pescado y la leche de tigre (todos ellos pueden salir en versión personal o familiar). Como novedades de la temporada, la chef nos invita a probar el pulpo al olivo y al carbón. ¿Se le antoja algo más? El cau cau de mariscos y el arroz Capón también son infaltables. Desde su apertura en el 2017, los vinos han formado parte importante del local. Acompañe la comida con uno de los vinos peruanos de la carta.

Dirección: Av. 26 de Noviembre 1764, Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo.

Tlfo: 991 800 956.

LOS CONCHUDOS

Rápidamente se hicieron populares gracias a la frescura de sus platos (y en las redes). Este huarique le rinde oda a la concha peruana a través de diferentes platillos: tiradito de conchas de abanico, conchitas de abanico a la chalaca, arroz con conchas de abanico o su cebiche conchudo (pescado, conchas de abanico y choros). A su local de Surquillo, le han sumado uno en Chorrillos, será motivo para visitarlos.

Dirección: Jr. San Pedro 313, Surquillo / Av. Defensores del Morro 2270, Chorrillos.

Tlfo: 913 412 543.

LA LANGOSTA DE ORO

En los mercados siempre se come rico. Cada uno tendrá su puesto favorito y su casero que le sirve con su yapa. Durante más de 30 años, Luis Velásquez viene conquistando a los vecinos de Los Olivos con este local dedicado a las especialidades marinas. A fines de los 80′s, él empezó a vender cebiche de mariscos en Ventanilla y, con el tiempo, se mudó para sorprender a un nuevo público con su sazón. Pida su emblemática leche de tigre (acompañada con yuca, canchita y chicharrón de pota) o su trío (cebiche, arroz con mariscos y chicharrón). Ojo, en el puesto 7 sirven los platos fríos (su variedad de cebiches) y al frente se preparan los calientes (jalea, parihuela, sudado). ¡Provecho!

Dirección: Mercado Covida - Puesto 7 y 13. Av. Antunez de Mayolo 1178, Los Olivos.

Tlfo: 991 482 290.

EL REY MARINO

A lo largo de 25 años, han sabido innovar para seguir sorprendiendo a los comensales. Así, encontramos creaciones como el ‘matrimonio’ (tiradito a la chalaca coronado con causa de pulpa de cangrejo) o el volcán de mariscos (arroz aceitunado bañado en salsa Strogonoff con mariscos, acompañado de brochetas de pescado). En su extensa carta encontramos algo para todos los gustos: arroces, cebiches, tacu tacus, sopas, parrillas, pescados enteros… Además, los viernes y sábados abren por la noche con una sabrosa propuesta de piqueos marinos y cocteles de la casa.

Dirección: Calle Clara Bartón, Mz. C Lt. 10, La Calera, Surquillo.

Tlfo: 448 8667.

LA BARRA DE JACKILI

Toda la gente bonita ya debe conocer a Jackili Fernández por sus simpáticos videos en redes. Y si no, esta es tu oportunidad. La joven ayacuchana -apasionada por los cebiches- es toda una emprendedora que, con esfuerzo y tenacidad, abrió 3 locales de sus barras cebicheras. ¿Qué probar? Si vas en grupo, no te pierdas el ‘barco Titanic’ (de seguro lo has visto en TikTok) que incluye causa, cebiche, más de 5 variedades de platos marinos, chicha y cerveza. También son populares las causas, cebiches y arroces.

Dirección: Av. Gregorio Séptimo 170, San Martín de Porres / Av. Guardia Republicana 1118, Rímac / Av. 28 de Julio 1275, Miraflores.

Tlfo: 949 041 249 (San Martín de Porres) / 972 667 751 (Rímac).

LA QUINTA 615

Ancón aún sufre las consecuencias por el derrame de más de 10 mil barriles de petróleo al mar peruano; frente a ello, buscamos apoyar a los emprendimientos locales como el de Aldo Espinoza. Su restaurante ya es todo un emblema del distrito. Empezamos la visita con unas conchas de abanico a la crema de ají amarillo, continuamos con un cebiche de pejerrey y de allí vamos a las especialidades donde resaltan las pastas como el risotto de mariscos y los canelones de pulpa de cangrejo con picante de mariscos.

Dirección: Jirón Loreto 615 Ancón, a una cuadra de la sede del Poder Judicial.

Tlfo: 986 014 065.