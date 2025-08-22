De Surquillo a Puente Piedra: una ruta con espacios para disfrutar buen café en diferentes puntos de Lima

Escucha la noticia
De Surquillo a Puente Piedra: una ruta con espacios para disfrutar buen café en diferentes puntos de LimaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Esta nota es para los verdaderos amantes del café, pero también para los curiosos que quieren adentrarse en este mundo. Si buscas celebrar el Día del Café Peruano o simplemente aprovechar el fin de semana para descubrir “cafeterías escondidas” en diferentes puntos de Lima, aquí te dejamos seis opciones que podrían convertirse en tus nuevos lugares favoritos.
MIRA: Sayani y el reto de hacer el match perfecto entre cocteles y la propuesta gastronómica
Ynn Coffee – Surquillo
Esta cafetería y tostaduría en Surquillo ofrece a sus visitantes perfiles de sabor distintivo y de origen claro. Además, Ynn Coffee apuesta por la comodidad, por lo que se pueden realizar pedidos a domicilio vía Rappi o PedidosYa desde su local en Av. Principal 303.
Newsletter Provecho
167 Morris - Jesús María
Ubicada en Jr. General Córdova 823, esta cafetería de especialidad es ideal tanto para quienes buscan un buen café como para quienes desean acompañarlo con algo ligero. Abre de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y los sábados por la tarde, ofreciendo postres, sándwiches, ensaladas y un ambiente pet-friendly.
La Carmela Specialty Coffee – La Victoria
En Av. Canadá 1110, Santa Catalina, está La Carmela con una propuesta incluye bebidas frías como Ginger Coffee y productos complementarios como empanadas, kombucha y repostería variada, combinando café de calidad con compromiso con cafés de fincas reconocidas como Rodríguez de Mendoza
Amber Amadeus Café – Los Olivos
Un espacio cálido, petfriendly, que combina café de especialidad con pizzas artesanales, waffles y juegos de mesa. Está pensado para quienes buscan un lugar relajado tanto para disfrutar un café solo como para compartir con amigos.
Puka Yana Café – Puente Piedra
En Boulevard José de San Martín 367, Puka Yana combina cocina casera con café. El espacio es familiar y acogedor, con opciones como frappés, moccachinos o cookie acompañado de buena atención.
Amazónika Café – San Miguel
Amazónika Café combina promociones de café molido con atención hasta las 10 p.m. en una calle concurrida como Av. La Mar 2268. Ideal para quienes quieren detenerse a disfrutar una buena taza tras el trabajo o antes de salir de noche.
Desde tostadurías con grano de finca hasta espacios tranquilos y en donde puedes ir con tus amigos o tu mascota, cada uno de estos locales ofrece una propuesta única y especial para celebrar este día.
Puedes consultar más de cafeterías de especialidad en Lima en nuestro especial cafetero en este enlace.
TE PUEDE INTERESAR
- Gaseosas con azúcar vs. gaseosas sin azúcar: ¿alguna es más saludable?
- Como en la casa de la nonna: Mamma Lola celebra 25 años con una cocina llena de confort y tradición
- Brass, el nuevo steakhouse en San Isidro que tiene las brasas como protagonistas
- ¿Quién fue Antonin Carême, el chef que inspira nueva serie de Apple TV+?
- Barranco, el distrito del buen café: 10 cafeterías imperdibles en este distrito
Contenido sugerido
Contenido GEC