De Surquillo a Puente Piedra: una ruta con espacios para disfrutar buen café en diferentes puntos de Lima

Esta nota es para los verdaderos amantes del café, pero también para los curiosos que quieren adentrarse en este mundo. Si buscas celebrar el Día del Café Peruano o simplemente aprovechar el fin de semana para descubrir “cafeterías escondidas” en diferentes puntos de Lima, aquí te dejamos seis opciones que podrían convertirse en tus nuevos lugares favoritos.

Ynn Coffee – Surquillo

Esta cafetería y tostaduría en Surquillo ofrece a sus visitantes perfiles de sabor distintivo y de origen claro. Además, Ynn Coffee apuesta por la comodidad, por lo que se pueden realizar pedidos a domicilio vía Rappi o PedidosYa desde su local en Av. Principal 303.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

167 Morris - Jesús María

Ubicada en Jr. General Córdova 823, esta cafetería de especialidad es ideal tanto para quienes buscan un buen café como para quienes desean acompañarlo con algo ligero. Abre de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y los sábados por la tarde, ofreciendo postres, sándwiches, ensaladas y un ambiente pet-friendly.

La Carmela Specialty Coffee – La Victoria

En Av. Canadá 1110, Santa Catalina, está La Carmela con una propuesta incluye bebidas frías como Ginger Coffee y productos complementarios como empanadas, kombucha y repostería variada, combinando café de calidad con compromiso con cafés de fincas reconocidas como Rodríguez de Mendoza

Amber Amadeus Café – Los Olivos

Un espacio cálido, petfriendly, que combina café de especialidad con pizzas artesanales, waffles y juegos de mesa. Está pensado para quienes buscan un lugar relajado tanto para disfrutar un café solo como para compartir con amigos.

Puka Yana Café – Puente Piedra

En Boulevard José de San Martín 367, Puka Yana combina cocina casera con café. El espacio es familiar y acogedor, con opciones como frappés, moccachinos o cookie acompañado de buena atención.

Amazónika Café – San Miguel

Amazónika Café combina promociones de café molido con atención hasta las 10 p.m. en una calle concurrida como Av. La Mar 2268. Ideal para quienes quieren detenerse a disfrutar una buena taza tras el trabajo o antes de salir de noche.

Desde tostadurías con grano de finca hasta espacios tranquilos y en donde puedes ir con tus amigos o tu mascota, cada uno de estos locales ofrece una propuesta única y especial para celebrar este día.