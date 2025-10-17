Crujientes por fuera, suaves por dentro y bañados en abundante miel, los picarones son uno de los postres más queridos del Perú. Hechos a base de zapallo y camote, representan una tradición que une generaciones y se disfruta tanto en fiestas patronales como en calles y ferias gastronómicas.
Este 2025, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó su celebración con el “Día Nacional de los Picarones”, que se conmemorará cada tercer viernes de octubre. Para homenajearlo, en Provecho preguntamos a nuestros seguidores cuáles son los mejores de Lima.
Estos son los mejores picarones de Lima elegidos por nuestros lectores:
- La Rica Miel
Dirección: Jr. Andahuaylas. Cuadra 14, Lima
- Picarones Mary
Dirección: Av. Manuel Villarán 822, Surquillo
- Doña Mily
Pedidos al: 933 520 825
- Dulce Perú
Dirección: Av. Mariscal La Mar 432, Miraflores
- Panchita
Dirección: Av. Primavera 557, San Borja
- Picarones Rosita
Dirección: Jr. Castilla 743 - Galeria Marina- Magdalena del Mar
- Señorío de Sulco
Dirección: Malecón Cisneros 1470, Miraflores
- La Picaronería
Dirección: Calle Manco Cápac 513, Miraflores
- Porcus
Dirección: Comandante Juan G. Moore 176, Miraflores
- La Tapada
Dirección: Pasaje Nicolás de Ribera “El Viejo” 148-142, Centro de Lima
Y tú, ¿qué lugar incluirías en la lista?
