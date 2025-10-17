(Foto: Rafael Cornejo/ GEC)
Crujientes por fuera, suaves por dentro y bañados en abundante miel, son uno de los postres más queridos del Perú. Hechos a base de zapallo y camote, representan una tradición que une generaciones y se disfruta tanto en fiestas patronales como en calles y ferias gastronómicas.

Este 2025, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó su celebración con el “”, que se conmemorará cada tercer viernes de octubre. Para homenajearlo, en Provecho preguntamos a nuestros seguidores cuáles son los mejores de Lima.

Estos son los mejores picarones de Lima elegidos por nuestros lectores:

  • La Rica Miel

Dirección: Jr. Andahuaylas. Cuadra 14, Lima

  • Picarones Mary

Dirección: Av. Manuel Villarán 822, Surquillo

  • Doña Mily

Pedidos al: 933 520 825

  • Dulce Perú

Dirección: Av. Mariscal La Mar 432, Miraflores

  • Panchita

Dirección: Av. Primavera 557, San Borja

  • Picarones Rosita

Dirección: Jr. Castilla 743 - Galeria Marina- Magdalena del Mar

  • Señorío de Sulco

Dirección: Malecón Cisneros 1470, Miraflores

  • La Picaronería

Dirección: Calle Manco Cápac 513, Miraflores

  • Porcus

Dirección: Comandante Juan G. Moore 176, Miraflores

  • La Tapada

Dirección: Pasaje Nicolás de Ribera “El Viejo” 148-142, Centro de Lima

Y tú, ¿qué lugar incluirías en la lista?

