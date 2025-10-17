Crujientes por fuera, suaves por dentro y bañados en abundante miel, los picarones son uno de los postres más queridos del Perú. Hechos a base de zapallo y camote, representan una tradición que une generaciones y se disfruta tanto en fiestas patronales como en calles y ferias gastronómicas.

Este 2025, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó su celebración con el “Día Nacional de los Picarones”, que se conmemorará cada tercer viernes de octubre. Para homenajearlo, en Provecho preguntamos a nuestros seguidores cuáles son los mejores de Lima.

Estos son los mejores picarones de Lima elegidos por nuestros lectores:

La Rica Miel

Dirección: Jr. Andahuaylas. Cuadra 14, Lima

Picarones Mary

Dirección: Av. Manuel Villarán 822, Surquillo

Doña Mily

Pedidos al: 933 520 825

Dulce Perú

Dirección: Av. Mariscal La Mar 432, Miraflores

Panchita

Dirección: Av. Primavera 557, San Borja

Picarones Rosita

Dirección: Jr. Castilla 743 - Galeria Marina- Magdalena del Mar

Señorío de Sulco

Dirección: Malecón Cisneros 1470, Miraflores

La Picaronería

Dirección: Calle Manco Cápac 513, Miraflores

Porcus

Dirección: Comandante Juan G. Moore 176, Miraflores

La Tapada

Dirección: Pasaje Nicolás de Ribera “El Viejo” 148-142, Centro de Lima

Y tú, ¿qué lugar incluirías en la lista?