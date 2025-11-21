El pollo a la brasa entre los 5 mejores platos con pollo del mundo

Desde el 2018 el sitio gastronómico TasteAtlas viene publicando cada mes rankings de los mejores platos y gastronomías mundiales; este noviembre de 2025 se anunció en sus redes sociales y página web la categoría de los 100 mejores platos elaborados con pollo en el mundo. El concurso ha demostrado que la gastronomía peruana nunca pasa desapercibida ante ojos internacionales, el pollo a la brasa, un plato que encuentras en cada rincón del Perú y con una inconfundible sazón, ha logrado el 4to puesto internacional. Además, en el ranking también destacaron otros platos peruanos elaborados con pollo: entre ellos se encuentra el anticucho de pollo (puesto 29) y el ají de gallina (puesto 40).

Este reconocimiento vuelve a poner en vitrina internacional a uno de los platos más queridos del país. El pollo a la brasa, crujiente por fuera, jugoso por dentro y con ese toque ahumado que lo hace inconfundible, es una receta que resume gran parte de la identidad culinaria peruana. Su sazón combina tradición, técnica y una mezcla de ingredientes que suele incluir ajo, ají panca, sillao, cerveza negra y especias que varían según la pollería o la receta familiar.

Aunque hoy es un plato inconfundible en el Perú, su historia se remonta a mediados del siglo XX. Este plato nació en Lima en los años 50, de la mano de Roger Schuler, un ciudadano suizo que llegó al Perú con un mecanismo rotatorio que permitía dorar las aves de manera uniforme. Desde entonces, esta preparación se extendió rápidamente por todo el país, hasta convertirse en un símbolo de celebración familiar y en uno de los alimentos más consumidos cada semana por los peruanos.

Este plato se ha convertido en un símbolo peruano, ya que desde el 2010, el Perú celebra el Día del Pollo a la Brasa cada tercer domingo de julio, reconocimiento oficial que destaca su valor cultural y gastronómico. El pollo es para los peruanos una tradición que se disfruta en reuniones, cumpleaños, domingos en familia y encuentros casuales.

Estos son los 10 mejores platos con pollo, según Taste Atlas:

Pilic Topkapi (Turquía)

Rfissa (Marruecos)

Chikin (Corea del Sur)

Pollo a la brasa (Perú)

Butter Chicken (India)

Karaage (Japón)

Poulet Roti (Francia)

Dak Galbi (Corea del Sur)

Chicken Karahi (Pakistán)

Inasal Na Manok (Filipinas)

TasteAtlas suele generar debate en redes cada vez que publica una nueva lista, pero también confirma una tendencia: la cocina peruana continúa posicionándose entre las mejores del mundo gracias a su diversidad y sabor. La presencia del pollo a la brasa, el anticucho de pollo y el ají de gallina en este ranking es una muestra más de cómo los platos peruanos siguen conquistando paladares internacionales.