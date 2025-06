La cocina peruana es reconocida en todo el mundo por su riqueza, creatividad y diversidad de sabores. En Lima, su capital, conviven propuestas de alta cocina con restaurantes tradicionales y nuevos espacios que reinterpretan recetas ancestrales, reflejando la multiculturalidad del país y su talento gastronómico.

En esta lista encontrarás los mejores restaurantes peruanos del 2025, seleccionados a partir de los principales ránkings internacionales y locales. Si buscas una experiencia culinaria inolvidable, estos son los lugares que definitivamente debes considerar en tu próxima visita al Perú.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

¿Cuáles son los mejores restaurantes en el Perú?

Estos son los mejores restaurantes del país, según las principales guías gastronómicas:

Maido

Puesto 1 de The World’s 50 Best Restaurants 2025

Puesto 2 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Ganador Premio Somos 2024 Mejor cocina nikkei

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

Central

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

Puesto 1 de The World’s 50 Best Restaurants 2023

Best of the Best de la Academia The World’s 50 Best

Virgilio Martínez, Ganador Premio Somos 2024 Mejor chef masculino

Kjolle

Puesto 9 de The World’s 50 Best Restaurants 2025

Puesto 4 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Pía León, Ganadora Premio Somos 2024 Mejor chef femenina

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

Mérito

Puesto 26 de The World’s 50 Best Restaurants 2025

Puesto 8 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

Juan Luis Martínez, nominado Premios Somos 2024 Mejor chef masculino

Mayta

Puesto 39 de The World’s 50 Best Restaurants 2025

Puesto 13 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

Jaime Pesaque, nominado Premios Somos 2024 Mejor chef masculino

Rafael

Puesto 19 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

Cosme

Puesto 28 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Ganador Premios Somos 2024 Mejor restaurante de propuesta fusión

La Mar

Puesto 30 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Ganador Premios Somos 2024 Mejor restaurante de comida marina

Osso

Puesto 71 de la lista preliminar de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Nominado Premios Somos 2024 Mejor restaurante de carnes

Astrid & Gastón

Puesto 76 de la lista preliminar de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

El Mercado de Rafael Osterling

Puesto 93 de la lista preliminar de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Nominado Premios Somos 2024 Mejor restaurante de comida marina

MIL Centro

Puesto 75 de la lista preliminar de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024

Nominado Premios Somos 2024 Mejor restaurante en Cusco

7 restaurante

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

Alado

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

La Niña

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

Matria

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

Xoma

Nominado Premios Somos 2024 Mejor cocina de autor

Cuéntanos, ¿cuál de estos restaurantes te gustaría visitar?