La cocina nikkei, que une lo peruano y japonés, nos ha traído grandes tesoros que todos y todas disfrutamos. Una manera excelente de celebrar esta gastronomía es visitando el festival Gochiso Perú, que se realizará desde mañana, viernes 4 de agosto, en el Club AELU de Pueblo Libre. A propósito de la nueva edición del evento, Provecho degustó algunos bocados dulces que se podrán encontrar en la feria y aquí compartimos 5 recomendaciones para los amantes de un buen postre o aquellos que quieran disfrutar preparaciones clásicas japonesas.

1. Taiyaki

Uno de los bocados más curiosos, por su forma de pescado, es el taiyaki. Este pastel es parte de la cultura popular de Japón, siendo disfrutado en diversos puestos callejeros en su formato dulce o salado. El más clásico es el primero, en especial con un relleno de frejol muy cremoso. La marca Taiyakipez ofrecerá este suave bocado relleno de crema pastelera, manjarblanco o chocolate. Nos encantó la combinación de una masa suave y dulce y un relleno generoso.

/ Gochiso

2. Japanese Cheesecake

Si hablamos de preparaciones virales, esta esponjosa versión del cheesecake no puede faltar. Requiere una técnica muy específica para hornearlos y lograr la textura deseada y la marca Bake with Love parece haber descifrado el truco. Así, participarán en esta feria con dos versiones de este delicado postre: de vainilla o matcha (té verde). Lo mejor es que, si es dulcero, puedo optar por incluir una cubierta crocante de chocolate y avellanas o una jalea de frutos rojos.

/ Gochiso

3. Yucamochi

Un claro ejemplo de lo nikkei es el yucamochi, un postre creado por los inmigrantes okinawenses que llegaron al Perú. Según nos cuenta Masha Paola Tanaka, creadora de la marca Bake with Love, esta preparación surgió como una alternativa frente a la falta de arroz glutinoso, ingrediente base para preparar mochi, un postre clásico japonés. Se aprovecho la yuca rallada, que cocinada de cierta manera obtenía una textura gomosa similar al mochi. El resultado fue un dulce suave, denso y con un nivel de dulce preciso.

/ Gochiso

4. Mochis

Llegamos al postre predilecto por los amantes de la cultura japonesa, ampliamente retratado en series y películas y que, de todas maneras, estará presente en el festival de la mano de Okasan. Esta marca presentará versiones especiales del bocado, con rellenos como lúcuma con chocolate, matcha, fresa con crema de chocolate y avellanas y pie de limón, por mencionar algunas. El contraste entre la masa gomosa (a base de arroz glutinoso) y el relleno dulce y suave hace del mochi una opción perfecta para compartir y disfrutar.

/ Gochiso

5. Roll cake de matcha

El matcha o té verde es un ingrediente clásico de la gastronomía japonesa, que es aprovechado principalmente en bebidas y postres. No podía no estar presente en Gochisō Perú y la marca que nos mostrará diversas formas de disfrutarlo es Bake with Love, entre otras que también lo incluirán en sus cartas. Nos quedamos con este pionono (o roll cake) a base de matcha, relleno con un chantilly de matcha y decorado con pequeños toques de chocolate. Tiene un sabor muy suave, con el dulce bajito y una textura que nos hace pensar en la de una nube.

/ Gochiso