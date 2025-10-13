Guía gastronómica de San Miguel: cinco lugares para descubrir su lado más delicioso

¿Estás de paso por San Miguel o vives en la zona y no sabes dónde ir a comer? Provecho te presenta una guía con cinco paradas imperdibles: desde un buen pollo a la brasa y anticuchos llenos de sabor, hasta opciones dulces para los amantes del gimnasio.

Hikari

El negocio familiar de los Gushiken Kohashigawa es una parada importante en San Miguel. Su tradicional pollo a la brasa con ese toque nikkei gusta a todos los comensales que visitan el lugar casi a manera de tradición. Además, ofrecen otros platos bastante generosos, como lo son el lomo saltado o el tallarín saltado. Los precios van desde los S/27 (un cuarto de pollo) hasta los S/79 (pollo entero), en el caso de los otros platos los precios varían entre los S/27 hasta los S/62.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Dirección: Av. La Mar 2339, San Miguel

Los domingos y fechas especiales concentran la mayor actividad en locales y apps de delivery. (Foto: Hikari) / Antonio Melgarejo

Anticuchos Bran

Brandon Altamirano, nombrado el mejor anticuchero del Perú tras su paso por un ‘reality’, tiene una sede también en San Miguel en donde ofrece sus clásicos anticuchos de res, de pollo y de cerdo. Además, la propuesta se complementa con las mollejitas, el choncholí, la pancita, el rachi, entre otros, todos acompañados por sus salsas de huancopa, rocoto y ají huacatay.

Dirección: Av. Universitaria 1625, San Miguel

Una porción de anticuchos con papas sancochadas cuesta S/ 33. / Rafael Cornejo V.

Kazan Ramen

La propuesta nikkei también tiene su espacio en San Miguel gracias a Kazan Ramen, un restaurante que se ha vuelto viral en TikTok por su estilo moderno y su cocina llena de sabor. Su carta incluye una amplia variedad de makis, entre los más populares destacan el acebichado, california, tex mex, crunchy y yaruza, pero el verdadero protagonista es el Kazan Fire Ramen: un caldo a base de pollo con shoyu, fideos ramen, láminas de cerdo, naruto, huevo tare, cebolla china y nori, con un distintivo sabor ahumado que lo convierte en el favorito de los comensales. Para los fanáticos del sushi, Kazan ofrece además una barra libre por S/55 de lunes a viernes y S/65 los fines de semana.

Dirección: Av. Universitaria 592, San Miguel

El maki Green Moon relleno de Ebi furai, Kani salad y queso crema, coronado con palta, chutney de piña y plátano al hilo.

Carnica

Si te gusta probar nuevas hamburguesas, Carnica es el lugar al que tienes que llegar. En esta hamburguesería podrás encontrar burgers de 190 gr. de carne con una variedad de complementos: quesos, tocino, champiñones, piña, huevo frito y plátano, etc. Todo siempre acompañado de unas crocantes papas fritas Huamantanga.

Dirección: Av. Dintilhac 515, San Miguel

La Hawaiana llega rellena de piña, con más piña encima, queso dambo y jamón.

Protein Food

Uno de los primeros restaurantes de comida fitness en Lima con una carta bastante variada es una gran opción por si sales de entrenar. La propuesta tiene ensaladas poco convencionales, pastas caseras, pizzas y hamburguesas en versión fit, tortas proteicas como la de tres leches o la de chocolate y helados soft.

Dirección: Av. Rafael Escardó 275, San Miguel