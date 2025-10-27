Un total de 23 establecimientos ubicados en el Perú ingresaron a la lista de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica. En un evento realizado este sábado en Bogotá, Colombia, se dieron a conocer a los elegidos del ránking South America’s 100 Best Coffee Shops 2025, y el café peruano volvió a destacar.
Aunque el primer lugar del listado lo logró la colombiana Tropicalia Coffee, ubicada en Bogotá, el segundo puesto se fue hasta Arequipa, donde Kafi Wasi, de Diego Cisneros, se consagró en el Top 5. Otros peruanos en puestos estelares fueron Monótono Specialty Coffee (puesto 7) y Puku Puku (puesto 9).
Estas son las 23 cafeterías peruanas elegidas entre las 100 mejores de América Latina:
Puesto 2: Kafi Wasi Tostaduría
Puesto 7: Monotono Specialty Coffee
Puesto 9: Puku Puku
Puesto 15: Masaro Café
Puesto 17: Origen Tostadores de Café
Puesto 23: Three Monkeys Coffee Cusco
Puesto 25: Neira Café Lab
Puesto 27: Tasta Café
Puesto 28: Oso café
Puesto 31: Antaqa Café
Puesto 37: Absinia Café y Tostaduría
Puesto 41: Don Salazar
Puesto 43: Punto CAfé
Puesto 49: D’Sala Café
Puesto 52: Florencia y Fortunata Specialty Coffee
Puesto 55: Raíz Coffee
Puesto 63: Coffee Busters Roastery
Puesto 65: Cafetería Tunki Katari
Puesto 72: Puma Café
Puesto 80: Ciclos Café
Puesto 90: Elevaria Café
Puesto 92: Senzuru Coffee
Puesto 97: Guanacoffee
Y este es el Top 10 de mejores cafeterías de la región:
- Puesto 1: Tropicalia Coffee (Colombia)
- Puesto 2: Kafi Wasi Café Tostaduría (Perú)
- Puesto 3: Holaste! Specialty Coffee (Chile)
- Puesto 4: Fankor (Ecuador)
- Puesto 5: Tributo Casa de Café- Chacao (Venezuela)
- Puesto 6: Fruto Café (Argentina)
- Puesto 7: Monótono Specialty Coffee (Perú)
- Puesto 8: Cupping Café (Brasil)
- Puesto 9: Puku Puku (Perú)
- Puesto 10: Eco Mapu Coffee Villarica (Chile)
Cabe destacar que, el crecimiento de la escena cafetera peruana se explica por la alta calidad de su grano, cultivado entre los 600 y 1,800 m s. n. m. y nutrido por la diversidad de suelos y microclimas. Este insumo, reflejo de la riqueza natural del país, ha posicionado al Perú como uno de los orígenes más valorados en el mundo.
