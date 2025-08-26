Melvyn Arce Ruiz
Melvyn Arce Ruiz

Nuevo barrio, misma esencia: así es el nuevo espacio de Al Toke Pez en Miraflores
Para Tomás Matsufuji, la vida avanza por ciclos. “Cada cierta cantidad de años, hay una renovación”, dice el chef mientras atiende pedidos desde la nueva cocina de Al Toke Pez. “Hace siete años cambié mi barra lineal por una en forma de L. Y ahora cambié de local”, agrega, con ese humor particular suyo que evidencia su capacidad para valorar los gestos más simples.”Siempre es bueno hacer un cambio para no estancarse”, remata. Lo curioso es que este cambio, en realidad, no lo buscaba.

