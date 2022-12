Hace siete años cuando dejé de comer animales no existían tantas opciones de postres y mucho menos de panetones veganos. Recuerdo haber probado uno integral con frutos secos, agradable pero seco. En la actualidad, existen más de 20 marcas de panetones veganos que utilizan harina tradicional, integral, frutos secos, chocolate y otros ingredientes que los hacen deliciosos.

Cuando uno escucha la palabra vegano suele relacionarlo con algo muy saludable y con verduras. Si hablamos de panetón vegano, la asociación es la misma: una vesión más saludable, pero menos sabrosa. Y esas ideas están equivocadas. Lo vegano va de la mano con lo creativo y rico, aunque hay algunas excepciones que no están en esta lista, por supuesto. ¡Pierda cuidado y adquiera alguno de estos panes dulces para su Nochebuena!

Dipastry

Los fundadores de la marca Dipastry, la diseñadora Carina Rosales y el chef panadero Jaime Paucar, han logrado panetones veganos que sorprenden hasta al más escéptico. “Los panetones lo sacamos ya desde el año pasado que trabajamos junto a la marca La Recontra. La razón fue que muchas veces que probamos panetones veganos eran secos, con poca humedad, sin tanto sabor y queríamos demostrar a todas las personas veganas y no veganas que se puede disfrutar de un buen panetón igual o más delicioso que uno tradiconal”, nos dice Rosales.

Para ellos, el truco para poder realizar un buen panetón vegano o postre en general, está en encontrar los sustitutos perfectos de origen vegetal. ”Hicimos muchas pruebas, eso nos ayudó a que hoy tengamos un buen panetón con un buen sabor, humedad, textura que ante un tradicional no haya diferencia alguna, sino que puedas encontrar un valor agregado que es producto libre de maltrato animal”, añade.

Chocotón de Dipastry. (Foto: cortesía)

“Consideramos que al tener un porcentaje de masa madre hace que su consumo no produzca acidez y también porque hay muchas personas intolerantes a la leche o al huevo y tener esta opción hace que sea más saludable para ellos”, explica.

Presentaciones:

Clásico: harina de trigo fortificada, leche de almendras ,leche de coco, azúcar, sal, gel de linaza, manteca vegetal, masa madre 50%,margarina vegetal, esencia de panetón, pasas morenas y frutas confitadas.

Chocovegan: harina de trigo fortificada, leche de almendras ,leche de coco, azúcar, sal ,gel de linaza, manteca vegetal, masa madre 20%,margarina vegetal, esencia de panetón, gotas de cacao al 55%.

Integral: harina de trigo fortificada, leche de almendras, leche de coco, panela, sal, gel de linaza, manteca vegetal, masa madre 50%,margarina vegetal, esencia de paneton, semillas girasol, linaza, ajonjoli, calabaza, damasco, pasas rubias, arándano confitado.

Panetón tradicional de Dipastry. (Foto: cortesía)

Precios:

Clásico: 500gr a 20.00

Chocovegan: 500gr a 30.00

Integral: 500gr a 27.00

Pedidos por instagram, facebook o al whatsapp: 948753079.

Tiendas física: en Jan Vegan Market (Dirección: Aviación 2615, San Borja)

Paneton integral de Dipastry. (Foto: cortesía)

Comentario del autor: los panetones de Dipastry son realmente suaves. Vienen en cajas hermosas con mensajes bellos a favor del veganismo y los animales. Además, al abrir la caja, el aroma del panetón inunda el ambiente y al tener el dulce adecuado no empalaga. Personas que no son veganas lo han probado y han mencionado que se ha convertido en su nuevo favorito. El tradicional es delicioso pero el chocotón es un maná.

Calificación: ★★★★★

BonaStella

Estos panetones han sido elaborados con mucha dedicación y cuidado por José Luis Sachún Mendoza (Ingeniero químico con más de 30 años de experiencia en el rubro de panificación), Alessandra Sachún Santa Cruz (Nutricionista) y Luis Miguel Mori Vasquez (Nutricionista).

“Nuestros panetones son hechos con masa madre, fermentación larga lo cual hace que su consumo no produzca acidez. No solo reemplazamos productos provenientes de origen animal, usamos otras inclusiones diferentes a otras marcas en el mercado, lo que marca la diferencia otorgando características especiales a nuestros panetones”, explica Alessandra Sachún.

“Nuestro panetón es de 900 gramos, no de medio kilo. Mantiene la textura, fibra y tamaño requerido”, añade.

”Los panetones veganos BonaStella no son sólo para la comunidad vegana sino también para el público en general", explica Sachún.

"Queremos ser una marca peruana que elabore panetones premium de alta calidad y que lleguen a mas mesas peruanas en navidad", agrega Sachún.

Presentaciones:

Premium: Harina de trigo, grasas vegetales, bebida de almendras, linaza, algarrobina, fibra de almendras, cáscara de naranja confitada, almendras tostadas y trozadas, y cramberry.

Chocolate: Harina de trigo, grasas vegetales, bebida de almendras, linaza, algarrobina, fibra de almendras, cáscara de naranja confitada, almendras tostadas y trozadas, y gotas de chocolate bitter al 70% de cacao de Quillabamba.

Precios:

Panetón Vegano premium: 52.90

Panetón Vegano chocolate :52.90

Lugares de venta:

Lima: Wong, Napoli gelato & waffles.

Comentario del autor: sus panetones son suaves, con una gran estética y con un dulce perfecto. Tiene la hebra bien formada y el dorado en su interior muy atractivo. Ambos panetones, el de chocolate y el premium, son perfectos para sorprender a la familia en Navidad.

Calificación: ★★★★★

Quncha Misky

Adiana Huarcaya Bailon es una joven muy talentosa. Este es el primer año que la marca Quncha Misky vende panetones al mercado. “La razón por la cual decidí preparar panetones fueron mi madre, mi padre y mi familia. En muchas ocasiones probamos panetones veganos, sin embargo algunos eran secos, con estevia, integrales, sin frutas confitadas, sin pasas o con poquísimos frutos secos”, comenta.

“Quería darle el mensaje a mi familia y a las personas en general que un panetón vegano no necesariamente tiene que ser integral, seco, sin frutas confitadas, sin chips de chocolate o sin relleno. Puedes disfrutar un panetón vegano, tanto como uno con ingredientes de origen animal; la diferencia radica en que consumiendo el primero no apoyas el maltrato animal”, agrega.

"Los panetones veganos llevan casi los mismos ingredientes que uno no vegano, con excepción del huevo, que al final también tiene reemplazo como en todos los postres o panes", añade Huarcaya.

"Realice muchas pruebas. Lo bueno es que tengo familia que tienen experiencia preparando y vendiendo panetones, llevan muchísimo tiempo en el rubro, así que les pedí algunos consejos para mejorar la receta que tenía desde un principio", cuenta sobre cómo hizo sus panetones.

Ingredientes:

Harina de trigo, naranja, azúcar, leche de soya, agua, levadura, aceite, chispas de chocolate, pasas, frutas confitadas y cocoa.

Precios:

Panetón (frutas confitadas y pasas 650 a 700 gr): s/30

Chocotón (650 a 700 gr): s/30

Chocotón relleno (750 a 810 gr): s/45

Medios de venta:

Instagram: @qunchamisky

Facebook: Quncha Misky

Whatsapp: 915036750

Comentario del autor: cada vez que pruebo un postre de Quncha Misky me sorprendo del talento que tiene su joven dueña. Con tan solo 17 años ha logrado sacar al mercado postres veganos que no tienen nada que envidiarle a los tradicionales. Sus panetones son sabrosos y el que tiene relleno es perfecto para regarle a ese amigo escéptico que aún cree que la comida vegana es fea.

Calificación: ★★★★★

Banana Bowls

La marca Banana Bowls, creada por Jackelyn Sandoval, regresan este año con sus panetones. “Desde el 2020 sacamos nuestra primera edición de panetón vegano integral porque vimos la necesidad de brindar una opción más saludable, nutritiva y sobre todo que no contenga insumos proveniente de animales. Una versión baja en grasas, harinas refinadas, azúcares y sobre todo libre de bromato, colorantes, saborizantes y premezclas con gran cantidad de esencias artificiales sabor a panettone, ya que fue muy decepcionante darnos cuenta que los panettones con los que crecimos celebrando fiestas navideñas, eran productos lleno de insumos ultraprocesados nada nutritivos y sobre todo que dejaban una sensación de hinchazón y pesadez después de ser consumidos”, explica Sandoval.

Banana Bowls cuenta con empaques ecológicos y de una bonita presentación. (Foto: cortesía)

La empresaria indica que este camino para lograr panetones veganos saludables no ha sido sencillo y que en más de una vez casi tiran la toalla. “En el proceso de brindar una versión vegana saludable retiramos los insumos que se utilizan usualmente. Nosotros utilizamos harinas integrales, las cuales tienen más peso y no elevan como la harina panetonera, no usamos gluten, ni emulsionantes, ni mantecas, ni esencia panetonera. Nos tomo muchas pruebas llegar a tener un panettone vegano realmente saludable y nutritivo”, comenta.

Otro reto para Sandoval fue presentarlo al público no vegano y que ellos estuvieran satisfechos. “Fue un reto cumplido lograr que les gustara nuestra propuesta de panettone sobre marcas ya establecidas y con experiencia en el rubro”, cuenta.

Panetón con chocolate blanco vegano y pistachos de Banana Bowls. (Foto: cortesía)

Presentaciones:

Panettone Clásico: harinas de tarwi, tara, maca, camote, kiwicha, lúcuma, 7 semillas, quinua, cañihua y algarrobo. Endulzado con agua frutada canela, stevia y toques de panela con aceite de oliva por su alto contenido en omegas y leche de almendras. En el relleno tiene: higos, arándanos deshidratados, semillas de calabaza, girasol, chia, linaza con almendras y castañas fragmentadas, pasas morenas y rubias, damascos y aguaymanto trozaditos aromatizados con cáscara de naranja, clavo de olor y notas de limón.

Panettone con chocolate: harinas de tarwi, tara, maca, camote, kiwicha, lúcuma, 7 semillas, quinua, cañihua y algarrobo. Endulzado con agua frutada canela, stevia y toques de panela con aceite de oliva por su alto contenido en omegas y leche de almendras. En el relleno tiene: higos, arándanos deshidratados, semillas de calabaza, girasol, chia, linaza con almendras y castañas fragmentadas, pasas morenas y rubias, damascos y aguaymanto trozaditos aromatizados con cáscara de naranja, clavo de olor y notas de limón, y cobertura de chocolate endulzado con stevia.

Panettone con chocolate blanco: harinas de tarwi, tara, maca, camote, kiwicha, lúcuma, 7 semillas, quinua, cañihua y algarrobo. Endulzado con agua frutada canela, stevia y toques de panela con aceite de oliva por su alto contenido en omegas y leche de almendras. En el relleno tiene: higos, arándanos deshidratados, semillas de calabaza, girasol, chia, linaza con almendras y castañas fragmentadas, pasas morenas y rubias, damascos y aguaymanto trozaditos aromatizados con cáscara de naranja, clavo de olor y notas de limón, y cobertura de chocolate blanco vegano endulzado con stevia.

Panetón con cobertura de chocolate vegano de Banana Bowls. (Foto: cortesía)

Precios:

Versión Clásica Premiun 900gr a s/39.90

Versión Extra Premiun chocolate 970gr a s/49.90

Versión Extra Premiun chocolate blanco vegano 970gr a s/52.00

Puntos de venta: Instagram @bananabowlss

Banana Bowls ha logrado panetones integrales y saludables hechos solo con insumos de origen vegetal. (Foto: cortesía)

Scholade

Zusirey Daiyana Martinez Garcia es la creadora de los panetones de Schocolade. Ella los prepara desde hace seis años. “Lo que nos inspiró fue poder ofrecer un panetón con textura similar al normal, esponjoso, con un buen sabor, pero vegano y con sabores únicos y naturales. Sin químicos ni conservantes”, explica.

“Nosotros hemos tratado de realizarlo lo más saludable posible pero sin privar de sabor y textura a nuestro panetón. Además, al no contener ni químicos ni saborizantes ni preservantes lo hacen mucho más saludable”, añade.

"La duración de nuestros panetones es de 4 días a partir del día de entrega", comenta.

"Si el cliente busca un panetón con sabor, textura, con rellenos diversos, esponjoso, saludable y vegano, podrían optar por nuestros panetones", comenta.

Ingredientes:

Paneton clásico schocolade: harina integral, panela, stevia, ralladura de cítricos, vaina de vainilla , levadura, leches vegetales, frutos secos como almendras, pasas, chispas de chocolate, frutas como naranja y cerezas que nosotros mismos confitamos y aceite de coco.

Paneton Cookies and Cream: harina integral, panela, stevia, ralladura de cítricos, vaina de vainilla , levadura, leches vegetales de almendras y de coco, galletas de chocolate y aceite de coco.

Paneton Anutellado: harina integral, panela, stevia, ralladura de citricos, vaina de vainilla , levadura, leches vegetales de coco y almendra, nutella vegana ( realizada por nodotros) y avellanas.

Precios:

Panetones clásicos con opción decorado con glaseado de vainilla o chocolate o sin glaseado:

De 1 kilo: 50 soles

De 1/2 kilo: 35 soles

Paneton Cookies and cream:

De 1 kilo : 60 soles

De 1/2 kilo: 40 soles

Anutellado:

De 1 kilo : 60 soles

De 1/2 kilo: 40 soles

Puntos de venta:

Todos los panetones se realizan a pedido, por lo que pueden hacer sus reservas con 2 a 3 días de anticipación al whastapp 952275849.

Comentarios del autor: el panetón Cookies and cream es probablemente el más rico que he comido en mi vida. La mezcla de la crema de galletas con el panetón es buenísima. Y aunque parezca mucho dulce, en realidad no empalaga ya que la masa del panetón es baja en azúcar y la crema potencia aún más su sabor.

Calificación: ★★★★★

Surem

Mayra Torres es la fundadora de la marca Surem, empresa vegana especializada en panetón, granolas, energy balls y postres. La gran marca diferencial de su panetón, que ya tiene dos años en el mercado, es que está hecho de harina de trigo y de quinua.

Torres busca reivindicar los productos peruanos como la quinua, e incluso en su precioso empaque muestra los atributos de este alimento oriundo de nuestro país.

El panetón de Surem es libre de lácteos, de octógonos, sin grasas trans y como menciona la marca “libre de crueldad animal”.

Ingredientes:

Harina fortificada con hierro, quinua, salvado de trigo, semillas, arándanos deshidratados, castañas, nueces, levadura, cacao, aceite vegetal, entre otros.

Precio: 30 soles

Puntos de venta: Bio Kiosko, Casa Orgánica, Eden Orgánico, Lima Orgánica, Raíces Mercado sostenible, La Colorada, Natural Dana Tienda saludable. En Huancayo: Pachamia, en Chiclayo: Salud y Vida y en Trujillo: Modo verde bio tienda.

Comentarios del autor: Recuerdo que la primera vez que probé un panetón vegano de Surem quedé sorprendida. No podría creer que tuviera harina de quinua y que el sabor fuera tan rico. Esta marca ha logrado que alimentos tan nutritivos y de sabor fuerte como la quinua pasen a un segundo plano gracias a la cantidad de frutas secas, chocolate y frutos secos que tiene. La hebra y la suavidad demuestran una gran técnica. Es una muy buena opción para probar sabores distintos de panetón y evidenciar que lo sabroso puede ir de la mano con lo nutritivo.

Calificación: ★★★★★

Airampo

Airampo es una empresa familiar creada el 2014 con el deseo de encontrar en Lima una pastelería más saludable con condiciones de “insumos frescos y naturales, sin conservantes, sin colorantes, que sean integrales, pero sobre todo deliciosos, con enfoque vegetariano”.

Probablemente los panetones veganos de Airampo sean los primeros en prepararse en Lima. “Los hacemos con masa madre (pre fermento que lleva horas en adquirir las características deseables) en su preparación, consiguiendo con ello sea más digerible y saludable”, explica Cesar Narvaez, jefe de operaciones Airampo.

Narvaez considera que estos panetones son más saludables que los tradicionales que llevan margarina o mantequilla. “Encuentras una cuota considerable de fibra, no te vas a preocupar por tu flora como lo que haría si tuviera conservantes, los radicales formados al metabolizar un aceite vegetal son menores que los que me arrojaría una margarina o mantequilla, hemos intercambiado el huevo por la lecitina y la leche animal por la de coco, haciendo ello un producto más ligero y digerible”, explica.

"En estos panetones también vamos a encontrar obviamente calorías, pero la calidad de su origen calórico son fuentes de productos más naturales y saludables, así que tampoco abusar de su consumo", explica.

"El Panetón Vegano, quizá si no fue el primero en Perú, es uno de os primeros, además de integral y saludable", cuenta.

"Para poder lanzarlo a finales del 2016, nuestra primera versión vegana (Panetón Clásico de panela) nos llevó aproximadamente 1 año y medio en pruebas", cuenta.

Ingredientes:

Panetón clásico vegano: Ingredientes: Harina integral, harina fortificada de trigo, aceite girasol, lecitina de soya, leche de coco, panela orgánica, germen de trigo, pasas negras, pasas rubias, albaricoque, damasco, pecanas, almendras, carbonato de magnesio.

Panetón stevia vegano: Ingredientes: Elaborado con Harina integral, harina fortificada de trigo, germen de trigo, leche de coco, aceite girasol, lecitina de soya, frutos secos como pecanas, almendras, albaricoque, damascos, pasas negras, pasas rubias y endulzado únicamente con Estevia. Además contienen Carbonato de Magnesio

Panetón algarrobina vegano: Ingredientes: Harina integral, harina fortificada de trigo, aceite de girasol, germen de trigo, lecitina de soya, leche de coco, endulzado con algarrobina, contiene arándanos deshidratados, semillas de chía y chispas de cacao dulce (chispas). Además del Carbonato de Magnesio

Precio: 46 soles

Lugares de venta:

Tienda principal: Don Diego de Día 276-Alt. Cuadra 2 de la Av. Casuarinas-Telf.: (01) 344-2453

Tiendas Orgánicas como: Flora & Fauna, La Sanahoria y Organa

En provincias: Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cajamarca, Iquitos, Ayacucho, entre otros.

Comentarios del autor: los panetones de Airampo todo tienen una buena hebra, un gran sabor y su textura es esponjosa. Es sin duda de los mejores panetones veganos que hay en Lima. Si quieren probar algo diferente, el de algarrobina es la mejor opción; pero si les gusta lo clásico, el panetón vegano clásico es la opción ganadora. Si tienen a alguien con diabetes o alguna enfermedad, el de stevia es la opción que deben escoger.

Calificación: ★★★★★

Corazón de Jesús

El fundador del panetón vegano “Corazón de Jesús” es Gopendra Olivos, quien desde hace ocho años prepara cada diciembre este producto. “La razón fue que nuestra comunidad vegetariana necesitaba un producto libre de explotación animal y accesible a los bolsillos”, explica Olivos.

“Consideramos que es fácil preparar una versión vegana, ya que se trata sólo de sustituir el producto animal por el producto vegetal”, explica. “Como es un panetón artesanal hicimos muchas pruebas y el segundo año investigamos un poco más, hasta que conseguimos el punto exacto del producto”, agrega.

“Nuestro panetón es buscado por el grupo de veganos y vegetarianos ya que son un gran grupo que practican el AHIMSA (no violencia), que están en defensa de los derechos de los animales”, añade.

Panetón vegano Corazón de Jesús. Es muy parecido a los panetones tradicionales. (Foto: cortesía)

Ingredientes:

Harina de trigo, levadura, azúcar, sal, frutas confitadas, lecitina de soya, esencias, aceite, manteca vegetal.

Precio:

16.50 soles y este varía de acuerdo a cada tienda.

Lugares de venta:

Restaurante Vegetariano Good Karma: Jr. Callao 381, Cercado de Lima. Teléfono 970 977 261 Cocina taller: Delucchi 315, Barranco

Sr. Sergio Arrieta (Delivery) – 959157133

Pedidos al por mayor: 987-051-698 y 987-051-596

Comentarios del autor: este es uno de los panetones que más se parecen a los tradicionales. Es como si comprarás un panetón de gama media o alta, no vas a tonar diferencia. La hebra, el sabor, el color y el olor son idénticos a los tradicionales.

Calificación: ★★★★1/2

Maná

La marca Maná, la cual es especialista en postres saludables e integrales. El fundador es Jose Manuel Seminario Bisso, y actualmente la empresa familiar la continúa Carlos Manuel Seminario Flores y Patricio Seminario Flores.

“Entre 5 y 4 años que comenzamos hacer el panetón vegano, antes teníamos solo el panetón integral y vimos que dentro del mercado naturista comenzó aparecer un nicho de personas que buscaban la opción vegana y es así que decidimos agregar un nuevo panetón a nuestra línea de productos”, agrega Patricio Seminario Flores.

“Al comienzo si fue un poco complicado para nuestro panadero, las primeras veces salía muy chicos, no crecían como los otros panetones y era frustrante. Tuvo un proceso un poco largo de prueba y error hasta que dimos con las cantidades exactas de los ingredientes para llegar al panetón vegano que tenemos hoy en día, el cual nuestros clientes están muy satisfechos y contentos con su sabor, textura y presentación”, explica.

Panetón vegano de Maná. "No solo ofrecemos un paneton con gran sabor, nuestro paneton lleva distintas harinas nativas que enriquecen su nivel alimenticio y nutritivo", explica Patricio Seminario.

Ingredientes:

Harina integral, harina de tarwi, harina de kiwicha, pasas, higos, castañas, ajonjolí y panela.

Precios:

En bolsa esta S/18 la unidad y S/16 a partir de 6 unidades, el de caja esta S/22 la unidad y S/18 apartir de 6 unidades.

Puntos de venta:

Organa en sus 5 tiendas de Lima, Tiendita Andina, Sayariq, Quina Vida Sana y también hacen delivery.

Comentarios del autor: el panetón es contundente y se siente la fibra de los frutos secos así como el de las harinas peruanas. Es un gran plus que utilicen insumos oriundos como el tarwi y kiwicha. Estos alimentos nutritivos no cambian el sabor del panetón y el resultado es espectacular. Es un buen panetón que siendo integral gustará a todos en casa.

Calificación: ★★★★1/2

Chef Rama

Uno de los panetones veganos más conocidos de los últimos años es el del Chef Rama. Este ha sido desarrollo por el equipo de la marca y liderado por el chef Ricardo Ruiz Bustamante y Saul Armas, maestro panificador.

“Este es nuestro segundo año después de tomarnos dos años en el desarrollo de nuestro panetón es vegano y no tiene azúcar refinada. Usamos laboratorios de la Universidad La Cantuta para su desarrollo”, comenta.

“Es mucho más saludable y su tiempo de vida es mayor ya que no se usa huevo ni lácteos así evitamos la salmonella y el plus es nuestro endulzante el agave andino que tiene inulina (un tipo de fibra que beneficia a la microbiota). Además, no usamos frutas confitadas por el alto índice glucémico”, añade.

“Al consumir nuestro panetón ayudamos a comunidades campesinas productores del agave andino”, complementa.

Panetón Chef Rama, endulzado con miel de agave. Este endulzante es apto para personas con diabetes (controladas).

Ingredientes:

Harina integral, linaza, margarina de girasol, panela de agave andino, leche de soya nacional, arándanos rojos, damascos, castañas y pasas.

Precio:

28 soles

Comentario del autor: los panetones Chef Rama no tienen pierde, además de ser nutritivos debido a los insumos que utiliza, son deliciosos. La hebra del panetón es larga y bien definida. Al tener arándanos le da otro gusto pero que es bastante agradable. Finalmente, al estar endulzado con miel de ágave , un endulzante de bajo índice glucémico (es decir no sube el azúcar en sangre de forma rápida) es una buena opción para personas que tiene diabetes.

Calificación: ★★★★★

B12

El restaurante vegetariano liderado por Daniel Palacios Huamaní ha sacado como todos los años su panetón B12 Veggie Food. “Los panetones se realiza desde Noviembre del 2015. Me inspiró el llevar salud a más personas, por los beneficios obtenidos personalmente gracias práctica de una alimentación vegetariana desde años antes”, explica Palacios.

“Hace siete años vi que no había panetones veganos integrales en ninguna parte, lo cual me inspiró mucho más poder brindar esa propuesta innovadora”, añade.

Ingredientes:

Panetón Clásico endulzado con Panela: Harina integral, pecanas, castañas, arándanos, pasas, higos, semilla de girasol, aceite vegetal, sal marina y ajonjolí.

Panetón Clásico endulzado con Stevia: Harina integral, pecanas, castañas, moringa, nueces, almendras, semilla de girasol, aceite vegetal, sal marina y ajonjolí.

Panetón Especial endulzado con Panela: Harina integral, harina de cebada, pecanas, castañas, arándanos, pasas, pistachos, caju, semilla de calabaza, higos, semilla de girasol, aceite vegetal, sal marina y ajonjolí.

Panetón Especial endulzado con Stevia: Harina integral, harina de cebada, pecanas, castañas, almendras, caju, pistachos, semilla de calabaza, nueces, semilla de girasol, kiwicha, aceite vegetal, sal marina y ajonjolí.

Precios:

Panetón Clásico endulzado con Panela: 26 soles.

Panetón Clásico endulzado con Stevia: 28 soles

Panetón Especial endulzado con Panela: 35 soles

Panetón Especial endulzado con Stevia: 35 soles

Puntos de venta:

B12 veggie food: avenida Emilio Althaus 150, Lince (alt cdra 15 Av. Arequipa)

WhatsApp: 986320870 y al 496-4305

Comentarios del autor: tenemos varias opciones de panetones en el mercado y hay para todos los gustos, los panetones B12 se nota que es un panetón más nutritivo e integral. Es lo suficientemente suave como para cautivar paladares exigentes.

Calificación: ★★★★

Solange Martinez

Desde el 2017, Solange Martinez inició la venta de su panetón vegano en el restaurante que fundó, Armonica Café y fue un éxito.

“Siempre he amado el panetón y moría por crear una versión sana y vegana de este producto. Mi inspiración siempre va a ser compartir salud con las personas a través de la alimentación saludable y que mejor que puedan pasar una navidad comiendo un panetón sano y vegano”, explica.

La comunicadora y especialista en postres saludables cuenta que hasta llegar al producto final le tomó 10 pruebas, pero que actualmente está muy contenta con el resultado.

El soletón, panetón vegano y gluten free de Solange Martinez-Gonzales.

Ingredientes:

Harinas sin gluten, chocolate endulzado con monkfruit, monkfruit, leche vegetal, aceite vegetal, naranja, levadura sin gluten.

Precios:

Relleno S/. 120

Sin relleno S/. 80

Punto de venta:

A pedido por Instagram @solangemartinez

Comentarios del autor: El chocoton de Solange debe ser uno de los panetones más ricos que tenemos en Lima y para coronarlo es gluten free, es decir, no está hecho con harina de trigo y eso lo convierte en una opción para personas celiacas. Además, está endulzado con fruto del monje, lo que lo convierte en una buena opción para personas con resistencia a la insulina y diabetes.

Calificación: ★★★★

La recontra

La Recontra de Ana Karina Rodríguez y Paco Silva junto a la panadería Dipastry de Carina Masiel Rosales se unieron para crear un panetón vegano.

Ana Karina Rodríguez explica que decidieron para contribuir con una navidad vegana. “Esta etapa del año es la peor para los animales”, indica.

Rodríguez comenta que se realizaron varias pruebas. “Esto es fundamental para llegar a un gran resultado. Sobre todo la prueba de textura que fue la más complicada”, añade.

La cofundadora de La Recontra afirma que un panetón vegano es igual de rico que uno tradicional y lo mejor de todo es que no le estaremos haciendo daño a los animales. “Nuestra misión era preparar el panetón que todos los peruanos comemos en navidad pero totalmente vegano”, comenta.

El panetón La Recontra se podrá adquirir también por Rappi.

Precio:

900 gramos a S/39

Puntos de venta:

WhatsApp +51 934 233 858

Rappi

Comentarios del autor: Uno de los panetones veganos que más se acercan a los tradicionales son los de La Recontra. Es muy suave la miga y tiene el dulce perfecto. Nadie en casa se dará cuenta que está comiendo un panetón vegano porque no tiene nada que envidiarle a los tradicionales hechos con huevos. Si quieres sorprender en casa, el panetón de La Recontra es la mejor opción.

Calificación: ★★★★





Cuisine & Co

Se trata de un producto de la línea Cuisine&Co, marca regional de Cencosud. El panetón vegano de Cuisine&Co no contiene ningún insumo de origen animal, ni derivados de leche o huevo. Además, es libre de octógonos de grasas saturadas.

Adriana Carulla, nutricionista de Wong, comenta que el panetón vegano de Cuisine&Co “es una opción perfecta si te inclinas por una alimentación vegana, pues está preparado exclusivamente con ingredientes de origen vegetal”. Asimismo, comenta que, al ser de origen vegetal, el panetón vegano está libre de colesterol.

“Hoy en día podemos encontrar nuevas opciones para comer lo que más nos gusta. Las personas que llevan una alimentación vegana no tendrán que privarse de comer panetón, pues Cuisine&Co nos da esta alternativa distinta, rica y que además es saludable”, señala Adriana Carulla.

Buscando promover una alimentación balanceada y el consumo responsable entre los clientes de Wong y Metro, Cuisine&Co cuenta con varios productos veganos.

Precio:

25.90 soles

Puntos de venta:

Wong e hipermercados Metro.