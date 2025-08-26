Las hamburguesas han dejado de ser un simple antojo rápido para convertirse en un terreno de creatividad culinaria, con cada vez más propuestas que conquistan a los comensales peruanos. Y por ello la reciente gala de los Premios Somos destinó una categoría para distinguir a la mejor de ellas.

En esta edición, el público eligió a Boycott, una hamburguesería con apenas dos años de historia que ha sabido construir un estilo propio: juvenil, irreverente y con un menú que ellos mismos definen como su “manual de dieta”.

Entre sus creaciones destacan la Wisconsin Fire, la Oklahoma Caramel o la Kyoto Sweet Shoyu, recetas que han seducido a los fanáticos y le valieron el título de Mejor hamburguesa en los Premios Somos 2025, tras imponerse en una reñida competencia entre diez finalistas.

Boycott tiene dos locales: Mariscal Caceres 270, Miraflores y La Encalada 975, Surco.

Todos los nominados

Estas fueron todas la hamburgueserías nominadas en los Premios Somos 2025:

3/4 Burger Bar

Bendita Burger

Big Boy Burgers

Blast Smash Burgers

Boycott

Burgerboy

Café A Bistró

Juicy Lucy

Mad Burger

Papachos

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.