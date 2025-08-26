Los Premios Somos 2025 volvieron a poner en vitrina a los nuevos talentos de la gastronomía digital. Desde su primera edición, esta ceremonia celebra a los creadores que, con autenticidad y creatividad, comparten la riqueza culinaria del país a través de redes sociales.

Este año, el reconocimiento a Mejor creador de contenido gastronómico fue para Juan Víctor Sicha Quispe, más conocido como Juanpi, quien conquistó al público con sus videos desde Apurímac.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Entre recetas, costumbres locales y escenas de su vida cotidiana, ha logrado que miles de seguidores se acerquen a la cultura andina desde una perspectiva cercana y alegre. Con una de las votaciones más altas de la edición, Juanpi confirma que la cocina peruana también se cuenta desde las redes.

Todos los nominados

Estos fueron todos los ‘influencers’ nominados en esta categoría de los Premios Somos 2025:

Alexander Quesquén, Elías Valdez y Alfredo Mora (@a comer.pe)

Franco Loo (@elfoodieloo)

Gabriel Mena (@elcholomenavb)

Juanpi (@juanshcaquispe)

Luciano Mazzetti (@luciano_mazzetti)

María José Vigil Checa (@majoconsabor)

Miguel Lozano y Francisco Flores (@wariqueando)

Pierre Suqueyama (@pisu.cocina)

Rodrigo Fernandini (@rodrigofernandini)

Waldir Maqque (@waldir.maqque)

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.