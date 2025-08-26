Los Premios Somos celebraron su tercera edición la noche de este martes 26 de agosto. Y aunque muchos chefs y cocinas fueron protagonistas de la velada, el jurado especial de los galardones seleccionó a dos talentos como el Mejor chef y la Mejor chef del año.

Los elegidos son dos nombres que son destacados desde hace ya un buen tiempo en el panorama gastronómico peruano, pero especialmente en los últimos meses. Se trata de Mitsuharu Tsumura, el cocinero a cargo del premiado Maido, y Mayra Flores, una de las tres cabezas a cargo de la cada vez más prestigiosa mesa de Shizen.

Como se recuerda, este 2025 Maido, el restaurante de ‘Micha’, fue elegido el Mejor restaurante del mundo en la guía de The World’s 50 Best Restaurants, un título que no solo puso en lo más alto a su cocina, sino a la gastronomía peruana, que de esta manera alberga dos restaurantes número 1: Maido y Central.

Por su parte, Shizen fue incluido en la lista 50 Best Discovery, de los mismos creadores del ránking The World’s 50 Best Restaurants, una suerte de directorio para foodies y viajeros en busca de nuevas experiencias de primer nivel.

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

Los Premios Especiales

Este 2025, los Premios Somos entregaron 6 premios especiales, entre ellos los de Chef femenina del año y Chef masculino del año. El jurado a cargo de la selección de los ganadores estuvo conformado por:

Hirka Roca Rey, editora gastronómica

Paola Miglio, periodista y editora de El Trinche

Laura Graner, creadora de contenidos en @restaurantesperú

Jimena Agois, periodista y fotógrafa gastronómica

Luis Martín Alzamora, creador de contenidos en @papeaperú

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15