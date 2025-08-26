El 2025 ha sido un año de consagración para Maido. El restaurante de Mitsuharu Tsumura fue distinguido en The World’s 50 Best Restaurants como el mejor del mundo y, en los Premios Somos 2025, reafirmó su liderazgo en la escena gastronómica nacional al obtener dos trofeos: Mejor restaurante nikkei y Mejor restaurante de comida contemporánea/De autor del Perú.

El reconocimiento en los Premios Somos no es nuevo para Maido. En 2024 ya había triunfado en la categoría nikkei, mientras que la de cocina de autor recayó en Central. Este año, el restaurante amplió su palmarés con un doble galardón que refleja el impacto de su propuesta y su vigencia en la gastronomía peruana e internacional.

Además, este 2025, Mitsuharu Tsumura fue elegido el Mejor chef por el jurado especial de los Premios Somos.

Todos los nominados

Estos fueron todos los restaurantes nominados en la categoría Mejor restaurante nikkei en los Premios Somos 2025:

Edo sushi bar

Fan

Hanzo San Isidro

Maido

Maketto

Matsuei

Isaka

Sala Omakase

Shizen

Tomo

Y estos los nominados en la categoría Mejor restaurante de comida contemporánea/ De autor del Perú:

Astrid & Gastón

Central

Contraste Lima

Cosme

Frina

Kjolle

La Niña

Maido

Matria

Mayta

Mérito

Navegante

Rafael

Siete

Xoma

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.