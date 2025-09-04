Pierina Denegri Davies
Pierina Denegri Davies

Escucha la noticia

00:0000:00
Una rivalidad que se desvanece en el plato: 5 restaurantes peruanos que triunfan en Santiago de Chile
Resumen de la noticia por IA
Una rivalidad que se desvanece en el plato: 5 restaurantes peruanos que triunfan en Santiago de Chile

Una rivalidad que se desvanece en el plato: 5 restaurantes peruanos que triunfan en Santiago de Chile

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La lucha entre la gastronomía chilena y peruana en redes sociales ha despertado nuevamente la curiosidad sobre esta supuesta rivalidad culinaria. Pero, algo que descubrimos en un viaje reciente por Chile, es la presencia y el cariño que se siente por propuestas peruanas en Santiago. Por eso, desde Provecho presentamos un listado con cinco restaurantes creados por compatriotas que brillan en la capital.

TAGS