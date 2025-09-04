Una rivalidad que se desvanece en el plato: 5 restaurantes peruanos que triunfan en Santiago de Chile

La Mar

Recientemente se cumplieron 17 años desde la llegada de La Mar a la capital de Chile. Esta propuesta de cocina marina local fue creada por Gastón Acurio y es llevada a la realidad por Carlos Labrín, un chef chileno apasionado por lo que la gastronomía peruana tiene por enseñar.

Labrín formó parte del equipo de apertura del restaurante, en 2008. Desde 2013, asumió el liderazgo de la cocina y, desde entonces, ha explorado los sabores y recetas peruanas, así como los insumos chilenos que tanto aprecia y disfruta. Por eso encontramos recetas con loco, erizos, salmón, piure o centolla.

La contundente parihuela se hace presente como una opción perfecta para compartir. / Pierina Denegri Davies

Si es amante de la cocina marina, este es el lugar ideal. Ofrecen una gran variedad de cebiches, como el Chalaco, con marisco picado, leche de tigre de piure y canchita. No pueden faltar las causas, los tiraditos o los piqueos como las ostras o las empanadas La Mar.

Los pescados enteros se pueden disfrutar según peso y especie por kilo, y se pueden preparar a la mantequilla, en sudado, frito, en cebiche o a la plancha, por mencionar algunas opciones. La Parihuela para compartir es un manjar contundente que incluye cangrejo y pesca del día. El chaufa aeropuerto nos presenta un generoso arroz cubierto con una tortilla de langostinos en su punto.

La causa de loco es una delicia que nos conquistó. Se trata de un marisco también conocido como pie de burro, abalón o chanque. / Pierina Denegri Davies

¿Qué recomendamos?: El cebiche con leche de tigre a base de alcachofas, la causa de loco (abalón o chanque), la parihuela y el cebiche chalaco, con mariscos y leche de tigre de piure.

Datos: La Mar en Santiago se encuentra en Av. Nueva Costanera 4076, Vitacura. Atienden de lunes a domingo, desde la 1 p.m. Teléfono: (+56) 226170848. Puede conocer más en su perfil de Instagram.

Karai by Mitsuharu

Este ha sido un año importante para el chef Mitsuharu Tsumura, en el que la cocina que él propone se ha posicionado a nivel mundial como la mejor del mundo por Maido, su restaurante. Pero, como buen creativo, no es su única apuesta en el mundo culinario. Desde 2017, dirige un espacio llamado Karai, ubicado en el Hotel W Santiago.

De la mano del chef Sebastián Jara, este espacio ofrece una experiencia particular, donde la cocina nikkei peruana aprovecha los insumos locales y crea una experiencia de sabores para recordar. Siempre se recomienda aventurarse al formato omakase, en el que el comensal confía en el criterio de los cocineros y se dejan sorprender.

Los insumos frescos son parte de la propuesta de Karai. / Pierina Denegri Davies

La carta incluye sushi, sashimi y los icónicos nigiris por los que Maido es reconocido. Además, no pueden faltar los cebiches, tiraditos, baos y otras preparaciones suculentas. También se hacen presentes insumos como el cordero servido sobre un chapalele (una masa a base de papa y harina tradicional en Chile), los locos y el ají verde.

¿Qué recomendamos?: El bocado de peña, el tiradito de verano, el yakiniku de cordero y, de postre, el creamy queen.

Datos: Karai se encuentra en el cuarto piso del Hotel W Santiago (Isidora Goyenechea 3000, Las Condes). Atienden de lunes a sábado, desde las 12:30 p.m. Se recomienda realizar reservas a través de un link en su perfil de Instagram.

Panchita

Desde 2019, Panchita llegó a Santiago como un espacio que rinde homenaje a la comida limeña y criolla. Esa que se suele extrañar cuando se está lejos y se busca conectar con lo propio. Así, encontramos recetas que nos recuerdan a casa, porciones generosas y una selección precisa de bocados para todos los gustos.

“Tenemos el pan carioca, el chapla y el pan de papa, una canasta de panes que implementamos para recordar algo clásico”, explica a Provecho Marcos Huamanchahua, chef de Panchita. Este es una de los propuestas que, poco a poco, suman a la experiencia que ofrecen para conquistar paladares locales y de peruanos en Chile.

En Panchita se puede disfrutar una contundente ronda de piqueos como tamalito verde, papa rellena y anticuchos. / Pierina Denegri Davies

Los piqueos incluyen yuquitas fritas, papa rellena, causa limeña de pollo, tequeños, conchitas a la parmesana y chicharrón de cerdo, entre otros. Incorporando mariscos locales, encontramos erizos, ostiones y cebiches. Si de platos criollos se trata, el ají de gallina, los anticuchos y el arroz con pato no pueden faltar. Para finalizar, ofrecen desde picarones hasta un tradicional queso helado, que rinde un digno homenaje al postre arequipeño.

El queso helado es un postre de origen arequipeño que se puede disfrutar en Panchita. / Pierina Denegri Davies

¿Qué recomendamos?: El piqueo Doña Pancha, la causa limeña rellena de pollo, los anticuchos de corazón de res y el queso helado.

Datos: Panchita se encuentra en Av. Nueva Costanera 3979, Vitacura. De lunes a domingo, desde las 12:30 p.m. Puede descubrir más en el perfil de Instagram.

Osaka

Desde hace más de 20 años, Osaka ofrece una carta donde celebran la unión de la cocina japonesa y peruana en todo su esplendor. A esto se suma una apuesta por un ambiente moderno e íntimo y una atención al cliente de gran calidad. Desde 2008, este restaurante se encuentra en Santiago, siendo el segundo local que abrieron fuera de Perú.

En el caso de Osaka Santiago, encontramos al frente al chef Max Tarazona, quien llegó para continuar con la compleja pero satisfactoria tarea de combinar no solo las técnicas japonesas y los sabores peruanos, sino también los insumos chilenos de la mejor manera. “Ahí está el trabajo, no solo es basarnos en lo nikkei, que nos da estructura y viene con la marca; también nos toca investigar lo local y ver cómo podemos incorporarlo en las recetas”, explica a Provecho. Por ejemplo, un especial de la casa es el tiradito andino, en el que aprovechan el ají verde -un fruto local- y lo combinan con la infaltable leche de tigre.

El pato mochero fue un favorito durante nuestra visita a Osaka. / Pierina Denegri Davies

A la experiencia gastronómica se suma la coctelería de la mano de Kero, el bar que forma parte de la propuesta de Osaka, pero que busca tener identidad propia. José Lázaro es el jefe de barra, quien con mucho criterio y creatividad prepara delicias como el Snake Juice, a base de gin, cordial de mandarina y vermut blanco infusionado con té verde.

La carta ofrece la sección de Nikkei Bar, donde encontramos cebiches, tiraditos, nigiris y makimono. En Peruvian Izakaya encontramos piqueos como causas y tartar, fondos como pulpo a la parrilla, salmón criollo o pato mochero. Los postres, como el miso lúcuma, son perfectos para cerrar cualquier ocasión.

Los postres en Osaka son una manera perfecta de terminar una buena comida. / Pierina Denegri Davies

¿Qué recomendamos?: Las Inca Gyoza, los mariscos al fuego, el pato mochero y de postre, el miso lúcuma.

Datos: Osaka se encuentra en Av. Nueva Costanera 3736, Vitacura. Atienden de lunes a domingo, desde la 1 p.m. Puede conoce rmás sobre las reservas, horarios y propuesta en su perfil de Instagram.

Don Doh

Este espacio dedicado a la parrilla japonesa nació en Lima, en 2016, y cinco años después decidieron continuar creciendo y llegaron a Santiago de Chile. La propuesta se inspira en los tradicionales izakayas y robatayakis japoneses, espacios donde la comida a la brasa brilla por completo. El alma de cada local es la robata, un grill japonés con una historia milenaria.

El salmón tataki forma parte de los especiales de DonDoh. / Pierina Denegri Davies

Los sabores ahumados y a brasa se encuentran presentes en toda la carta, bastante completa y con opciones para todos los gustos. Para compartir encontramos tartar, tiraditos, gyozas y tacos. La sección principal nos muestra una variedad de proteínas como la panceta de cerdo, la entraña o la pesca del día combinada con insumos asiáticos como el sésamo, el yuzu o el togarashi. Una especialidad es la palta a la brasa, que se rellena con un huevo y se sirve con chimichurri de almendra crocante y negi.

La experiencia continúa con una carta de coctelería que resalta por sus opciones de autor, donde combinan licores conocidos e insumos curiosos como la miel de jengibre, aguamiel de togarashi y té hojicha, entre otros.

Los camarones al grill combinan yuzu, hierba luisa, kión y cilantro. / Pierina Denegri Davies

¿Qué recomendamos?: El salmón tataki, los kuro taco, los camarones, la palta a la brasa (para los que aman el picante) y el toque dulce ideal viene con el Banana Crunch.