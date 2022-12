Son muchas las opciones veganas en Cusco. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. La encuentras en un puesto del Mercado de San Blas así como en un lugar premiado por Tripadvisor. En esta nota te enseñamos todos los lugares que puedes visitar en la ciudad más turística del Perú.

Seas o no vegano, estos restaurantes y huariques son una gran opción. Su comida no es pesada, es de digestión fácil y cuando se está a 3,399 metros sobre el nivel del mar, la digestión puede ser muy lenta y en algunas ocasiones jugarte una mala pasada. Por ello, comer más vegetales y nutritivo es una buena alternativa.

Sin más preámbulos, empezamos la ruta.

Green Point

El restaurante de Fabricio Durand y Cat Atherton está tan solo a media cuadra de la Plaza de San Blas. Su comida es muy variada y tiene opciones para todos. Cuenta con una carta que incluye platos peruanos así como internacionales. Además, tiene el menú del día en el que te ofrecen una entrada, un fondo, una bebida y un postre. Todo por 30 soles.

“En su mayoría los clientes son turistas. Al inicio cuando Fabricio empezó el proyecto le preguntaban si no iba a poner un poco de pollo o algo. Él decía que no. Nunca tuvo dudas”, asegura Atherton.

Platos para todos los gustos en Green Point.

La comida es rica, la atención estupenda y se complementa bien con el ambiente cómodo y cálido. “El buen servicio es uno de nuestros pilares. Las redes sociales también juegan un rol importante ahora y con ese esfuerzo nos llevo a ganar este año un premio de TripAdvisor. Tenemos el en primer puesto al nivel mundial en la categoría de Gema ocultas. Ha sido un orgullo para nosotros”, comenta.

Al detalle:

Horarios: todos los días de 8 a.m. a 10pm.

Dirección: Carmen Bajo 235, San Blas, Cusco. Referencia a media cuadra de la plazuela de San Blas

Ticket promedio: 60 soles

Green Point tiene una carta amplia que incluye platos inspirados en los tradicionales peruanos.

Parada Vegana

Vianca Condoy empezó a incursionar en la cocina poco después de hacerse vegana. “En activismos me gustaba llevar postres para compartir y mis amigos me alentaron a venderlos y me recomendaron con más personas. Fue cuando conocí a Victor que me alentó a compartir nuestro contenido en un blog que creó para mí (paradavegana.art.blog) se dieron oportunidades como participar en ferias. Luego de un año alquilamos un espacio en el centro del Cusco en plena pandemia donde nos encontramos actualmente. Nuestro principal fin fue siempre compartir nuestra comida y nuestro amor al veganismo”, relata Vianca.

Buddha Bowl de Parada vegana. (Foto: cortesía)

Los platos que suelen vender con buena recepción del público son: Seifú al horno, Burger Seifú, Pad Thai, Rollitos Vietnamitas, Falafel Bowl, Buddha Bowl, y la torta tres leches.

El seifú, según indica Vianca, es una carne vegetal que ellos mismos la hacen y está hecho a base de seitán y tofu.

“Empezamos a preparar comida vegana para poder demostrar a las demás personas que se puede comer vegano y rico, que todo plato se puede veganizar; también para poder mostrar nuestra filosofía de vida y sobre todo el respeto hacia los animales”, añade.

Al detalle:

Horarios: De Lunes a Sábado de 9am a 9pm

Dirección: Calle San Andrés Nro. 481, Cusco

Ticket promedio: 35 soles

Tres leches, la mejor de Perú. (Foto: Parada vegana)

Vida vegan Bistro

Este restaurante cusqueño nace en diciembre de 2016 de la mente de Erick MT. “Al inicio de este trayecto, no era más que un pequeño local con solo tres mesas ubicado en la localidad de San Blas, pero a través de esfuerzo, empeño, y la calidad de sus platos, progresa a convertirse en uno de los restaurantes veganos insignia de Cusco”, añade Erick.

Erick y su equipo de profesionales trabajan para brindar los mejores platos veganos. Su buen desempeño los ha llevado a estar cuatro veces entre los mejores restaurantes de Cusco según TripAdvisor y Happy Cow.

Hamburguesa vegana de Vida Vegan Bistro.

“Más que un estilo alimenticio, Vida Vegan Bistro es una filosofía de vida, un compromiso con la búsqueda de un mejor planeta. No solo es comer más saludable, es vivir en armonía con nuestra madre tierra y con todos los seres vivos que en ella hacen vida”, complementa Erick.

Para el equipo de Vida Vegan Bistro es muy importante mostrar que más allá de ser una alternativa culinaria, ellos quieren introducir una " filosofía de vida basada en el respeto por la vida de todos los seres vivientes, eliminando así la explotación y crueldad hacia los animales por comida u otro propósito”.

Bowl de frutas de Vida Vegan Bistro.

Sobre su carta y dentro de los platos más pedidos encontrarán el salteado criollo vegano, el ají de champiñones, la ensalada vida vegan bistro, pizza de verduras, hamburguesas, las cuales son los platos nuevos.

Al detalle:

Horario: Lunes a sábado de 2 p.m. a 10 p.m.

Dirección: Calle palacio N° 122, Cusco

Ticket promedio: 50 soles

Pan con chorizo vegano de Vida Vegan Bistro. (Foto: Patricia Castañeda)

Chia Vegan Kitchen

Esta restaurante ubicado a tan solo media cuadra de la plaza de San Blas tiene un ambiente bastante agradable. Su decoración brinda a turista una sensación de comodidad. Según explicaron sus fundadores, tuvieron la idea de abrir este negocio ea raíz de un viaje a Cusco.

Además, según indica, la mayoría de las personas que los visitan son americanos y europeos, y consideran que cocinarles 100% vegano es una “pasión”.

Su carta es bien variada, encontrarás pastas, hamburguesas, platos internacionales como el masaman curry y taquitos. Cuidan mucho la calidad de los ingredientes así como cuáles son las técnicas culinarias más saludables para sus comensales.

Ravioles veganos de Chia Vegan Kitchen. (Foto: Patricia Castañeda)

Al detalle:

Horario: lunes a domingo de 9 a.m. a 10:30 p.m.

Dirección: Calle Carmen alto 133, San Blas.

Ticket promedio: 50 soles

Cusco tiene muchos más lugares veganos para comer. A continuación les dejamos una lista de lugares que lamentablemente no pudimos a ir a conocer por factor tiempo, pero que están en nuestra lista de pendientes para una siguiente visita.

Hamburguesa vegana de Chía Vegan Kitchen. (Foto: Patricia Castañeda)

Pisac:

Tafru restaurante:

Dirección: Calle Puno 315, Pisac

Teléfono: 935 031 257

Apu Orgánico

Dirección: Calle Grau 534,Pisac

Teléfono: 984 555 581

Sacred Sushi

Dirección: Callao, Písac

Teléfono: 965 439 646

Mamacocha

Dirección: Casa Rosada, Bolognesi

Casa Rosada, Bolognesi Teléfono: 970 888 233

Kula Café

Dirección: Grau 675, Písac

Teléfono: 927 080 789

Urubamba:

Parajito Sano

Teléfono: 968 486 358

Guru Verde

Dirección: Av. Mariscal Castilla 640, Urubamba

Delivegan:

Abrirá muy pronto, para tener más información, puedes entrar a su cuenta de Instagram @delivegandelvalle

Cuchara llena

Dirección: Av. Mariscal Castilla 640, Urubamba

Cusco:

Govinda Lila

Dirección: Mercado San Blas, Cusco

Teléfono: (084) 790687

The Vegan Temple

Dirección: Choqechaka 425, Cusco

Teléfono: 946 871 435

El encuentro

Dirección: Tigre 130, Cusco

Teléfono: (084) 244643