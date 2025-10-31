Ruta criolla en Pueblo Libre: restaurantes y dulcerías para saborear la tradición limeña

En Pueblo Libre, las calles se llenan de música criolla y aromas de tradición cada 31 de octubre, cuando el Perú celebra el Día de la Canción Criolla. En este histórico distrito limeño abundan las mesas que rinden homenaje a la comida criolla: desde tabernas centenarias hasta dulcerías que preservan recetas de generaciones. Si buscas celebrar esta fecha con sabor, Provecho presenta algunos restaurantes criollos y propuestas tradicionales que mantienen viva la esencia de antaño.

Antigua Taberna Queirolo

Hablar de comida criolla en Pueblo Libre es imposible sin mencionar a la Antigua Taberna Queirolo, un espacio que guarda más de un siglo de historia y tradición. Fundada en 1880 por don Santiago Queirolo Raggio, esta emblemática casa empezó como una pulpería donde se vendían abarrotes, vinos y conservas. Hoy, aún conserva ese aire de antaño: sus paredes, el antiguo teléfono, el fonógrafo y la caja registradora original son testigos del paso del tiempo y de una herencia que sigue viva entre chilcanos y buenos piqueos.

Los chilcanos son una opción perfecta para brindar con familia o amigos en esta fecha especial de octubre. / Antigua Taberna Queirolo

Manteniendo intacto su espíritu de encuentro, este espacio invita a disfrutar de los sabores más representativos de la gastronomía peruana. Sentarse en una de sus mesas es casi un viaje al pasado, donde la conversación se mezcla con el aroma del ají de gallina, el escabeche o el seco con frejoles. Los fines de semana, de 12 a 5 p.m., ofrecen un buffet criollo con entradas, fondos, postre y pisco sour incluido, una cita obligada para quienes buscan celebrar el Día de la Canción Criolla.

La comida criolla es, para ellos, parte de la identidad que los limeños han elegido generación tras generación. Aquí, cada plato rescata el valor de la tradición: desde el sánguche de jamón de la casa hasta el estofado de lengua o la patita en fiambre. Y como buen clásico limeño, el cau cau se puede pedir incluso para desayunar.

El cau cau es uno de los guisos criollos que se pueden disfrutar en esta histórica taberna. / Antigua Taberna Queirolo

Datos: La Antigua Taberna Queirolo se encuentra en Av. San Martín 1090, Pueblo Libre. Atienden de lunes a jueves, de 8 a.m. a 10 p.m.; viernes y sábados de 8 a.m. a 12 p.m.; y domingos de 8 a.m. a 5 p.m. Puedes conocer más en su página web o perfil de Instagram: @antiguatabernaqueirolo.

La Ardilla Confitería

En el corazón del clásico distrito, se encuentra La Ardilla, una pequeña confitería que ha logrado rescatar el sabor del maní confitado de antaño y convertirlo en un piqueo refinado para cualquier momento del día. Al entrar, el aroma y la estética evocan nostalgias dulces: papel de conos, frutos secos brillando bajo una fina capa de caramelo, y un ambiente que invita a detenerse aunque sea por unos minutos.

El maní acaramelado es un clásico con el que empezó esta confitería. / La Ardilla Confitería

La propuesta se centra en los frutos secos: maní, pistachos, almendras, pecanas, castañas. Cada uno confitado o sazonado con esmero para lograr ese bocado equilibrado —dulce sin empalagar— que regresa al paladar al primer crujido. Más de 20 sabores (dulces y salados) conviven en el local, lo que permite que este tipo de bocado tradicional se convierta en un piqueo casual, perfecto para acompañar una conversación, para llevar o para regalar.

Datos: La Ardilla Confitería atiende de martes a sábado, de 11 a.m. a 8 p.m. y domingos, de 9:30 a.m. a 5:30 p.m. El local se encuentra en Av. San Martín 1265, Pueblo Libre. Puedes conocer más sobre la propuesta en el Instagram @laardillaconfiteria.

El Bolivariano

En el corazón de Pueblo Libre, entre casonas de antaño y calles cargadas de historia, se levanta El Bolivariano, un restaurante que encarna la tradición y el espíritu criollo. La finca donde hoy funciona data de 1780, cuando era conocida como La Huerta del Convento, un potrerito de panllevar que pertenecía a la Orden Franciscana. Con el paso del tiempo, cambió de manos hasta que, en 1991, se transformó en el restaurante que conocemos.

Anticuchos, una delicia de carretilla que también se puede disfrutar en El Bolivariano. / El Bolivariano

Su propuesta celebra a los restaurantes tradicionales: porciones abundantes, platos sin pretensiones y brindis a cualquier hora. Con tres grandes salones, un comedor, una pérgola y un bar , El Bolivariano puede recibir a más de 900 comensales entre familias, amigos y clientes de siempre.

La comida criolla es el alma de la casa, y sus clientes más fieles lo saben. En su carta —con cerca de cien platos— se mantienen los sabores que han acompañado a generaciones: lechón al cilindro o a la caja china, adobo, malaya dorada y los célebres dúos criollos, que permiten combinar guisos como carapulcra, patita, cau cau o ají de gallina en un solo plato.

Los picarones son un postre infaltable para cerrar un almuerzo criollo. / El Bolivariano

Datos: Visita El Bolivariano de lunes a jueves de 7:30 am a 11 pm; viernes y sábados de 7:30 am a 1 am; y domingos de 7:30 am a 5 pm en Calle Rosa Toledo 291, Pueblo Libre. Conoce más en el perfil de Instagram @elbolivarianoperu.

Bitute

En el corazón de Pueblo Libre, Bitute ha sabido ganarse un espacio entre los amantes de la comida criolla gracias a una propuesta que combina tradición y técnica. Su creador, el chef César Cavero, lleva las riendas del restaurante desde diciembre de 2024 y lo define como una cocina “criolla de antaño” trabajada con métodos modernos. “Respetamos los sabores primarios de la comida criolla, pero introducimos técnicas modernas”, explica. En Bitute, las carnes se cocinan lentamente al vacío —por más de 30 horas en algunos casos— para lograr texturas suaves y sabores intensos que rinden homenaje a las recetas de siempre.

Como entrada, la papa a la huancaína es ideal. / Bitute

El local nació en julio de 2024, aunque al inicio se llamó Cholo Soy. Luego de una separación societaria, Cavero decidió apostar por un nuevo comienzo y renombró su restaurante como Bitute, un término que resume bien su espíritu: buena comida, sazón limeña y un guiño a lo popular. Desde entonces, el crecimiento ha sido rápido. “Nos ha ido muy bien. Hoy tenemos locales en Pueblo Libre, Arequipa y Surquillo, y los tres se llenan todos los días”, comenta orgulloso el chef.

La carta de Bitute celebra los clásicos criollos con el sello personal de Cavero. Aquí se sirven lomos saltados potentes, tacu tacus que no escatiman en sabor ni en tamaño, y un seco limeño que el chef no duda en calificar como “el mejor que vas a probar en tu vida”. A estos se suman platos marinos, como cebiches reinterpretados con técnica y sabor, y opciones como los tallarines verdes con bistec apanado o la papa a la huancaína, todos preparados en su punto.

El seco limeño es uno de los platos más queridos de la carta de Bitute. / Bitute

Datos: El local de Bitute en Pueblo Libre se encuentra en Jr. Libertad 1553. Atienden de martes a domingo, de 12 p.m. a 6 p.m. Conoce más sobre la propuesta en el Instagram de Bitute.

Dulcería Rosita

Desde 1976, la Dulcería Rosita ha sido el lugar donde los vecinos de Pueblo Libre van a buscar ese sabor que recuerda a casa. Fundada por la entrañable Rosita Raffa —cerca a cumplir 90 años—, este espacio ha endulzado generaciones con recetas que se mantienen intactas gracias a la dedicación de la actual administradora y dueña, Cinthia Aldana. “Rosita dejó escuela”, cuenta, y cada receta que resurge del “baúl” familiar conserva esa esencia artesanal y casera que distingue a esta dulcería.

Suspiro a la limeña al horno. / Dulcería Rosita

Entre sus especialidades, destacan los clásicos limeños que nunca pasan de moda: mazamorra morada, arroz con leche, champús y suspiro a la limeña. Este último tiene un toque especial: el merengue se hornea, lo que le da una textura y sabor únicos. “Nuestros postres son artesanales, hechos con tiempo y con el mejor cuidado. No usamos preservantes, todo es natural y con insumos de calidad”, explica Cinthia. Esa dedicación se percibe en cada cucharada y en la calidez del lugar.

Además de su famosa línea de dulces de cuchara, Rosita también ofrece humitas dulces, budín de chancay con miel casera, camotillos, higos rellenos y tejas, entre otros antojos que conquistan sin empalagar. Para los que buscan algo distinto, hay queso helado, tortas húmedas y postres de distintas regiones del país. “Hay dulces para todos los gustos”, asegura Cinthia.

Leche asada. / Dulcería Rosita

Datos: Dulcería Rosita se encuentra en Jr. Cabo Gutarra 398, Pueblo Libre. atienden de lunes a sábado, de 9 a.m. a 9 p.m. y los domingos, desde la 1:30 p.m. Puede hacer pedidos a través de WhatsApp al 949587858. Conoce más de la propuesta en el Instagram @dulceriarosita_pl.

Nación 1821

Con el lema “¡Tan criollos como tú!”, Nación 1821 se ha convertido en un “point” para quienes buscan disfrutar de la comida criolla en un formato moderno, abundante y con combinaciones ideales. Inspirado en la esencia de la cultura popular peruana, este restaurante nació hace ocho años con una propuesta clara: rendir homenaje al mistura culinario que define nuestra identidad y que, desde la independencia del Perú, ha marcado la mesa criolla con diversidad.

En su local de Pueblo Libre, el espíritu festivo se siente desde el primer vistazo. La carta celebra la tradición a través de sus emblemáticos combinados criollazos, donde conviven clásicos como el seco con frejoles, el arroz con pollo o el ají de gallina, servidos en porciones generosas que invitan a compartir. Es un lugar pensado para todos los momentos del día: desde un pan con chicharrón y café por la mañana, hasta una pollada o unos chilcanos por la noche.

Además de sus contundentes combinados, Nación 1821 ofrece sánguches y otros bocados criollos, como el pan con chicharrón. / Nación 1821