Estas son 5 alternativas para probar mochis en Lima:

1. Okasan

Sandra Kamiyama y Jem Oshiro crearon esta marca con el deseo de difundir sus raíces japonesas. Es por ello que eligieron la palabra okasan, que significa “madre”, como nombre. Los mochis de esta marca no solo ofrecen ese toque casero y maternal que se queda grabado en la memoria, sino también una cuidadosa presentación y originalidad en sabores que van desde el mousse de lúcuma con chocolate bitter hasta una refinada crema de pistacho con pecanas.

“Nuestros mochis no son como los tradicionales, hemos creado nuevos sabores porque tratamos de que Okasan sea una marca en la que no solo el postre sea bueno, sino también la presentación. Cuidamos cada detalle porque esta no es solo una marca, sino un tributo al vínculo materno, a la fusión cultural y a la pasión por la innovación”, explica Sandra Kamiyama. Y, efectivamente, más que mochis, aquí encontrarán pequeñas obras de arte.

Sabores: Pie de limón, mousse de matcha, cheesecake de fresa, crema de pistacho con pecanas, mousse de maracuyá, mousse de lúcuma con chocolate bitter, frambuesas con chocolate bitter, cookies and cream, crema de avellanas, cheesecake de Oreo, fresa con Nutella y Oreo.

Precios: 12 mochis por 45 soles/ 6 mochis por 25 soles.

¿Dónde? Pedidos solo por delivery a través de Instagram (@okasanartisanokashi) y Whatsapp: 933 445 654.

2. Saram Kafé

Esta cafetería se volvió el punto de encuentro de los fanáticos del K-pop por ofrecer una propuesta 100% inspirada en los ‘idols’ del momento. Pero más allá de su espacio tematizado y un ambiente muy juvenil y acogedor, han ido haciéndose de una clientela fiel con su carta de comida asiática a la que recientemente se le sumaron los mochis.

Grandes en tamaño y con generoso relleno, todos los mochis vienen con crema de cheesecake. Además, a cada sabor se le puede añadir un color en referencia a un grupo: BlackPink (rosado), TXT (verde), BTS (morado), Twice (naranja) y StrayKids (rojo). Toda una experiencia.

Sabores: Oreo, Nutella, fresca picada y mango picado.

Precios: 1 por 7 soles, 4 por 25 soles.

¿Dónde? Jirón Diego de Almagro 131, Jesús María.

3. Kunimochi

Aunque hoy ofrecen una variada carta de dulces japoneses, esta marca nació en 2018 con la elaboración artesanal de mochis. Su cuidado en el producto la volvió una alternativa imperdible para quienes tengan antojo de este bocado, que hoy ofrecen en variados sabores.

“Cada bocado es un homenaje a la autenticidad y tradición culinaria japonesa, con un toque contemporáneo y fusionado con sabores peruanos que deleitan todos los sentidos, es un dulce viaje a Japón”, explica Sandra Kuniyomi, creadora de este emprendimiento.

Además, cuentan con una original creación: los yukamochi, que fusionan la receta japonesa con un toque peruano: la yuca, dando como resultado un delicioso postre que se sirve con una pequeña capa de caramelo que potencia aún más el sabor.

Sabores: Fresa Nutella, plátano Nutella, pie de limón, cookies and cream, Nutella, peanut butter c/ nutella, choco peanut butter fresa, tiramisú

Precios: 6 mochis a 26 soles, 12 mochis a 45 soles.

¿Dónde? Pedidos solo por delivery a través de Instagram (@kuni.mochi) y al 965469141.

4. Mochii Donuts

No tienen mucho tiempo en el mercado peruano, pero ya es habitual ver largas colas en su local en la Av. Aviación. ¿La razón? La peculiar combinación que han logrado entre dos dulces muy populares: el mochi y las donuts. Al utilizar la harina de arroz como base para sus recetas, también logran una textura más ligera y a la vez más saludable.

“Fue durante uno de mis viajes a Japón que me encontré con una revelación: las Mochii Donuts, un tesoro culinario muy apreciado allí. Decidimos experimentar con esta maravilla en casa, y lo que comenzó como una simple prueba entre amigos y familiares se convirtió en una pasión compartida. Nuestras Mochii Donuts conquistaron los paladares de quienes tuvieron la fortuna de probarlas. Lo que más nos conmovió fue la alegría que experimentaron al disfrutar de cada bocado, sabiendo que estaban saboreando una delicia más ligera y saludable”, cuenta Shang Long Dai, ciudadano chino que junto a su esposa peruana Valentina Chen Zeng, inició este emprendimiento.

Valentina Chen Zeng y Shang Long Dai de Mochii Donuts.

Así, el 23 de julio de este año, nació este negocio que espera convertirse en un clásico. Cabe mencionar que además de las donas de mochi, en Mochii Donuts también venden los mochis en su formato tradicional.

Sabores: Entre los más pedidos están: Matcha, Picarón, Tropical, Mocca y Oreo. Puedes revisar la carta completa aquí.

¿Dónde? Av. Aviación 2702, San Borja. Delivery: 992 905 522.

Horarios: los martes no hay atención.

5. Nakachi

Al llegar a este espacio emblemático de la comunidad nikkei en Lima, la vitrina con los postres resulta siempre tentadora. En especial, por la variedad de mochis que ofrecen. Dependiendo de la estación, se pueden encontrar rellenos de sabores de frutas como chirimoya, lúcuma, fresa y durazno, pero también son muy populares los de Nutella y chocolate.

Mochis de Nakachi. / Kei Nakachi

Si usted prefiere disfrutar al 100% de la textura tan original del mochi, no deje de probar los awase mochi, sin relleno. También en esta opción, cuenta con unos bañados con maní.

Mochis de Nakachi. / Kei Nakachi

Además, por esta temporada también encontrarán las versiones de mochis rellenos de helado.

Precios: 6 mochis por 24 soles. 6 awase mochis por 20 soles. Unidad de mochi helado: 10 soles.

Dónde: Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María. Al interior del Centro Cultural Peruano Japonés.