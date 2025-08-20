¿Dónde toman café los expertos? La guía de cafeterías imperdibles para celebrar el Día del café peruano

Cada cuarto viernes de agosto se celebra el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al trabajo de los caficultores del país, responsables de posicionar nuestro grano entre los mejores del mundo. Y no hay mejor forma de celebrarlo que con una buena taza. Con ese espíritu, tres especialistas en la bebida comparten sus cafeterías favoritas, no solo en Lima, sino también en Cusco.

Para Norka Peralta, periodista y cofundadora de Cafelab.pe, plataforma dedicada a difundir la cultura del café peruano, dos de sus cafeterías favoritas están en Cusco. Una de ellas es Monkey Coffee, la primera cafetería de especialidad del Valle Sagrado, fundada en 2021 por José Hidalgo. Con ambientes amplios y acogedores, este espacio ofrece experiencias para todo tipo de visitantes: desde quienes buscan simplemente disfrutar una buena taza hasta aquellos que necesitan un lugar de trabajo. Su propuesta se centra en cafés cuzqueños provenientes de Calca y Yanatile, además de granos de la cooperativa Valle Inca. Cuentan con una tostadora propia y actualmente desarrollan su propio laboratorio.

Dirección: Jirón Huascar 610, Urubamba

La segunda recomendación de Norka en Cusco es Three Monkeys Coffee, fundada por Neto Solórzano, Iván Salas y Diego Huillca. Esta cafetería comenzó de manera humilde, con un carrito y una máquina de espresso dentro de una galería, pero el año pasado dio un gran salto al inaugurar su propio local. Ese cambio no pasó desapercibido: el espacio fue reconocido en la categoría Diseño Sobresaliente en la segunda edición de los Sprudge Design Awards, gracias a una propuesta moderna que respeta la arquitectura cusqueña. La experiencia de consumo mantiene un estándar de alta calidad. Una de las cartas favoritas de Norka es la de “neófitos”, compuesta por cuatro bebidas de autor: Terra, Ecosistema, Varietale y Sapiens, que representan elementos esenciales en el cultivo del café. Cada una combina el grano con otros insumos, generando experiencias sensoriales que buscan revelar la complejidad de sabores en cada taza. Actualmente, Three Monkeys trabaja con más de 120 productores del Cusco, rota su carta de cafés cada temporada y ofrece perfiles únicos que reafirman su compromiso con la innovación y la excelencia.

Dirección: Pje. Pampa de la Alianza 474, Cusco

La tercera recomendación de Norka es Tasta Cafetería de Especialidad, que nace de la experiencia y el legado de la Finca Tasta, ubicada en el distrito de Llaylla, Junín, de los hermanos Edith e Iván Meza. Aunque la cafetería abrió sus puertas en Lima recién en julio, la marca cuenta con una sólida trayectoria produciendo café de especialidad tanto para el mercado interno como para la exportación. Lo que distingue a Tasta es que son los propios productores quienes se ponen detrás de la barra, un hecho poco común que enriquece la cultura cafetera y acerca al consumidor al origen del grano. Con una visión ambiciosa, el futuro de Tasta se proyecta prometedor: planean implementar su propio laboratorio de tueste y cata, además de ofrecer talleres para capacitar a quienes deseen adentrarse en el mundo del café de especialidad.

Dirección: Jirón Diego de Almagro 445, Jesús María

Para Carina Barreda, Quality Assurance Manager en la empresa estadounidense Red Fox Coffee Merchants, la primera parada imprescindible está en Pueblo Libre: Abisinia, una cafetería que ella define como “icónica”. Detrás de la barra se encuentra Ariana Medina, ganadora del I y II Campeonato Nacional Femenino de Barismo de la Alianza Internacional de Mujeres en Café–Perú, quien trabaja junto a su hermano Israel Medina y su cuñada Hitomi Ontaneda desde febrero de 2019. Los granos que utilizan provienen de Cusco y son ellos mismos quienes se encargan del tueste. Desde un Espresso bien ejecutado hasta métodos filtrados y su ya famoso Cold Brew, Abisinia se ha convertido en un lugar que busca conquistar paladares con cada taza.

Dirección: Rodríguez de Mendoza 245, Pueblo Libre

“En Barranco hay mucho nivel”, afirma Carina. Sin embargo, entre tantas opciones se atreve a recomendar Beik, una cafetería “relativamente nueva” que acaba de cumplir su primer año y que ya destaca por la consistencia de su café y, sobre todo, por la calidez de su espacio y la atención al público. Su Americano y Cappuccino han conquistado a los clientes habituales, mientras que el Camu Camu Cold Brew se ha convertido en una de las propuestas más sorprendentes y refrescantes de la casa.

Dirección: Jr. Pérez Roca 203, Barranco

La tercera recomendación de Carina es Hunters Coffee, en Lince, un espacio al que llegó “de casualidad” y que terminó por sorprenderla. “Es un lugar muy lúdico, donde se nota el ímpetu por trabajar con buen café”, comenta. En su barra destacan métodos diversos que elevan la experiencia del consumidor, como el sifón japonés, que combina ciencia y arte para obtener una taza pura, suave y aromática, además de ofrecer un espectáculo visual cautivador. También disponen de Prensa Francesa, V60, Chemex, Aeropress y Moka Italiana, lo que convierte a Hunters en un punto de encuentro ideal para los amantes del café de especialidad.

Dirección: Av. Gral. Juan Antonio Álvarez de Arenales 1866, Lince

Finalmente, Omar Moreno, conocido como El Cafeteador, también comparte sus favoritas. Una de ellas es Master Coffee, en El Rímac, que nació como una tostaduría de cafés especiales con amplia experiencia en obtener, desarrollar, perfilar y comercializar granos de primera calidad. Hoy, además, se ha consolidado como una cafetería de especialidad que ofrece una variada carta de bebidas centradas en el café. Tras la barra se encuentra Pancho García, Campeón Nacional de Barismo 2015, quien aporta su expertise para elevar la experiencia de cada taza.

Dirección: Calle Vesta 301, Rímac y Calle Las Calezas 250, Rímac

La segunda recomendación de Omar es, naturalmente, La Barra Cafeteadora en Pueblo Libre, proyecto que fundó junto a su pareja, Antonella Guevara. Lo que empezó como una sencilla barra de café se ha convertido en un punto de encuentro para curiosos y apasionados que quieren descubrir el mundo detrás de cada taza. Su carta incluye más de 34 bebidas con nombres tan singulares como el Sudaka, el Chaploso o el Hulkcito, que reflejan la creatividad y cercanía de la propuesta. Además, cada semana presentan cafés de diferentes orígenes, ofreciendo vitrina a productores de distintas regiones del país y reforzando así la cultura cafetalera nacional.

Dirección: Jirón Arrieta 127, Pueblo Libre

La tercera recomendación de Omar es Milimétrica, proyecto del diseñador gráfico Jaco Benzaquén junto a José Rivera, socio fundador de Origin Coffee Lab, empresa dedicada al desarrollo de cafés especiales en Cajamarca, quienes han logrado consolidarse dentro del competitivo mundo de las cafeterías de especialidad. Su sello distintivo son los granos de un solo origen (single origin), con los que han impulsado entre sus clientes el gusto por los métodos filtrados. Precisamente por esta apuesta educativa y sensorial, Milimétrica se ha convertido en una de las favoritas de Omar.

Dirección: Calle Alcanfores 215 Miraflores

Estas nueve recomendaciones confirman que la cultura cafetera peruana vive un momento vibrante y diverso, impulsado tanto por productores que se animan a abrir sus propias cafeterías como por baristas y emprendedores que apuestan por la innovación y la calidad.