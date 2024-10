La Casita

Para empezar el día de la mejor manera, nada mejor que un buen café calientito y bien preparado. Esta propuesta fusiona una tienda y una cafetería de especialidad en un mismo espacio, donde el público puede encontrar deliciosos granos, quesos y demás productos perfectos para compartir.

Entre los métodos que podemos encontrar hay que mencionar el aeropress o la prensa francesa. Y, si se trata de comida, no pueden faltar los postres suculentos y dulces, como el Ticamisú, una versión diferente del curioso postre italiano. Nuestra favorita fue la empanada de adobo tacneño, con un sabroso relleno de carne de chancho. Finalmente, recomendamos probar las humitas de la zona, preparadas de una forma distinta, lo que hace la masa más compacta.

/ Pierina Denegri Davies

Datos: La Casita, Tienda Cafetería Regional se encuentra en Av. San Martín 957, Tacna. Puede conocer más sobre la propuesta en el Instagram @lacasitatiendacafeteriaregiona.





La Glorieta Tacneña

Lo más probable es que pocas personas conozcan la gastronomía local cuando visitan Tacna. Por eso, cuando una local nos recomendó este restaurante campestre para probar alguno potajes clásicos, no pudimos negarnos. En un ambiente cómodo, acogedor y amplio, más de 50 mesas reciben a comensales desde las 9 a.m. Así, vecinos, locales y visitantes, se animan a probar recetas preparadas de la manera clásica.

/ Pierina Denegri Davies

Primero probamos el picante a la tacneña, un guiso extra sazonado a base de papa (partida con la mano, no picada con cuchillo), mondongo, pata de res y charqui. Los otros ingredientes presentes son el ají colorado, el cochayuyop de mar y no puede faltar una generosa porción de orégano tostado para coronarlo. Se come con pan marraqueta, perfecto para mojarlo en el guiso. De postre probamos una humita, típica de la zona y con bastante anís. Finalmente, para despedirnos, probamos uno de los licores de la zona por excelencia: el macerado de damasco.

Datos: La Glorieta Tacneña se encuentra en Av. Jorge Basadre Grohman Oeste 335, Cercado, Tacna. Atienden de lunes a domingo, de 7:30 a.m. a 8 p.m.

Chez Maggy

Una de las mejores pizzas que he comido la ofrece esta marca en su local de Cusco. Por eso, cuando me enteré que también se encontraban disponibles en Tacna, tuve que visitarlos y comprobar que los sabores estén iguales. Por suerte, la receta que esta propuesta usa es la misma desde 1978.

Los tamaños de las pizzas y los rellenos pueden variar. Ofrecen desde versiones clásicas como la americana o margarita, pero también combinaciones abundantes con muchos ingredientes o quizás apuestan por sabores peruanos. ¿Lo mejor de todo? Se trata de pizzas hechas en horno a leña, que le dan un toque especial a la masa. Para acompañarlas, sirven una especie de mayonesa de ajo y un ajicito imperdible, que le dan toques diferentes a cada bocado.

Datos: Chez Maggy se encuentra en Av. San Martín 243, Tacna. Para delivery, puede comunicarse al número fijo (052) 413684. Visite el perfil de Instagram (@chezmaggypizzerias) para conocer más sobre la propuesta.

Heladería Artika

Si se trata de helados, probablemente mis favoritos -por motivos bastante sentimentales- sean los de la marca Artika. Esta empresa se creó hace más de 25 años en Cusco y buscan ofrecer sabores representativos del Perú, usando insumos y frutas locales. Fue en Arequipa que la marca despega y se hace conocida, para llegar a todo el país.

Cuando visitamos el Paseo Cívico de Tacna (la zona principal que usualmente se conoce como Plaza de Armas), el implacable calor nos invitó a conocer una experiencia hasta ese momento desconocida: una tienda temática de Artika. Aquí se pueden encontrar sus clásicos helados en envoltorios, pero también ofrecen sabores curiosos como manzana verde, canela, naranja y guayaba. No pueden faltar las copas de helado vistozas para los más pequeños (o amantes de este postre).