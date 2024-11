En América Latina se come bien y variado y así lo demuestran guías gastronómicas que, anualmente, reconocen el trabajo de los cocineros de la región. Una de las más importantes nació en 2013 y, desde aquella fecha, el ránking Latin America’s 50 Best Restaurants se ha convertido en un punto de consulta para saber dónde se ubican algunas de las cocinas más innovadoras de países como Perú, Ecuador, Brasil o Argentina.

Este 2024, la actualización de la lista se dará a conocer en una ceremonia en Río de Janeiro, donde se revelará el nombre del restaurante que tomará la posta de Maido, establecimiento a cargo del peruano Mitsuharu Tsumura que ha ocupado el primer lugar del ránking en cuatro ocasiones y que incluso este año podría volver a repetir el plato.

¿Qué restaurantes peruanos han liderado en ránking 50 Best Latam?

A través de sus 11 años de historia, los Latin America’s 50 Best Restaurants, la edición latinoamericana de la prestigiosa guía The World’s 50 Best Restaurants, han reconocido en 10 ocasiones a establecimientos ubicados en Lima, una de las principales capitales gastronómicas del mundo.

Estos son los restaurantes peruanos que han ocupado el primer lugar:

Restaurante Año en que ocuparon el primer lugar Astrid y Gastón Puesto 1 en 2013 Central Puesto 1 en 2014, 2015, 2016, 2021, 2022 Maido Puesto 1 en 2017, 2018, 2019, 2023

Cabe mencionar que el único restaurante no peruano que ha ocupado el primer lugar de los Latin America’s 50 Best Restaurants ha sido Don Julio, de Argentina, en 2020.

Estos han sido los restaurantes que han quedado en el Top 5 en los últimos 5 años:

Lista 2023:

Puesto Restaurante País Puesto 1 Maido Perú Puesto 2 El Chato Colombia Puesto 3 Don Julio Argentina Puesto 4 A Casa do Porco Brasil Puesto 5 Fauna México

Lista 2022:

Puesto Restaurante País Puesto 1 Central Perú Puesto 2 Don Julio Argentina Puesto 3 Maido Perú Puesto 4 A Casa do Porco Brasil Puesto 5 El Chato Colombia

Lista 2021:

Puesto Restaurante País Puesto 1 Central Perú Puesto 2 Maido Perú Puesto 3 D.O.M. Brasil Puesto 4 Astrid & Gastón Perú Puesto 5 Pujol México

Lista 2020:

Puesto Restaurante País Puesto 1 Don Julio Argentina Puesto 2 Maido Perú Puesto 3 Central Perú Puesto 4 A Casa do Porco Brasil Puesto 5 Pujol México

Lista 2019:

Puesto Restaurante País Puesto 1 Maido Perú Puesto 2 Central Perú Puesto 3 Pujol México Puesto 4 Don Julio Argentina Puesto 5 Boragó Chile

¿Dónde ver el anuncio de 50 Best Latam 2024?

La gala 2024 de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 se llevará a cabo este martes 26 de noviembre en Río de Janeiro. La gala se podrá seguir en YouTube desde este enlace en los siguientes horarios:

Perú, Ecuador, Colombia: 18:15 horas.

México: 17:15 horas.

Brasil: 20:15 horas.

Argentina, Chile: 20:15 horas.

Venezuela: 19:15 horas.

Los puestos 100-51 del ránking 50 Best Latam 2024

Estos son los restaurantes que quedaron en la lista previa de los mejores de América Latina en 2024. En esta etapa del listado, tres establecimientos peruanos fueron seleccionados:

Puesto 100: Debora - Bogotá

Puesto 99: Levadura de Olla - Oaxaca

Puesto 98: Karai by Mitsuharu - Santiago de Chile

Puesto 97: Quitu - Quito

Puesto 96: 1921 Restaurant - Montevideo

Puesto 95: La Docena (La Roma) - Ciudad de México

Puesto 94: Nicos - Ciudad de México

Puesto 93: El Mercado - Lima (Perú)

Puesto 92: Tributo - Quito

Puesto 91: Oro - Rio de Janeiro

Puesto 90: Restaurante Manga - Salvador

Puesto 89: X.O. - Medellín

Puesto 88: Clara - Quito

Puesto 87: Mocotó - São Paulo

Puesto 86: Sambombi Bistró Local - Medellín

Puesto 85: Notiê - São Paulo

Puesto 84: Azafrán - Mendoza

Puesto 83: Intimo - Ciudad de Panamá

Puesto 82: Mengano - Buenos Aires

Puesto 81: Alo’s - Buenos Aires

Puesto 80: Oda - Bogotá

Puesto 79: Manzanar - Montevideo

Puesto 78: Olam - Santiago de Chile

Puesto 77: Ristorante Hotel Cipriani - Río de Janeiro

Puesto 76: Astrid y Gastón - Lima (Perú)

Puesto 75: Cara de Vaca - Monterrey

Puesto 74: La Tapa del Coco - Ciudad de Panamá

Puesto 73: Anchoíta - Buenos Aires

Puesto 72: Casa Las Cujas - Santiago de Chile

Puesto 71: Osso - Lima (Perú)

Puesto 70: Conservatorium - San José

Puesto 69: Phayawi - La Paz

Puesto 68: Origem - Salvador

Puesto 67: D.O.M. - São Paulo

Puesto 66: Demencia - Santiago de Chile

Puesto 65: Fonda Lo Que Hay - Ciudad de Panamá

Puesto 64: Le Chique - Cancún

Puesto 63: Ancestral - La Paz

Puesto 62: La Calma by Fredes - Santiago de Chile

Puesto 61: Afluente - Bogotá

Puesto 60: Manu - Curitiba

Puesto 59: Pangea - Monterrey

Puesto 58: Lunario - Valle de Guadalupe

Puesto 57: Pulpería Santa Elvira - Santiago de Chile

Puesto 56: El Xolo - San Salvador

Puesto 55: Parador La Huella - José Ignacio

Puesto 54: Yum Cha - Santiago de Chile

Puesto 53: Crizia - Buenos Aires

Puesto 52: Diacá - Ciudad de Guatemala

Puesto 51: La Docena (Polanco) - Ciudad de México